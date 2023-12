Weber, Feijóo y Tellado presentan el plan 'antisanchista'

En una entrevista en La Vanguardia, el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, supera a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP en España, en contradicciones, rozando inculso la catástrofe argumentativa. De todas es conocido el afán de Weber por absorber a la ultraderecha europea en el PPE, aunque para lograr ese objetivo, tenga que cogobernar con ella la derecha llamada democrática (y cristiana), pese a esa zona de sombra y confusión que suponen, por ejemplo, las actuaciones miméticas de esa derecha española y Vox. Weber se maneja por las aguas del cordón sanitario a la ultraderecha, o no, de forma bastante chusca, si tenemos en cuentas las declaraciones realizadas en la misma entrevista.

Sobre Vox, el presidente del PPE, asegura que "los extremistas de derecha nunca serán socios razonables en este proceso político". En el mismo saco que el partido de Santiago Abascal, mete a la AfD alemana, a Le Pen en Francia o a Kaczynski en Polonia porque quieren cargarse a Europa, según él. Sin embargo, Weber pega un volantazo al asegurar que en la estrategia colaboracionista del PPE sí se incluye a Giorgia Meloni, la primera ministra ultraderechista de Italia, con la que gobierna Forza Italia, partido que pertenece al PPE. Meloni es socia de Abascal, éste de Le Pen y del húngaro Orban (al que no se cita en la entrevista), pero a Weber le importa un higo, porque en realidad, dice, la ultraderecha italiana ha acatado tres principios que le hacen merecedora de colaborar con la derecha europea: nada de críticas a la UE, apoyar a Ucrania y apoyar a Israel.

Lo de la "democracia cristiana", como verán, se deja para la misa y la comunión, porque los derechos humanos, que Meloni es tan aficionada a atropellar con su machismo, su xenofobia o su homofobias fascistas, ya tal. Sobre los pactos del PP con Vox en las autonomías y ayuntamientos, Weber, también ya tal. El bávaro (original de Baviera, länder que da nombre a su partido) es muy crítico con la ley de amnistía, por supuesto, y culpa a Pedro Sánchez de no pactar con Feijóo una gran coalición que alejase a Vox (sí, insisto: Forza Italia, del PPE que Weber preside, cogobierna con Meloni)

La entrevista al presidente del Partido Popular Europeo es tan esclarecedora de lo que va a ser la línea del PP en España que ni siquiera era necesario que Feijóo eligiese a Miguel Tellado como portavoz parlamentario de su partido, poniendo a un pugilista de verbo nada florido como su representante primero en el Parlamento. Por cierto, sin convocar un Congreso del PP ni nada. En Galicia sabemos bien que el expresidente de la Xunta es especialista en embarrar, técnica muy antigua que suele dar réditos si tienes a los medios de comunicación a tu servicio. En este mismo diario, el compañero de Luzes, Luís Pardo, describe muy bien a Tellado, que no es más que la representación en bruto, sin pulir, de Feijóo. Porque supongo que la mayoría de ustedes habrán ido comprobando ya que no existe el tal líder "moderado" y "hombre de Estado" que se nos vendió en Madrid desde Galicia (a las gallegas no hacía falta, llevábamos años anunciándolo).

Después del líder, el puesto de portavoz parlamentario es el más vistoso del partido que lidera la oposición: aparece constantemente en ruedas de prensa y comparecencias parlamentarias, particularmente en la Sesión de Control del Congreso, donde Tellado confrontará directamente con la vicepresidenta Calviño o, incluso, con Bolaños. Teniendo en cuenta sus antecedentes verbales solo en la etapa de Madrid (de 2022 hasta ahora) contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, o el propio jefe del Ejecutivo, menos una oposición constructiva, de las comparecencias de Tellado se puede esperar de todo. El portavoz del PP en la Cámara Baja también tendrá el control sobre diputados y diputadas y si se quejaban del control parlamentario y territorial del PP por parte de Teodoro García-Egea sobre sus cargos, quizás quienes no salieron con éste y Pablo Casado de la política ya se estén arrepintiendo. Weber, Feijóo y Tellado nos han dado en un mismo lunes todas las claves de la oposición al Gobierno de Sánchez; sin titubeos.