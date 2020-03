Más recomendaciones feministas para la cuarentena

La semana pasada ya comenzamos dándote ideas de series y pelis feministas para pasar la cuarentena. Y, como vemos que esto se alarga, aquí va una nueva entrega.

PELIS

Retrato de una mujer en llamas. (Portrait de la jeune fille en feu). Filmin y Google Play.

Película francesa que tienes que ver sí o sí. Cuenta la historia de Marianne, una pintora que recibe el encargo de retratar a Heloise, una joven a la que su madre obliga a casarse con un extranjero al que ni ha visto. El retrato deberá enviarse a su futuro marido, por lo que Heloïse siempre evita que la dibujen. Marianne tendrá que buscar la forma de retratarla sin que Heloïse se entere de quién es realmente ni por qué está en su casa.

La buena esposa. (The Wife). Netflix.

Glenn Close no coge un papel malo. Con esta película tampoco se equivocó. Interpreta a Joan Castleman, la abnegada mujer de un célebre escritor estadounidense. Algo se rompe en Joan cuando reciben la llamada de la Academia sueca para anunciarles que su marido acaba de ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

Una cuestión de género (On the basis of sex). Amazon Prime.

Película basada en hechos reales. Felicity Jones encarna a una Ruth Bader cuando todavía era tan solo una estudiante de derecho. Decimos "tan solo" no porque fuera poca cosa (entonces en todo Harvard había únicamente ocho mujeres cursando estudios) sino por lo que vendría después...

No soy un hombre fácil (Je ne suis pas un homme facile). Netflix.

Si no la habéis visto aún, que no os falte un buen padre, primo o novio con ramalazos machistas sentado a vuestro lado. Sólo por ver sus caras merece la pena. La historia gira en torno a Damien, un machirulo con papeles que se despierta en un mundo de mujeres. Y no es precisamente un mundo feminista.

Hard Candy. (2006) Movistar plus

No me puedo explicar que no hayas visto ya Hard Candy. Sólo decir que cualquier peli es mejor si está Ellen Page y que ésta, en concreto, es inimaginable sin ella. Feminismo violentito contra el patriarcado, compañeras. Muy violentito.

SERIES

Mytho. Netflix.

Una mujer trabajadora, casada con un inútil y con tres hijos egoístas, se sorprende a sí misma mintiendo y diciendo que tiene cáncer. Una mentira siempre lleva a otras mentiras, pero parece no importarle demasiado porque por primera vez le están dando cariño. Imperdible.

3%. Netflix

Un mundo postapocalíptico donde sólo unos pocos viven (muy) bien. Cada año, los privilegiados, habitantes de una lujosa isla, organizan una serie de pruebas para que participen los miserables que viven en el continente. Sólo se puede participar una vez en la vida, y sólo un 3% de las personas candidatas podrá ganarse un hueco en la isla.

Cites. Filmin

Serie catalana donde, en cada capítulo, una pareja se conoce por primera vez. La única pega que le pondría es que sólo tiene dos temporadas. Lo mejor: acabas enamorándote de algún personaje sí o sí (yo me enamoré de Paula).

Queridos blancos. Dear white people. Netflix.

Feminismo y antirracismo de la mano de una estudiante racializada en una prestigiosa universidad blanca de Estados Unidos. Si eres hombre, tienes que verla. Si eres blanca, también.

Y como ya os dijimos la semana pasada, en Radiojaputa tenemos dos programas especiales de contenido feminista, no sólo pelis y series, sino también libros, cómics, monólogos y documentales. Aquí el primer podcast, y aquí el segundo.