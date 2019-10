Demostrado: Froilán es el más Borbón de los Borbones

Iñaki Berazaluce

En Strambotic siempre hemos defendido que Froilán es el legítimo heredero del trono de España. El primogénito de los nietos del Rey Campechano es mucho más Borbón que el usurpador linaje de los felipesextistas.

La estirpe de los Borbón-Marichalar no es solo más indicada para llevar la Corona por derecho, sino también por genética, como demuestra esta reciente foto de Froilán Sin Tierra. En esta estampa se aprecia que Froilán de Todos los Santos bebe de la mejor cepa borbónica, la de su tatatarabuelo Fernando VII. Y no nos referimos solo a la cara: en esta campechana indumentaria, Froilán luce un elegante chándal holgado, modelo talibán, no me aprieta el pantalón, en el que se insinúa otro sello distintivo de los reyes Borbones: su descomunal miembro viril.

Ilustración: La Jungla.

Concretamente, su pariente Fernando VII fue conocido -y temido- en las cortes europeas de su época por su desmesurado pene, una cualidad que sin duda ha ido transmitiéndose a través de la sangre (azul) y el ADN (también azul), de generación a generación, pasando por Juan Carlos ‘sex machine’ de Borbón y llegando a Frolán Sin Tierra. Se cuenta que Fernando VII tenía que usar un cojín con un agujero para no abrir en canal a la amante de turno. Tal era el calibre del miembro real que su tercera esposa Maria Amelia de Braganza, “echó a correr en su noche de bodas al ver esa cosa descomunal, y en 10 años de matrimonio apenas mantendrían relaciones, sin descendiente alguno”.

El cojín regio.

Con dos siglos de diferencia, Froilán es la viva imagen de Fernando VII y, como tal, no solo es el legítimo heredero de la Corona de España sino también el único capaz de devolver a este ingrato Reino el régimen absolutista que está pidiendo a gritos. ¡Froilán, rey ya!

Con información de Strambotic, Twitter y La Jungla.

BONUS TRACK: “Ni republicanos ni felipesextistas. Somos súbditos del Rey Froilán”

