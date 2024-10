Informáticas, mejor formadas y no llegan al 7% en la empresa

Esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado su última Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en las empresas. Uno de los datos más llamativos y preocupantes de esta encuesta es que el porcentaje de empresas con mujeres especialistas TIC tan sólo se sitúa en el 6,6%... y eso que ha subido dos décimas. Incluso asumida la baja presencia de mujeres en estudios de informática, esta desproporción da qué pensar.

A diferencia de otras carreras universitarias, las mujeres no son, ni de lejos, mayoría en Ingeniería Informática. De hecho y según advierte el Consejo de Colegios de Ingeniería de Informática (CCII), se está produciendo un progresivo retroceso, pues si en la década de los años 80 el 30% de los estudiantes matriculados eran mujeres, hoy en día lo son menos del 15%. Concretamente, si atendemos a las cifras que publica el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el número de mujeres universitarias en Ingeniería Informática se sitúa en el 14,1%. Cabría pensar que con la mejora de la Formación de Profesional (FP) y el incremento de grados, las mujeres encuentran en esa vía educativa la puerta de entrada laboral... pero no. En el Grado Medio de FP las mujeres no llegan al 8% (7,8%) y en el Grado Superior se sitúan en el 13,4%.

En este contexto, hacia 2022 nació el Grupo Mujeres en Ingeniería Informática del CCII, con metas tales como promocionar y divulgar acciones para atraer a las jóvenes a la Informática, tratando de canalizar las diferentes sinergias de los Colegios Oficiales en Informática tanto con esta finalidad como para conseguir una representatividad equitativa. A pesar de llevar dos años de intenso trabajo y contar con más de una treintena de mujeres, todavía faltan muchos Colegios representados en este Grupo, tal y como advirtió su representante Juana Perea, decana Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de las Islas Baleares, durante la I Jornada de Mujeres en Ingeniería Informática.

Asumida esta desproporción entre estudiantes hombres y mujeres, la cifra del 6,6% de especialistas TIC sigue siendo alarmantemente baja. Más aún si tenemos en cuenta un estudio realizado por investigadores y docentes de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que revela que mientras que las mujeres mayoritariamente accedieron a la carrera de Ingeniería Informática disponiendo ya de una titulación previa finalizada, los hombres lo hicieron través de la vía de Ciclos Formativos de Grado Superior. Dicho de otro modo, en general, las estudiantes llegaron a la Ingeniería Informática "más preparadas o, como mínimo, más maduras por una experiencia universitaria previa completa", apunta el estudio. Como dato adicional, la vía de acceso desde pruebas de acceso a la universidad en el caso de las mujeres es, porcentualmente, más del doble que la de los hombres y, además, éstas obtuvieron mejor nota media del expediente que los hombres en general (2.26 frente a 1.94), así como al resto de mujeres (2.26 frente a 2.01). Esta mejor preparación de las mujeres en TIC quedó también reflejada este año en el primer Informe sobre Profesionales TIC de InfoJobs, que reveló que 6 de cada 10 mujeres disponen de, al menos, estudios universitarios superiores, frente a los hombres cuya proporción se reduce a 4 de cada 10, pues cuentan con carreras técnicas o estudios no universitarios.

Este estudio de la UOC es particularmente interesante porque, además, revela la diferencia de itinerarios. Las mujeres optan muy preferentemente por el de Ingeniería del Software que, en la actualidad, debiera ser uno de los que mayores salidas profesionales encuentra dado que el software le ha ganado de lejos la partida al hardware. Esta inclinación por el software y sus mejores expedientes académicos chocan frontalmente con el bajo porcentaje de mujeres especialistas en TIC.

Por otro lado, ellas no se inclinan tanto como ellos por itinerarios como el de Sistemas de Información que, a fin de cuentas y como explica el estudio, "se orienta más a aspectos de dirección y gestión de la tecnología desde un rol menos técnico y más de responsabilidad dentro de las organizaciones". Quizás este fenómeno sí influye en el techo de cristal que encuentran las mujeres a nivel directivo, pero en ningún caso lo justifica.

Según explica Milagros Sáinz, investigadora líder del Grupo de Género y TIC (GenTIC) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), "la brecha de género en estudios de ciencia y tecnología es un fenómeno complejo, cuyas raíces están relacionadas con una sociedad sustentada en valores ligados a los roles y estereotipos de género, transmitidos a través de un proceso de socialización diferente para los hombres y para las mujeres".

Ello se refleja, además, en la brecha salarial de género que sufren las mujeres que trabajan en el ámbito TIC. A este respecto, de nuevo asalta la preocupación, puesto que es más que evidente la falta de sensibilización en el asunto. Según el estudio de InfoJobs, si 6 de cada 10 mujeres considera que las medidas de igualdad de sus empresas son totalmente insuficientes -casi 10 puntos porcentuales por encima de la media de la población ocupada-, el 71% de los hombres las considera suficientes.

Hoy por hoy, la fotografía de profesionales TIC en España es inquietante, no sólo por el precariado que se extiende entre sus profesionales o el estrés que padecen responsables de áreas como ciberseguridad, sino también debido a esta brecha de género. Además, a ello se suma otro hecho cuyos riesgos asociados son innegables: pesar del avance de la digitalización, el INE revela que únicamente el 15,7% de las empresas cuenta con especialistas TIC.