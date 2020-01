Tabernas Más al Sur explotación paternalista hacia el migrante

No+Precariedad es un espacio unitario que surgió el 13 de enero de 2018 gracias al trabajo común de colectivos, organizaciones sociales y personas que decidimos decir 'basta' al modelo de precariedad que están imponiendo las élites económicas y políticas. No+Precariedad somos todas y todos los que no nos resignamos a que nos precaricen la vida.

Una serie de trabajadores nos informó de unas irregularidades en sus condiciones de trabajo tales como: horas extras no retribuidas, jornadas que exceden el máximo legal, contratos fraudulentos donde no se respeta la categoría profesional, vacaciones no disfrutadas… Un sinfín de injusticias laborales comunes en el sector hostelero y que sirven para aprovecharse especialmente de la situación de vulnerabilidad que sufren muchos trabajadores migrantes.

En este caso hablamos de una pareja de venezolanos que llevaban un largo periodo trabajando para la empresa Taberna Más al Sur. Primero a uno de ellos lo despidieron alegando un falso robo amenazándole con la denuncia a la policía para entorpecer su legalidad en el país y el despido de su compañera . Esta actuación se contradice con la improcedencia del despido que ellos asumieron. Además de todo esto una semana más tarde despidieron a su compañera también de manera improcedente.

A raíz de la denuncia de los trabajadores las difamaciones y amenazas son constantes y forman parte del entorno laboral. Han llegado a difundir datos personales de los afectados e incluso amenazas directas a uno de ellos.

Desde el Sindicato de hostelería de Madrid estamos cansadas de que se normalicen este tipo de situaciones y queremos respaldar la valentía de estos trabajadores para que se dejen de silenciar estas situaciones tan constantes y señalar los locales que se aprovechan de ello.

Los movimientos migratorios se ven afectados por este entramado de explotación. Nos enfrentamos a una problemática de carácter estructural que no actúa de forma unilateral y que genera una asunción de no reconocimiento de los derechos laborales por parte de empresarios y trabajadores.

Si la ley no es eficaz para preservar los pocos derechos que tenemos tendremos que organizarnos nosotros para acabar con la precariedad. Es por eso que hemos convocado una concentración este domingo 19 de enero a las 13 horas en la calle Santa Isabel número 35. Animamos a todas las personas y organizaciones solidarias con la causa a apoyar a los trabajadores despedidos y los que aún sufren las consecuencias dentro de sus tres tabernas Más al Sur.

Blanca Terrón López

Sindicato de trabajadoras/es de hostelería de Madrid.

