La Universidad Complutense organiza un seminario sobre satanismo y se lía la de Dios

‘La experiencia siniestra. Seminario de Satanismo y Sendero de la Mano Izquierda’ es el nombre del curso que tendrá lugar mañana viernes en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, organizado por la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones y Satanistas de España, una organización satánica de reciente creación y que está lejanamente emparentada con el Satanic Temple de EE.UU.

El evento ha hecho saltar las alarmas entre las huestes de Dios, que están pidiendo la prohibición de la jornada o incluso el sabotaje del evento para “desagraviar a quien es Camino, Verdad y Vida”.

El seminario tiene validez académica (se expedirá un certificado de asistencia) y cuenta con ponencias tan apetecibles como ‘La representación iconográfica de la femme fatal en las vanguardias: de Lilith a Maléfica’, a cargo de Belén Cuenca, o ‘Literatura, grimorios y la puesta en positivo de lo fáustico en la praxis mágica contemporánea’, por el profesor Andrés Piquer.

La jornada culminará con un ‘show ritual’ de corte satánico en un bar de Malasaña (Lucy in the Sky), un acto que ha sido “maliterpretado” por un “rito satánico” por algunos medios católicos, según me cuenta Miguel Pastor, fundador de Satanistas España y uno de los organizadores de la jornada:

“No. No vamos a hacer ningún rito satánico en la Universidad, porque no es el lugar para este tipo de ceremonias. Haremos una suerte de ‘performance’ en Malasaña y no, no vamos a sacrificar una cabra ni un bebé”, explica Pastor.

Miguel Pastor, enviado de Satán en España. Foto: El Diario.

El satanismo no es la adoración de Belcebú, por más que así haya sido representada por la religión predominante en España. Muy al contrario, los satanistas defienden “la libertad religiosa y reivindicamos la igualdad religiosa, siempre desde el respeto a la laicidad, o todos o ninguno”, apuntilla el coorganizador del evento del viernes.

En su sección de Preguntas y Respuestas, la asociación explica que los satánicos “no adoran a Satán”, sino, más bien, “buscan que cada individuo se autodivinice de manera responsable. Satán (o Lucifer) es un símbolo de espíritu crítico, orgullo y rebeldía, así como de la búsqueda del conocimiento, la libertad y el placer”.

El satanismo como movimiento religioso y reivindicativo está teniendo un enorme auge en varios países occidentales. En realidad, se trata de un fenómeno muy moderno, de apenas medio siglo de antigüedad. Tal y como documenta el propio Miguel Pastor en su trabajo de fin de master [.pdf], “La primera congregación religiosa que puede considerarse como verdaderamente satanista, la Church of Satan de Anton Lavey fue fundada en 1966”.

