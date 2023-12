¿La perspectiva de género es adoctrinamiento?

Hace unos días saltó en mi Tik Tok un vídeo donde se veía a un alumnado salir de forma precipitada de un aula universitaria. En los comentarios explicaban lo sucedido: eran estudiantes de Bachillerato en una facultad de Derecho, en una de esas visitas de puertas abiertas a la universidad. Pero, ¿por qué abandonaban el aula? Decían, textualmente, que el profesor estaba "adoctrinando" por usar lenguaje inclusivo y hablar sobre feminismo e "ideología de género".

Con ese término ya sabemos de dónde viene ese comportamiento. Porque, ojo, no nacieron pensando así. Adultos de su entorno, padres, madres, hermanos, familiares, conocidos, influencers, tiktokers, youtubers, periodistas de tertulias donde todo vale, titulares de feminismo apocalípticos... les han llevado a pensar así. Que no nos extrañen luego las estadísticas donde cada año hay datos que avanzan... pero a peor. Como que uno de cada cuatro varones de entre 15 y 29 años piense que la violencia de género no existe y es un invento ideológico. O que ellas piensen cada vez más de la misma manera. O que la violencia de género entre la juventud se haya disparado en cuatro años, así como la violencia sexual con violaciones grupales entre menores.

Insisto. No nacieron pensando que esa violencia machista es un invento, o que es algo normal en una pareja, o que si es de poca intensidad no es un problema. Es que los adultos les han hecho pensar así. Adultos que les han quitado toda capacidad de defensa, además. Como apunta la Fundación ANAR, el 47,1% de las adolescentes no son conscientes de ser víctimas de violencia de género. Repito, el peligro de ese discurso solo les deja en riesgo máximo incluso de ser asesinadas.

Es alucinante, e irresponsable, cómo medios y partidos de ultraderecha han conseguido que esa juventud, y buena parte de la población adulta, crea eso del "adoctrinamiento". Y no solo en feminismo, sino cuando se habla de cambio climático, o de ciencia... ¿Quién le explica a esa juventud ahora la verdad cuando está convencida de lo contrario? Que no, que hablar de violencia de género no es adoctrinamiento, es hablar de derechos humanos. No es un invento. Es hablar de mujeres reales, asesinadas y maltratadas. Es hablar del derecho a vivir y a no sufrir trato denigrante como persona.

Quienes sostienen lo contrario, como ese alumnado que se fue del aula (supongo que con el beneplácito de su profesorado), no sé si saben una sentencia de junio de 2023. En ella, el Tribunal Supremo, ante un recurso por "adoctrinamiento" de una asociación de padres católicos, apoyó la perspectiva de género para los alumnos de 6 y 11 años y que no se eliminaran conceptos como "género" o "igualdad de género" del Real Decreto sobre el contenido curricular de la educación primaria. Entre otras cosas porque esa terminología coincide con las normas europeas y con nuestro artículo 14 de la Constitución, que habla de "igualdad".

Veía el vídeo de ese alumnado que, si estaban allí, sería porque les interesa la idea de dedicarse al Derecho. Y me inquietaba pensando a futuro. Si antes de apuntarse en la universidad ya se marchaban... ¿Qué van a hacer el día de mañana? Si logran titularse, ¿qué justicia impartirán? ¿Qué dirán y harán con las mujeres o menores que pidan protección al Estado? ¿Sobre qué derechos velarán si los niegan antes de estudiar? Porque claro, después de todo esto, ¿quién les dice la verdad? Sí, la verdad absoluta. La pena de que les han hecho creer que son libres de pensamiento cuando son, ya, los primeros adoctrinados.