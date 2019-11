La actriz Sara Sálamo critica el machismo de Vox… y las respuestas trogloditas le dan la razón

Strambotic

El pasado 7 de noviembre, la actriz Sara Sálamo publicaba en su perfil de Twitter un mensaje pidiendo la ilegalización de Vox (sin citarlo), en los siguientes términos: “Me parece inviable respetar un partido machista, racista y homófobo. Directamente, creo que debería ser ilegal, ya que es ANTIDEMOCRÁTICO. Vulnera muchos derechos humanos”.

El tuit corrió como la pólvora en la red social durante los días previos a las elecciones del 10-N y no tardaron en llegar las respuestas de los seguidores de la formación ultraderechista, que confirmaron uno por uno los epítetos de Sálamo: machistas, racistas y homófobos. Muchos de los ataques utilizaban como “argumento” la relación sentimental que la actriz tiene con el futbolista Isco:

“Gran mujer florero”, respondía uno. “No eres más ignorante por que [sic] no te enteras, informate primero cazafortunas”, añadía otro. “Cuando te tiras media vida de rodillas pasa que no te da tiempo a abrir un libro”, remachaba un tercero, elevando el nivel del debate.

Oye, pues que me he pronunciado políticamente denunciando el machismo (entre otras cosas) que abunda en cierto partido, y me han contestado con esto:

(Se ve que estaba totalmente equivocada ?￰゚マᄑ‍♀️?) pic.twitter.com/4NTmBBIa8I

— Sara Sálamo (@SaraSalamo) November 10, 2019