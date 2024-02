El triaje socioeconómico de Ayuso

El documental "DEP", que difunde la plataforma Sos Sanidade de Galicia, abre con un dato definitivo para entender qué se dirime en las elecciones del próximo día 18: la mortalidad ha crecido en Galicia y, si lo ha hecho, es porque hay un fallo en el sistema sanitario. La media de espera desde el momento en que una persona siente que está enferma hasta que, por ejemplo, es sometida a una cirugía que resuelve su situación, está en torno a los 216 días. A veces, las esperas se demoran un año e incluso en ocasiones dos, con lo que afectaciones que no revertían inicialmente gravedad, acaban complicándose, generando sufrimiento y disminuyendo la calidad de vida de los pacientes, incrementando los costes sanitarios y sociales del tratamiento e incluso cronificando la situación y evitando a la larga una cura.

Hoy por hoy Galicia destina a la atención primaria, la puerta de entrada del sistema sanitario y la que debería ser en todas las autonomías la joya de la corona, algo menos de la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud: un 11.6% del gasto total en Sanidad. Por supuesto, Madrid destina aún menos porcentaje: un 10.73%.

En Madrid y Galicia los gobiernos del Partido Popular se han empleado con insistencia en el desmantelamiento de la sanidad pública y, si el lunes no cambian las tornas en Galicia y, llegado el momento, Madrid no experimenta algo así como un despertar de la pesadilla ayusista, están cerca de completar el plan.

Las siglas "Dep" del documental que menciono, precisamente, hacen referencia a "Destruir É o Plan". Y vaya que lo es y vaya que están camino de darle cumplimiento. Isabel Díaz Ayuso, que utiliza el eufemismo de colaboración público-privada para ocultar que la sanidad pública retrocede en beneficio de una gestión privada a la que se destina un gasto tan extravagante como el que suma hasta la fecha el hospital Zendal, ha intervenido hace escasas horas en una pleno en la Asamblea de Madrid en unos términos que producen -llegadas a este punto- más irritación que perplejidad.

Preguntada por las actas en las que la Policía Municipal recogió la situación de los residentes muertos sin recibir asistencia médica ni ser derivados a los hospitales en los meses más duros de la pandemia, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha amonestado a los diputados de la oposición, a quienes ha exigido "dignidad". Y lo ha hecho después de afirmar que "Cuando una persona mayor está enferma con el covid con la carga viral que había entonces (sic) no se salva en ningún sitio".

Por supuesto, bajo la expresión "personas mayores", Ayuso oculta la diversidad de situaciones de dependencia y de salud en la que se encontraban los residentes y lanza al vuelo una hipótesis que entra en contradicción con cualquier consideración factual: los residentes no fueron atendidos de manera individual por médicos o geriatras, con lo que se aplicó un triaje a este grupo humano sin más. Sin valoraciones médicas personalizadas de tipo alguno, se les negó esa asistencia fundamental. Pero es que además se les negó auxilio a quienes, estando irremediablemente enfermos, hubieran necesitado un tratamiento que paliara su sufrimiento y les permitiera morir con dignidad. Aquí sí es pertienente hablar de dignidad.

El gobierno de Ayuso, además, aplicó un triaje con criterios socioeconómicos desde el momento en que sí recibieron ese tipo de atención, utilizando su propio lenguaje, las "personas mayores" que disponían de un seguro privado y que fueron derivadas a hospitales. A esos, a diferencia de a los anteriores, no se les negó el pan y la sal. Se les trató, se les curó o, en su caso, se les asistió para que su muerte tuviera lugar con dignidad.

En Madrid las listas de espera siguen aumentando . Cada vez recibimos una atención sanitaria de peor calidad. Ayuso va camino de condenarnos a todos a formar parte de ese magma indiferenciado de gentes que, si enferman, no merecen atención y cuidados, no merecen disponer del derecho a la sanidad; un derecho que, no lo olvidemos, es constitucional. Los gallegos y gallegas tienen en sus manos este domingo superar un modelo de sociedad que desatiende y abandona a los vulnerables a su suerte. Ha sido Ayuso quien les ha conminado a votar para que Galicia siga el inspirador modelo de Milei en Argentina. Tengo la esperanza de que nuestras sociedades reaccionen ante toda esta crueldad.