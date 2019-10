Un artista denuncia que Correos no le dejó enviar un cuadro porque el envoltorio resultaba “ofensivo”

Iñaki Berazaluce

Le Frère -el controvertido artista madrileño al que ustedes posiblemente conozcan por sus obras ‘Retrato de mierda’ o ‘Mariano, cómeme la polla’– no pudo enviar un paquete con un cuadro que compró un coleccionista en Alemania porque la directora de la oficina de Correos (calle Jacinto Verdaguer, en Carabanchel) consideró que el papel en el que estaba envuelto resultaba “ofensivo”.

Este era el papel de marras, un diseño del propio artista a sugerencia de Tania, su pareja, con un estampado de “pollitas y chochetes” dibujados con trazo infantil, una de las especialidades de Le Frère:

“Las empleadas de Correos fueron muy amables y les hizo gracia el papel, pero en un momento dado, la directora de la oficina dijo que aquello no se podía enviar porque resultaba “ofensivo”. No sé cómo pudo verlo desde tan lejos, porque estaba a ocho metros de distancia”, me cuenta por teléfono Le Frère.

Mirad lo que me ha pasado: bajo a @Correos a mandar un cuadrete a Alemania (para un coleccionista que lo ha adquirido) y en la oficina de la c/ Jacinto Verdaguer de #Carabanchel y justo cuando estoy a punto de enviarlo, me sale la directora de la Oficina y me dice

(sigue abajo) pic.twitter.com/QmFyhYCVPK

— le frère ? (@Lfrre) October 1, 2019