Cs en 8M: del cinismo a la estupidez

Ciudadanos (Cs) lo ha vuelto a hacer. El partido naranja sueña con ganar un puñado de votos gracias a adoptar un papel de victimismo que cae por su propio peso. Su abandono de la marcha del 8M evidencia una vez más que Cs continúa sin entender qué es el feminismo: el 8M no tiene que dar cabida a todos los feminismos, como argumentan en ese partido, sino al feminismo, porque éste sólo es uno, único y se da de bruces con quienes promueven los vientres de alquiler o ligan la violencia de género a la migración o el nombramiento de ministras por enchufes y no por su valía.

Jamás se me ocurriría acudir a una manifestación de esas mal llamadas 'provida'. No comparto su discurso ni lo que reclaman y, en caso de ser político, así me dieran la victoria electoral sus votos, no los querría. Claro, para eso hay que ser honesto y tener principios. Entendería, de hecho, que me gritaran "¡Fuera!" si me atreviera a sostener una pancarta con alguna de las mentiras que se proclaman en esas manifestaciones. Es lógico si luego en mi día a día me dedico a defender el aborto libre, seguro y gratuito.

Ciudadanos no es así. El partido es experto en personarse en lugares en donde sabe que no es bien recibido, en espacios en los que lo que la formación postula se da de bruces con lo que se defiende allí. A pesar de ello, esperan ser bien recibid@s. Eso, o se llama hipocresía y cinismo o, sencillamente, estupidez.

Ya bajo el liderazgo de Inés Arrimadas -que ni apareció por la manifestación-, presentarse en una manifestación en la que sus valores no encajan demuestran que la nueva dirección es continuista con el victimismo impostado que impulsó Albert Rivera, cuyo resultado se tradujo en diez escaños. Abrazar a Vox, como ha hecho Cs en diversos espacios políticos con tal de tocar el poder, y dejar que la extrema-derecha marque la agenda política en materia de igualdad, como sucede sin ir más lejos en Andalucía, es incompatible con postularse feminista en el 8M.

Begoña Villacís y el resto de sus compañer@s entienden eso, sabían que sería abuchead@s con motivos sobrados y aún asi decidieron presentarse. Para lo que no tuvieron el mismo cuajo fue para aguantar el chaparrón anunciado, quizás, porque no se creen lo que realmente dicen defender. Defender el actual modelo capitalista y erigirse feministas, como hacen en Cs, es soplar y sorber a un tiempo, es decir, es imposible. En la formación naranja lo saben y eligen el capital. Ya sólo les queda ser coherentes y manifestarse por lo que realmente creen, no por lo que les podría dar votos.