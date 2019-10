Las mujeres desaparecen de las portadas de los discos en Irán

Strambotic

En la portada original del disco ‘Yo x ti, tú x mí’, de Rosalía y Ozuma, aparecen ambos cantantes mirándose cara a cara, en un contraluz con un atardecer de fondo. En la versión censurada del disco que se vende en Irán, Ozuma señala absurdamente a un bulto oscuro, lo que antes era la cantante catalana.

La misma secuencia se repite hasta la extenuación con las portadas de los discos de Lady Gaga, Beyoncé, Taylor Swift, Lana del Rey o Billie Eilish. Todas ellas se han convertido en manchas en el catálogo de la web de ‘streaming’ Melovaz, algo así como el Spotify de aquel país.

La manipulación de las portadas de los discos fue denunciada inicialmente por el tuitero @IzzRaifHarz: “Si os aburrís podéis echarle un vistazo a esta web de ‘streaming’ de Irán en la que han censurado todas las portadas en las que aparece una mujer como si ni siquiera existieran. Busca a tu cantante favorita y observa cómo han cambiado completamente sus carátulas”.

If you are bored then you can try checking this music streaming site from Iran, they censored every female on music artwork like they don’t even existed ?.

Search for your fav female singers and see how they totally changed the covers.https://t.co/lRWA1yW16j

— i untuk izzi (@IzzRaifHarz) September 29, 2019