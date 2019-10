Un viaje alucinante por el ‘merchadising’ independentista

Iñaki Berazaluce

“Un d’aquests dies, aquestes botes us passejaran”.

“Sóc catalá, no un espanyol de merda. ¡Visca Catalunya!”, puede leerse en la confraternizadora camiseta que luce este superhéroe catalán que nos comparte nuestro querido lector Alfredo Belmonte en Twitter. La camiseta es de traca, pero corremos el riesgo de que su blanco nuclear nos deslumbre y no nos deje ver las espectaculares botas camperas con la ‘estelada’ que están diciendo “One of these days these boots are gonna walk all over you”..

Hemos visitado los badulaques de la nación catalana, de Tortosa a Verga, para concluir con pesar que el mal gusto no conoce fronteras o, mejor dicho, que la proliferación de fronteras fomenta el horterismo. A nosotros, que chapurreamos el catalán en la intimidad, esto de cubrir la tapa del wáter con una funda de la estelada nos resulta tan catalanista como usar la Moreneta como pisapapeles.

Foto: @eseele / Twitter.

Porque no nos engañemos: aquí no estamos hablando del sentimiento nacional sino de la pela… tanto con el merchandising como con la independencia propiamente dicha. La estelada, la bandera nacional importada de Cuba por el protocatalanista Vicenç Albert Casteller, le queda a una corbata como un par de pistolas a un Cristo crucificado. Un poquito de sisplau.

El perfume para oler como un catalán de pro

El arroz «a la catalana»

La corbata para hacer bienes con los Pujol

La funda para la tapa del W.C. para cagar como un buen patriota

El dominó de la estelada

El inevitable caganer (al menos la caca es marrón y no rojigualda)

El sostén catalanista para ir a la Diada como una señora

Un superhéroe de Springfield, provincia de Lleida

Un icono nacional catalán de toda la vida: el Seat 600

La braga-tanga con la estelada a la altura del monte de Venus

Lo mismo pero en gayumbos…

… Y los condones, claro, para follar como un verdadero patriota

Babero independentista

De oca a oca y me independizo porque me toca

Los Reyes Magos de Oriente (Figueres)

La coca del Capitán Catalunya

Un pastel con la senyera, probablemente tóxico

Con esta funda podrás mirar a España por el retrovisor del pasado

La bebida energética para que no desfallezca tu fervor nacional

Eso mismo

Visto en Twitter. Las fotos están tomadas sin pudor del Pinterest Merda Amb Estelada (lo de “merda” es de su cosecha).

¡Síguenos en Facetrambotic y en Twitterbotic!

BONUS TRACK: «Mejor no vayas a Barcelona. Si te escuchan hablar castellano, te detienen y te deportan»

Otras historietas:

– ¡Menudos pendones! Diez banderas delirantes de repúblicas extintas

– Ocho pueblos que rinden homenaje al cannabis en sus escudos y banderas

– Siete juergas legendarias a cargo del erario público