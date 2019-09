Severn, la Greta de hace 27 años que el mundo ignoró en la Cumbre de la Tierra en Río

Iñaki Berazaluce

“Soy una niña de 12 años y estoy aquí para luchar por mi futuro. Perder mi futuro no es como perder unas elecciones o unos puntos en el mercado de valores. Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones venideras. Estoy aquí para hablar en defensa de los niños hambrientos del mundo, cuyos llantos son ignorados por todo el mundo. Estoy aquí para hablar por los incontables animales que mueren en este planeta, porque no les queda ningún lugar a donde ir. No podemos soportar no ser oídos”.

Podrían ser palabras de Greta Thunberg, la joven sueca que está sacudiendo la conciencia ecológica del mundo, pero no: son de otra niña -hoy ya mujer de 39 años- y fueron pronunciadas en un foro muy parecido al que ahora habla Greta: la Cumbre de la Tierra (Earth Summit) que organizó la ONU en Río de Janeiro en 1992, la primera en su género.

Allí tomó la palabra Severn Cullis-Suzuki, bautizada por los medios como “la niña que hizo callar al mundo durante cinco minutos”. Severn era una niña canadiense de 12 años que llevaba a Río una carrera de activismo medioambiental más impresionante y precoz que el de la mediática Greta: a los diez años fundó una organización ecologista (Environmental Children’s Organization, ECO) junto con dos amigos del colegio.

La agenda medioambientalista de aquella época era algo distinta a la actual. El calentamiento global apenas estaba en la agenda política, pero sí existía una honda preocupación por el agujero de ozono, el deterioro de la selva amazónica (que solo ha ido a peor) y la contaminación del entorno:

“Aún soy sólo una niña, y sé que todos somos parte de una gran familia formada por seis mil millones de personas. De hecho, una familia de treinta millones de especies, y todos compartimos el mismo aire, agua y tierra. Las fronteras y los gobiernos nunca cambiarán eso”.

¿Qué hubiera pasado si el mundo hubiera escuchado entonces a Severn? “Tal vez hubiésemos evitado la desaparición del 60% de las especies que se han extinguido desde los años 70. Puede que no hubiésemos acuñado nunca el término “eco-ansiedad” (…), la gente joven nunca hubiese tenido que tomar las calles para suplicar por una esperanzada de futuro”, escribe Lousie Fitzgerald en Irish Times.

¿Qué fue de Severn?

A sus casi 40 años, Severn Cullis-Suzuki sigue vinculada al movimiento ecologista. En 2017, Cullis-Suzuki y sus amigos de ECO, ahora con sus propias familias, conmemoraron el 25° aniversario de su viaje a la Cumbre de la Tierra en Río, y el discurso que “silenció al mundo durante cinco minutos”, al invitar a los jóvenes de hoy a participar en un nuevo video.

Con información de Irish Times, YouTube y La Nación. Puedes seguir a Severn en Twitter y en Instagram.

