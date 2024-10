Código 'Support Sentry': EEUU ensaya su ataque nuclear contra Irán en Yemen

Desde el 7 de octubre, la coordinación de las fuerzas militares de EEUU con las israelíes ha sido máxima, y no por la cansina frase de su "apoyo inquebrantable a Israel" (por sus propios intereses), sino porque se trata, en realidad, de una guerra de superveniencia en la región más estratégica del mundo a través de su pequeño socio, para mantener el viejo orden mundial proclamado por George H. W. Bush, nada más desaparecer la Unión Soviética en 1991, atacando Irak. Había empezado la primera fase de la farsa de la Guerra Eterna contra el Terror "islámico", para conquistar nuevos territorios, ahora sin el rival soviético. Sin embargo, este reinado solitario de EEUU sobre el globo terminará en 2011 con la fundación de la Organización de Cooperación de Shanghái, y la alianza estratégica entre Moscú y Pekín, por primera vez en medio siglo. La ocupación de Afganistán por la OTAN en 2001, el país más estratégico del mundo, por su ubicación en Heart Land, en las proximidades de China, Rusia, Irán e India, fue el primer intento de EEUU de salvar su hegemonía, sin éxito.

El 7 de octubre de 2023, tras el incomprensible asalto de Hamas a Israel, el Pentágono lanza la segunda fase de la Guerra contra el Terror.

Mientras hace su agosto con la venta de una ingente cantidad de armas a Israel (y a Ucrania), EEUU deja que la masacre de los palestinos y libaneses a mano de los carniceros de Tel Aviv haga de cortina de humo, para poner fin al diseño franco-británico del Acuerdo secreto Sykes-Picot de Oriente Próximo, cambiando el mapa geográfico y político de esta región a la medida de sus intereses: ¿saben que Israel y EEUU, con cada bomba que lanzan sobre los libaneses, por ejemplo, también expulsan un poco más a Francia no sólo de otra de sus antiguas colonias (después de los recientes "golpes de Estado" en cadena en África), sino de la región, poniendo en jaque al presidente Macron, y por ende a Europa?

Ya ha enviado a varios miles de soldados adicionales a la zona (tenía, al menos 60.000), un grupo de ataque de portaaviones al Mediterráneo oriental, y ha instalado en Israel dos de sus sistemas de defensa antimisiles más potentes: la batería de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal (THAAD) y el sistema de misiles Patriot.

Washington copia los métodos de los viejos imperios colonialistas: convierte a los países grandes o estratégicos en mini estados controlables, de facto u oficialmente (Yugoslavia, Irak, Siria, Sudán), o en Estados fallidos (Libia, Afganistán, Yemen) que le servirán de campo de operaciones militares y de espionaje.

El objetivo principal de la destrucción de los integrantes periféricos del supuesto "Eje de la resistencia", - Siria, Gaza y el Líbano-, ha sido para alcanzar a Irán, uno de los principales reservas mundiales de hidrocarburo y con una posición geográfica excepcional, que ahora además está acusado de "cooperar con Rusia y China": propaganda pura, dado que ninguno de estos gigantes mundiales han estado dispuesta a romper las sanciones impuestas por EEUU a Irán (rival de Rusia como potencial proveedor del gas), permitiendo que esta extraña teocracia imprevisible se hunda cada vez en más en la crisis y el aislamiento.

Fin de los preparativos

El objetivo inmediato de la guerra preparada contra Irán es acabar con su programa nuclear, y devolver a los neocon al primer plano político en EEUU, sector proisraelí del establishment estadounidense (demócrata o republicano), profundamente anticomunista, y partidario de intervenciones militares en la política internacional, para consolidar la posición de su país frente a China y Rusia. ¿Han sido Biden-Harris quienes han filtrado a la prensa los planes secretos de Israel para atacar Irán? Sólo unas horas después de que el 16 de octubre, los soldados hebreos localizaran "por casualidad" al líder de Hamas, Yahya Sinwar y le asesinaran, EEUU inició una fase cualitativamente nueva en sus operaciones militares en la última década en la zona, atacando "varios depósitos de armas de los hutíes" con sus bombarderos nucleares B-2 Spirit.

Veamos:

- Se trata de los únicos bombarderos con capacidad de: a) penetrar en los objetivos subterráneos profundos, b) llevar bombas nucleares y, c) esquivar los radares;

- Es el avión más caro jamás fabricado: vale 1.000 millones de dólares, y una hora de su vuelo cuesta unos 150.000 dólares.

- Puede transportar bombas de hasta 20 toneladas.

Luego, están las características de las bombas que ha lanzado sobre el azotado país, el más subdesarrollado del mundo, que ha sido destruido con su gente desde 2015, agonizando por los indiscriminados ataques militares y el bloqueo económico que causó la crisis humanitaria más terrible del mundo:

La bomba GBU-57, una munición de penetración masiva, que pesa unos 13.600 kg, pertenece a la categoría de las MOAB (siglas de " La madre de todas las bombas no nucleares"), y calificada "la bomba no nuclear jamás construida", ya fue ensayada en Afganistán, el segundo más empobrecido y destruido por la Guerra contra el Terror, el 13 de abril de 2017. La provincia de Kandahar fue atacada bajo el pretexto de destruir unos túneles de los terroristas de ISIS, hombres armados con lanza y daga, que entonces se encontraban en Irak (colonia de EEUU, donde el Pentágono cuenta con decenas de miles de soldados y mercenarios), que no en Afganistán: mató a un número ocultado de mujeres, niños y hombres afganos.

