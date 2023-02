Reclamemos nombres democráticos a las administraciones públicas

Por Iván Pérez Marinas, activista de la Plataforma de Calles Dignas de Madrid y de Alianza Verde



Muchas veces para conseguir mejoras democráticas hay que realizar grandes y multitudinarias acciones; pero otras veces se pueden lograr con esfuerzos menores y pocas personas. Así va a ocurrir en materia de memoria democrática en tres casos del distrito madrileño de Latina. Todos ellos tienen en común que ha sido suficiente con presentar una reclamación bien argumentada a la administración pública competente mediante un formulario online. Os los paso a relatar con el propósito de que sea imitado por colectivos memorialistas y personas a título particular para su propio entorno.



Estación de Cercanías Fanjul. En el Pleno Municipal del Distrito de Latina de junio de 2017, a raíz de un proceso participativo ciudadano, se había aprobado que se eliminara el nombre de este golpista perdedor (los obreros armados le derrotaron tras estar atrincherado en el Cuartel de la Montaña de Madrid) y se sustituyera por una referencia geográfica, "Polideportivo", por estar situado justo al lado de las instalaciones deportivas públicas más extensas de Europa, esto es, el Polideportivo Aluche. Pasaban los años y los diferentes titulares del Ministerio de Transportes, tanto del PP como desde 2018 del PSOE, no cumplían el acuerdo de pleno. A iniciativa de Pedro Casas, presidente de la cercana Asociación Vecinal de Carabanchel Alto, el año pasado recogimos firmas de colectivos de la zona para presentar una reclamación ante dicho ministerio y publicamos una nota de prensa. Según últimas informaciones procedentes desde este órgano administrativo, habrá un feliz desenlace muy próximamente.



Rótulo obsoleto en el Centro Sociocultural Rosario de Acuña. Este lugar es el único colegio madrileño inaugurado por la República Española que ha recuperado su nombre original, en 2018. Pudo ser en parte porque, al ser convertido en centro sociocultural, pasó a depender del Ayuntamiento, y también en parte porque coincidió con la legislatura en la que gobernó una confluencia de izquierdas; pero sobre todo porque lo peleó una vecina y antigua alumna, Rosa Arteaga. Hace unas semanas, coincidiendo con la ruta del 90 aniversario de la inauguración de varios colegios públicos y laicos, organizada por la Plataforma de Calles Dignas de Madrid, detectamos que, a pesar del renombramiento y retirada de antigua señalización, se habían dejado un rótulo con el nombre otorgado por las autoridades franquistas a este centro. Por ello presenté una reclamación al Ayuntamiento de Madrid y el coordinador del distrito de Latina respondió favorablemente a su eliminación y sustitución por el nombre actual aprovechando unas próximas reformas en el edificio.



Nombres franquistas de pistas y canchas deportivas del distrito de Latina. Estas instalaciones deportivas básicas (IDB) se sitúan en vías urbanas que hasta 2017 tenían nombres de dos personajes fascistas, García Escámez y el mencionado Fanjul, y que desde entonces se llaman respectivamente Las Águilas, barrio donde se encuentra, y Anselmo Lorenzo, considerado como el padre del anarquismo español. Sin embargo, aunque pueda parecer sorprendente, las denominaciones de dichas IDB, coincidentes con las de sus calles, no se cambiaron automáticamente cuando estas se sustituyeron; fue necesario que se aprobara en el Pleno de Latina de octubre de 2018. Aun así, hace un par de meses, cuál fue mi sorpresa que, mirando la base de datos y la web del Ayuntamiento de Madrid, descubrí que las IDB mantenían sus nombres franquistas. En esta ocasión tuve que presentar dos reclamaciones, ya que, en un primer momento, se acogieron a que en la anterior legislatura no se había ejecutado el procedimiento administrativo y, en consecuencia, exigí que se iniciara el expediente administrativo de su renombramiento, lo cual fue aceptado por el coordinador del distrito de Latina.



Es cierto que en el distrito de Latina teníamos el apoyo argumental de los acuerdos de pleno logrados en la anterior legislatura, los cuales además precisamente yo mismo había fomentado al haber sido vocal vecino de la Junta de Latina por parte de la confluencia ciudadana Ahora Madrid. Pero, aun así, estoy convencido de que, si todas las personas y asociaciones que queremos una transformación del paradigma cultural de nuestro país presentamos reclamaciones a todas las administraciones competentes (ministerios, comunidades autónomas, municipios), lograremos erradicar todas las alusiones a franquistas y daremos a conocer a mujeres y hombres que lucharon por un mundo mejor.



Me dejo para el final la última carta que estamos manejando en la Plataforma de Calles Dignas de Madrid para conseguir lo que el propio nombre de este colectivo indica ante el bloqueo del gobierno ultraconservador del Ayuntamiento de Madrid. Según el artículo 36 de la Ley de Memoria Democrática, la Administración General del Estado debe elaborar un catálogo con todas las nomenclaturas y símbolos antidemocráticos con la colaboración de las demás administraciones públicas y la sociedad civil. Asimismo, sus artículos 63, 64 y 65 establecen que el incumplimiento de dicho catálogo por una administración o un particular conllevará la incoación y resolución de expedientes sancionadores por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Teniendo esto en cuenta, las compañeras y los compañeros me encargaron redactar un informe pormenorizado con todos los nombres de vías públicas revertidos a sus viejas denominaciones fascistas por el alcalde Martínez-Almeida y, también de paso, todos los elementos y nombres antidemocráticos presentes en el distrito de Latina (jardines, colegios, centros de salud, etc.). Este informe ya ha sido recibido por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para incluirlos en este catálogo.



La redacción de un informe es una tarea más laboriosa, pero es efectiva. Sin abandonar el método de las reclamaciones, os animo a utilizar la vía del catálogo de Memoria Democrática porque aporta un potente soporte jurídico y argumentativo. Si cada persona o asociación se ocupa de dignificar las referencias culturales de su barrio, pueblo o ciudad, mejoraremos considerablemente como sociedad. ¡Vamos a por ello!

Foto 1: - Estación de Cercanías Fanjul, cuyo nombre se cambiará muy próximamente.



Foto 2: Rótulo "Centro Sociocultural San José de Calasanz" en el Centro Sociocultural Rosario de Acuña.