Once personas (11) fueron necesarias para escribir la letra del reggaeton ‘Sin piyama’

Iñaki Berazaluce

J.S. Bach compuso su monumental ‘Pasión según San Mateo’ en un año (1727), en los ratos libres que le dejaban sus tres trabajos que simultaneaba en otras tantas iglesias de Leipzig para poder alimentar a los diez o doce hijos que le quedaban vivos en aquel momento. Las comparaciones son odiosas, y poner en el mismo saco a Bach y a ‘Sin pijama’ merece una azotaina en la plaza pública, pero lo que de verdad clama al cielo es que la letra de este reggaeton que interpretan Natti Natasha y Becky G tenga no uno, ni dos, ni tres, sino ONCE autores. A saber:

Camilo Echeverry, Jonathan Leone, Juan G. Rivera Vazquez, Kyle Shearer, Mauricio Alberto Reglero Rodríguez, Natalia Alexandra Gutierrez, Nathaniel Company, Rafael Pina Nieves, Ramón Ayala, Rebecca Gómez y Ricardo Reglero.

Bien, ninguno se apellida Bach y no le podemos pedir peras al olmo, pero ¿qué podemos esperar de este ‘dream team’ de la música sabrosona? Pues esta letra (dónde se lee “pijama” pronúnciese “piyama”):

“Solo, solito en la habitación

Busca, que busca de mi calor, uoh-oh, no-no

Quiere’ remedio pa’ tu dolor

Nadie te lo hace mejor que yo, uoh-oh, no-no

Que no se te apague la excitación

Tú sabes que yo no te dejo planta’o

Calma’o, que yo voy en camino, amor

Calma’o, que yo quiero contigo

Si tú me llama’

Nos vamo’ pa’ tu casa

Nos quedamo’ en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si tú me llamas

Nos vamo’ pa’ tu casa

Nos quedamo’ en la cama

Sin pijama, sin pijama (yo’, yo’, yo’)

Voy pa’ contarle mis secretos a tu almohada

Mientras tanto hagamos video llamada

Me manda foto’, fotico’

Mostrando todo, todito

Cuando llegue desbaratamo’ la cama

Baby, hoy no vamo’ a dormir (no)

Baby, hoy no vamo’ a dormir (uh-uh-uh)

Que no traje pijama

Porque no me dio la gana

Baby, hoy no vamo’ a dormir

Baby, hoy no vamo’ a dormir (no)

Baby, hoy no vamo’ a dormir (uh-uh-uh)

Que no traje pijama

Porque no me dio la gana

Baby, hoy no vamo’ a dormir

Si tú me llama’

Nos vamo’ pa’ tu casa

Nos quedamo’ en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si tú me llamas

Nos vamo’ pa’ tu casa

Nos quedamo’ en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si no hay teatro deja el drama

Enciéndeme la llama

Como yo vine al mundo,

ese es mi mejor pijama

Hoy hay toque de queda

Seré tuya hasta la mañana

La pasamos romantic

Sin piloto automatic

Botamos el manual, ‘tamos viajando en cannabis

Siempre he sido una dama (una gyal)

Pero soy una perra en la cama

Así que dale pom-pom-pom-pom-pom

Ponle carne a mi sazón-zón-zón-zón-zón

Choca to’ eso con mi bon-bon-bon-bon-bon

Perdemo’ el control pa’ ganar los do’

Así que dale pom-pom-pom-pom-pom

Ponle fuego a mi sazón-zón-zón-zón-zón

Choca to’ eso con mi bon-bon-bon-bon-bon

Espero tu call, vente dame el gol

Si tú me llama’

Nos vamo’ pa’ tu casa

Nos quedamo’ en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si tú me llamas

Nos vamo’ pa’ tu casa

Fumamo’ marihuana

Sin pijama, sin pijama

(Baby, hoy no vamo’ a dormir

Na-na-na

Baby, hoy no vamo’ a dormir)

Natti Nat, yeah-yeah

(No traje pijama

Porque no me dio la gana)

Becky G, baby (Baby, hoy no vamo’ a dormir)”.

Aquí tienes el vídeo con la letra, por si quieres hacer karaoke de ‘Sin piyama’:

Huelga decir que ‘Sin piyama’ se ha convertido en todo un éxito. No solo por la letra, claro, sino por las beldades que salen en el vídeo, en estricta ropa interior (“sin piyama”) aunque mucho más vestidas de lo que prometen los versos 43 y 44 (“Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama”), cuya representación literal hubieran imposibilitado la exhibición del vídeo en YouTube.

El vídeo acumula más de 1.500 millones de visionados en el canal de Vevo en YouTube, así que sí, suponemos que es un hit (‘La Pasión según San Mateo’ completa tiene poco más de 50.000, por poner un ejemplo absurder). ‘Sin pijama’ ha multiplicado la cotización de los venezolanos hermanos Montaner (que firman como “Reglero” en los créditos), verdaderos genios detrás de inspirados versos como “Así que dale pom-pom-pom-pom-pom / Ponle carne a mi sazón-zón-zón-zón-zón”). Poco nos pasa.

Con información de Lyrics.com y El Comercio.

BONUS TRACK: Almeida Carapolla ya tiene su canción

¡Síguenos en Facetrambotic y en Twitterbotic!

Otras melodías:

–Mapa de los tiempos de espera haciendo autostop en Europa

– Diez ciudades europeas que tomaron su nombre del cannabis

–No estaba muerto, estaba de parranda: un hombre incinerado aparece vivo tras dos meses de borrachera