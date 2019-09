Mapa: velocidad de los trenes en Europa

Strambotic

España es el país europeo que cuenta con los trenes más veloces en su red ferroviaria, según un mapa elaborado por un usuario de Reddit. Los trenes españoles circulan a una “media” (ahora explicaremos el cálculo) de 199,4 km/h, ligeramente por delante de los trenes franceses (195,9) y muy por delante del resto de los trenes europeos, que rara vez superan los 100 km/h e incluso circulan a ritmo de ciclomotor en los Balcanes, alcanzando un mínimo artrítico de 27,6 km/h en Albania.

El mapa es una versión depurada de este otro mapa, publicado hace un mes y en el que el autor, Rostilav Pejsa, explica la metodología utilizada: “He escogido las mayores ciudades de cada país y he buscado las conexiones ferroviarias con las siguientes cinco mayores ciudades de cada país. He calculado la velocidad media a partir de la distancia y el tiempo”. El autor aporta un documento con los datos utilizados para hacer el mapa. En él se aprecia que Madrid está conectado vía AVE con las cuatro ciudades más pobladas de España, a saber, Barcelona (248,8 km/h), Valencia (234,6 km/h), Sevilla (200,43 km/h) y Málaga (213,75 km/h). Solo rompe la media la conexión con Bilbao, un Intercity que no alcanza los 100 km/h de media.

En el otro extremo del espectro está Albania, que enlaza sus grandes ciudades a velocidad extremeña: los 102 kilómetros que separan Kashar y Elbasan las cubre la compañía nacional –Hekurudha Shqiptare, herencia comunista- en 3 horas y 41 minutos, a una velocidad media de 27,69 km/h. La red ferroviaria albanesa “está al borde del colapso, lejos del esplendor de la época comunista”, según un reportaje de Efe de 2011.

