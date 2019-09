«Era mágico cuando ricos y pobres bailaban juntos»

Iñaki Berazaluce

“It was magical when the rich and the poor danced together”. Este es el texto de un mural recién pintado en Ibiza por el artista Amadama, como parte de la novena edición festival de arte urbano Bloop. La frase es un guiño nostálgico al espíritu de la fiesta en Ibiza en los años 80 y 90, antes de que las áreas VIP delimitaran el espacio de los ricos y los pobres, como sucede ahora en los clubs e incluso en las hamacas de la playa.

Amadama acaba de desvelar un segundo mural en Ibiza, con un mensaje en la misma línea: “VIP is a loser concept” (“VIP es un concepto perdedor)”. «Ibiza está perdiendo su alma de fiesta tolerante, abierto a todos, que definía a esta isla», explica la organización del festival en una nota de prensa. «La obra del artista Amadama persigue estimular un debate sobre la legendaria identidad inclusiva de Ibiza. Amigo del espíritu creativo y libre de etiquetas de la isla balear, el hotel Pikes reivindica los códigos de tolerancia y transversalidad que concedieron a Ibiza su aura mágica. Un paraíso de libertad, creación, aceptación y comunión», añade.

«En los años 80 era normal estar bailando en la pista del Pachá al lado de la duquesa de Alba», me cuenta un veterano de la fiesta en Ibiza, inglés de nacimiento e ibicenco de adopción. «Los famosos de aquella época venían a Ibiza porque aquí no llamaban la atención, nadie les molestaba ni les pedía autógrafos y, por supuesto, no existía nada parecido a la zona VIP».

«Estaba prohibido en aquél entonces tomar fotos en los clubes, no habían áreas VIP ni relaciones públicas y se podía ver mezclados en la pista de baile a gitanos y al Príncipe de Mónaco, a diseñadores de moda, hippies y todo tipo de personas sin importar su condición o estrato social», describe con asombrosa candidez un artículo de la revista The Basement recordando los 80 y los 90 en Ibiza, las “décadas prodigiosas” de la fiesta.

Sa Trincha en los 90.

Space Ibiza, años 90.

Ku Ibiza, foto: Derek Ridgers.

John Digweed & Carl Cox. Space Ibiza Años 90 del siglo pasado.

Club Parades. Años 90.

Pachá, foto: Derek Ridgers.

