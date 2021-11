Miseria, privilegios y lucha de clases en un futuro distópico

Hace unos meses hablé de una serie brasileña que me había impactado a pesar de no tener una premisa rompedora. Hoy quiero hablaros de otra que, si bien ha tenido cierta fama, no ha sido nada proporcional a lo que merecía. Sobre todo teniendo en cuenta el éxito de El Juego del Calamar, serie que bebe bastante en mi opinión de ella (y que ya pusimos a parir aquí). Se llama 3% y la tenéis en Netflix.

En resumen podríamos decir que está basada en un futuro distópico donde sólo unos puñado de personas viven (muy) bien en una isla inaccesible para el resto de habitantes del continente. La miseria estructural emponzoña las vidas de millones de personas, pero todo girará en torno a la vida de Michele y su entorno. Cada año, quienes habitan la lujosa isla, organizan un concurso en el continente, repleto de pruebas de todo tipo (y muy ingeniosas, para deleite de las espectadoras) en el que pueden participar aquellas personas del continente que hayan cumplido los 18 años. Sólo pueden participar una vez, esa vez, y sólo un 3% de las candidatas ganará el acceso ilimitado a la isla. Se convertirá en parte de la ciudadanía privilegiada de la isla de por vida.

La serie comienza con los 18 años de Michele y su participación en el concurso de ese año organizado por "Alta Mar", los isleños. Poco a poco, y esto quizás sea lo más interesante, irá entrando con fuerza en la serie la lucha clandestina que corre a cargo de "La Causa", un grupo de combatientes del sistema anónimas y anónimos, que están en contra de la desigualdad, así como del famoso concurso. "La Causa" no disfruta de buena fama en el continente, a la gente le cuesta entender cómo se puede estar en contra de la "generosidad" de Alta Mar y de ese concurso que deja pasar al 3% a una vida llena de lujos y recursos.

Michele irá teniendo a lo largo del concurso dilemas morales, que la harán trampear lo establecido, ayudada de personas que siempre estuvieron en su vida o, bien, ha conocido a lo largo de las pruebas. Los personajes están muy bien construidos y muy bien interpretados.

En 3% sí está clara la crítica al capitalismo y al individualismo. Y (aquí os meto un spoiler, dejad de leer si no la habéis visto aún) cómo el despertar y tomar conciencia puede cambiar el mundo y el rumbo de las cosas, incluso de las que parecen imposibles. 3% te recuerda a la frase de Úrsula K. Le Guin "Vivimos en el capitalismo. Su poder parece inevitable, pero también lo parecía el derecho divino de los reyes. Cualquier poder humano puede ser combatido y transformado por los seres humanos La resistencia y el cambio a menudo comienzan en el arte, y muy a menudo en nuestro arte, el arte de las palabras ".

Escucha el último programa de Radiojaputa.

Cada lunes un nuevo capítulo en publico.es