Un manifestante derriba a un antidisturbios con una patada voladora durante las protestas en Hong Kong

Nadie dijo que fuera fácil trabajar de antidisturbios en Hong Kong, la patria chica de Bruce Lee. Allí, la policía no tiene que defenderse de un paso de sardana sino de patadas voladoras como la que le endosó este manifestante a un antidisturbios que intentaba detener a dos de sus compañeros.

En el vídeo difundido por la agencia Hong Kong Free Press puede verse cómo el policía antidisturbios está intentando retener a dos manifestantes cuando un tercero aparece volando y lanza una tremenda patada voladora a la cara del policía, que cae al suelo, coyuntura que es aprovechada por un cuarto manifestante para arrearle un par de yoyas al noqueado agente.

A video widely shared online on Sunday afternoon shows protesters rescuing a person from arrest outside Mong Kok’s Grand Plaza, by jump-kicking a riot police officer in the face.

Photo: Telegram. #hongkong #hongkongprotests

October 13, 2019