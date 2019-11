Este empleado de McDonald’s estuvo años regalando un ‘nugget’ extra en cada ración de McNuggets

Strambotic

Cuando un desconocido te regala un ‘nugget‘, eso es Impulso. Cody Bondarchuk, autodenominado “el Robin Hood de los McNuggets”, estuvo años regalando una pieza extra de pollo a todos los clientes que pedían una ración de McNuggets en el restaurante en el que trabajó durante años en Alberta, Canadá.

Así lo ha confesado el implicado en un tuit que le ha convertido en poco menos que un héroe en la red social: “Estuve trabajando dos años y medio en un McDonald’s y ponía 11 nuggets en cada pedido de 10 piezas que hacía”.

I worked at McDonald’s for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made

El tuit va camino del millón de me gustas, 14.000 respuestas y ha provocado, entre otras cosas, que otros antiguos trabajadores de franquicias reconozcan también sus micro-hackeos a sus respectivas empresas: “¡Yo hice lo mismo! Los batidos de leche de McDonald’s deben pesar 10 onzas y tres cuartos, pero yo solía hacerlos de 11 o 12, porque soy ese tipo de chica”, replica Sexist Residue Woman.

I did a similar! McDonald’s milkshakes were sposed to weigh exactly 10 3/4 oz. I made some of them 11-12 oz because I’m that kinda girl

“En los tres años que trabajé en un parque temático puse a la gente montañas de helado en sus conos, rellené a tope los sándwiches de cerdo deshilachado y puse todas las patatas que podían caber en las barquitas de nachos. Dad algo de reconocimiento a los trabajadores que sirven comida porque os quieren, animales inmundos”, comparte otro seguidor.

In my 3 years working at a theme park, I gave people towers of soft serve on their cones, overstuffed the pulled pork sandwiches, and fit as many chips as I could into each nacho boat. Give your food service workers some appreciation, because we love you, you filthy animals.

— Roughhouse Camel (@MikeKnudsen3) November 16, 2019