EEUU desempolva el Código TIRANNT

El Comando Central de EEUU, CENTCOM, instalado en Oriente Próximo, lleva años examinando todos los escenarios de guerra contra Irán.

Una vez que EEUU y sus aliados destruyeron Irak en 2003, bajo la bandera de salvar al mundo de las "armas de destrucción masiva de Saddam Hussein", a base de 7 mentiras para conseguir 10 objetivos, se prepararon para devastar a Irán, mediante:

1) El proyecto TIRANNT (Teatre Iran Near Term), o el Escenario iraní a Corto Plazo, para seguir ejecutando la doctrina de Doble Contención (dual containment),de impedir el progreso y desarrollo de Irak e Irán, a beneficio de Israel, como parte de la Estrategia Presidencial de Seguridad Nacional (NSS), que consistía en provocar Blitzkrieg («Conmoción y Pavor» en alemán, mediante la Guerra Relámpago), lanzando la bomba cuasinuclear GBU-43 sobre la instalación nuclear de Fordow, y las convencionales sobre decenas de objetivos políticos, militares y civiles en el interior del país (edificios gubernamentales, bases militares, puentes, centrales eléctricas, carreteras, torres de comunicaciones, complejos industriales, etc.).

El 21 de febrero del 2007, el noticiero árabe Gulf News, reveló que «los aviones de combate de EEUU, volando desde Diego García, planean atacar unos 10.000 objetivos» en Irán, en un mismo día.

Bajo el santo y seña de la ‘Operación Libertad Iraní’, el Pentágono lleva años instalando bases militares rodeando esta potencia de Asia Occidental: desde Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, y Afganistán pasando por Irak y Turquía, sin contar los buques militares de EEUU en el Golfo Pérsico convertidos en vecinos flotantes. Una vez que los países árabes del Golfo Pérsico e Israel se unieron bajo el nombre del Acuerdo Abraham, y dejaron entrar a Israel en el Golfo Pérsico en 2020, el 16 de enero de 2021, o sea unos días antes de entregar el poder a Jo Biden, Donald Trump trasladó a Israel del Comando Europeo de EEUU al CENTCOM, con el objetivo de forzar a su sucesor a someter a Irán a la "máxima presión", saboteando la política del Partido Demócrata de reducir su presencia en la zona para enviarlas a Asia Pacífico, acosando a China.

EEUU, al igual que en el caso de Irak, sabe que Irán no tiene armas nucleares: con una decena de satélites que sobrevuelan el cielo iraní controla su subsuelo y el movimiento más invisible de los Guardianes Islámicos, y en cooperación de los agentes del Mossad ha empleado sabotajes, ciberataque y atentados contra las instalaciones nucleares del país.

2) Support Sentry (2019), es el proyecto dedicado a trasladar a Irán a la Edad Media, terminando el trabajo de los ayatolás a los que colocó en el poder en Irán en 1978, abortando la revolución progresista iraní. Fue elaborado en el marco del actualizado CONPLAN 8022 (Plan de Contingencias general), preparado por Donald Ramsfeld en 2004, para que los bombarderos y misiles estadounidense pudieran actuar contra el país caído en desgracia, dentro de las doce horas siguientes a la orden presidencial, y que se aplicaría a Irán en caso de que sus dirigentes cometieran un gran atentado, como el 11-S. ¿Es una casualidad que Netanyahu comparase el asalto de Hamas del 7 de octubre del 2023 a Israel (del que el régimen israelí tenía pleno conocimiento), con aquel atentado en Nueva York, y además señala a Irán como el "cerebro de la operación", o habría que esperar otro mega atentado?

La Directiva Presidencial sobre Seguridad Nacional (NSPD 35) de mayo de 2004 autorizó el uso de armas nucleares por las fuerzas armadas de EEUU. Washington Post, en su número del 16 de abril de 2006, reafirmó que EEUU podría recurrir a la "opción nuclear" para destruir los túneles iraníes construidos en el seno de las montañas del país: la mitad del vasto territorio iraní está cubierta por altas montañas que si bien le protegen de una invasión con tanques, no resistirán ante tal barbarie.

Fue con un CONPLAN que el Pentágono pudo, en junio de 1994, invadir Haití y deponer al presidente legítimo Jean-Bertrand Aristide.

El jefe del CENTCOM, el General Kenneth F. McKenzie no para de repetir que el Irán de los clérigos medievales (¡con armas oxidadas estadounidenses de los años 70!), es la principal amenaza para la seguridad de EEUU y sus socios (¡a pesar de que, gracias al régimen islámico, ha conseguido más bases en la región que durante toda la Guerra Fría!). Dijo lo mismo sobre bin Laden, Saddam Hussein, y lo dice también sobre Putin, como si la audiencia infantil a la que se dirigen los millonarios alojados en la Casa Blanca necesitara siempre un hombre de paja, para humillar aún más su propia inteligencia.

En enero del 2023, EEUU e Israel llevaron a cabo el mayor ejercicio militar conjunto de la historia: Juniper Oak involucró a 6400 soldados de EEUU y 1.500 israelíes, 140 aviones, un portaaviones y ejercicios de fuego real.

Ante la ausencia de un movimiento antimilitarista y antibélico y cuando parte de las fuerzas progresistas han caído en la trampa del "Ojo por Ojo", el imperialismo avanza y hace sonar las campanas para Irán (los ayatolás serían daños colaterales): desconoce la Ley de los Vasos Comunicantes, aunque eso no debe ser un consuelo para nosotros.