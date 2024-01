La excepcionalidad de la guerra contra Gaza y el precio del dictador de Egipto

Economía en crisis. Una acogida provisional de los refugiados se convertiría en una estancia permanente, y la economía hundida egipcia no da para más, o, al menos, ese es el argumento populista de la mafia militar que controla la economía del país, ocultando su aporofobia.

, Al Sisi no se ruboriza al presentarse más

No al desplazamiento, no al reasentamiento

Afirman que las fuerzas propalestinas del mundo

, cuyo discurso está controlado por Hamás y el complejo religioso de Al-Azhar (de la Hermandad Musulmana, la Opus Dei islámica), han unido, perversamente, la liberación de los palestinos con la de la mezquita de Al Aqsa. "

". Así desmentían

a Irán, que afirmó que aquella acción era una venganza por el asesinato de Qasem Soleimani. Es decir, ni uno ni otro pensaban en una táctica que paliase el inmenso sufrimiento de los palestinos, todo lo contrario: en el islam, otra religión semítica-abrahámica, los hombres creyentes pueden sacrificar no sólo las vidas ajenas para conseguir los favores de su Dios y alcanzar el Cielo, sino incluso la de sus propios hijos. Salvo que se tratase de un "suicidio colectivo no consensuado", está por ver cómo Hamás y sus aliados pensaban acabar con Israel y liberar Al Aqsa, y cuál era el "costo" previsto. Para dichos grupos, cuyos líderes no se encuentran precisamente en la zona de guerra (e Israel lo sabe), los que huyen de las bombas son nada menos que traidores a la "causa".