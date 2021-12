El número real de infectados podría ser ya varias veces superior al que indican las estadísticas

La nueva ola de covid sigue creciendo con rapidez. Como en ocasiones anteriores, tenemos datos actualizados sobre el número de casos positivos pero no sabemos cuántas infecciones reales se están produciendo.

¿Qué diferencia hay entre 'casos positivos' y 'casos reales'?

Los casos positivos son aquellos casos de infección que son detectados e incluidos en las estadísticas.

Pero sabemos que hay muchos casos que nunca llegan a detectarse. Un ejemplo son las persona asintomática que nunca se hace la prueba y por lo tanto no aparecerán en las estadísticas.

¿Hay alguna manera de estimar el número de 'casos reales'?

Sí. El método para conseguir esta información es tomar muestras a un grupo de población independientemente de que las personas tengan síntomas o no.

El proyecto Covid-Lot de la Universidad Complutense de Madrid lleva desde principios de año testeando a varios miles de personas de la comunidad universitaria cada semana.

Los datos de los últimos días son muy preocupantes: en las semanas anteriores apenas veían uno o dos positivos en su muestra. Esta última semana detectaron 66 positivos.

¿En qué consiste el análisis "en lote"?

Para acelerar el análisis de las muestras sin perder precisión, los investigadores de este proyecto utilizan el análisis "en lote".

La idea es la siguiente: en vez de hacer una PCR a las muestras una por una, juntas en un tubo de ensayo un grupo de 10 muestras.

Si da negativo significa que las 10 muestras de ese grupo eran negativas. Si da positivo significa que una (o varias) de las 10 muestras en el grupo era positivas. Así sólo tienes que analizar individualmente las 10 muestras de los grupos que dan positivo.

¿Los datos de este experimento son exactamente extrapolables a toda la población?

No. Estos datos nos dan una buena idea de la dinámica de la pandemia, pero no son exactamente extrapolables al resto de la población porque sólo muestrea a la comunidad universitaria. Un ejemplo: los jóvenes que viven en residencias universitarias tendrán probablemente una vida social más activa que la población normal.

¿Este aumento de casos se debe a la variante Ómicron?

El experimento Covid-Lot hace análisis de PCR, un estudio que no permite saber que si alguien está contagiado o no está contagiado, pero no nos permite conocer la variante del virus.

Para saber la variante habría que hacer algo que se llama "secuenciación", otra prueba microbiológica bastante más compleja.

¿Se hace algo parecido en otros países?

El Instituto de Estadística de Reino Unido muestrea aleatoriamente a un grupo representativo de la población cada semana. Eso le permite saber cuántas infecciones reales se están produciendo.

Podéis consultar este estudio llamado "Coronavirus Infection Survey" en el siguiente link.

La semana pasada más de un millón de británicos estarían infectados, un número muy similar al de diciembre del año pasado: