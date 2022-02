Anti-recomendación semanal: otra peli de terror disfrazada de amor

Hay muchas películas y series "románticas" que hubieran sido incluso interesantes si el tratamiento de la historia se hubiera hecho desde el género de terror. No solo terror por la historia, sino especialmente por sus finales. Una de ellas, la más escalofriante, es sin duda La Bella y La Bestia que, como Disney no tuvo suficiente con los dibujos, hizo una adaptación con personas reales. Nunca es demasiado cuando se puede seguir haciendo caja. Quizás La Bella y la Bestia sea la peor de todas, precisamente por el público al que está dirigido.

Bella es secuestrada y maltratada por su captor... pero acaba enamorada de él. Y es que el príncipe azul puede estar escondido en cualquier sitio, incluso en un monstruo violento que te asusta, te priva de tu libertad y te maltrata. No hay duda de que el final es aún peor que la propia historia: Bella se queda con el monstruo para siempre porque lo ama, y comen perdices. O el monstruo se la acaba comiendo a ella, quién sabe.

El otro día vi Passengers, una película de ciencia ficción con un reparto y una producción carísimos, y con Jennifer Lawrence y Chris Pratt como protagonistas. Este es un ejemplo de historia de auténtico terror contada desde el mito del amor romántico. Un auténtico lobo disfrazado de oveja.

El relato sucede en una nave espacial que partió hace 30 años desde la Tierra y se encuentra en pleno trayecto hacia otro planeta, donde una empresa te vende casas y una vida mejor, sin la superpoblación y otros problemas que está sufriendo la Tierra. Las 5.000 personas abordo están hibernando en cápsulas, ya que quedan 90 años de trayecto. La historia comienza cuando la cápsula de Jim (Chris Pratt) se abre antes de tiempo, dejándolo completamente solo en una nave vacía con 4.999 durmientes.

Y ahora viene un spoiler pero quédate, que la vida es muy corta para gastar dos horas de tu tiempo en seguir tragando violencia vestida de amor. ¿Qué dirías que hace Jim ante ese panorama? Jode la cápsula de la durmiente más bonita que ha visto, la de Jennifer Lawrence, haciéndola creer que él no ha tenido nada que ver. Ella entra en pánico al saber la situación, obviamente. Una mujer que tiene toda la vida por delante, se encuentra con que no puede volverse a dormir y que el resto de su vida va a pasarlo en una nave vacía junto a un extraño. Extraño del que se enamora, cómo no. Una cosa que hacemos las mujeres en situaciones de auténtica pesadilla es enamorarnos del primero que veamos. Qué sé yo, nos da por ahí a todas. O eso creen sus creadores, todos varones.

El caso es que esta película es una de esas en la que se nos muestran violaciones como si fueran escenas de amor y pasión incontrolable. Porque sí, Jim, el que le ha jodido la vida entera a Aurora porque era una mujer, era bonita y era joven, la viola. Acostarte con una mujer, cuando sabes perfectamente que en la vida se acostaría contigo si supiera qué le has hecho, es violarla. Pero en esta peli las escenas tórridas no ahondan en nada de esto, están más preocupados en enseñarte el cuerpo de Lawrence y el cómo desea a un musculoso Pratt. Gracias, Netflix, por mostrarnos violaciones romantizadas sin previo aviso. Porque ustedes avisan de todo, cosas como "lenguaje malsonante" e incluso "desnudez". Ya sabemos todas que las desnudez (de las mujeres) es para alertar a la audiencia. No sea que alguien se desmaye. Esta peli, de hecho, la tienen catalogada como apta incluso para criaturitas de 7 años.

Es gracioso porque Netflix ha llegado a censurar cosas tan locas (y sin ninguna presión social detrás) como aquel capítulo de Community donde uno de sus personajes se disfraza de elfo oscuro en una partida de Dragones y Mazmorras, por lo que se pone una peluca blanca y se pinta la piel de negro. Es racista, dijeron, y fue eliminado de la plataforma. No descubrimos nada nuevo si decimos que este ojo tan woke de Netflix para el racismo y para muchos otros temas no funciona igual para nosotras. Las mujeres podemos ser humilladas, remedadas, parodiadas, y violadas/asesinadas si hace falta, que nunca se retirará de Netflix.

Pero volvamos a Passengers, que la historia de amor continúa. No creo que sorprenda a nadie a estas alturas si digo que Aurora se acaba enterando (no por Jim, por supuesto) de qué es lo que verdaderamente ha ocurrido. Del engaño de Jim. Incluso ella misma llega a decir que lo que ha hecho con ella "es un asesinato". Y muy de acuerdo. La ha matado en vida y encima luego la ha violado. Pero como no hay herida en el mundo que el amor por un hombre no cure, Aurora acaba de nuevo con Jim. De hecho, vamos, felicísimos juntos.

Y, nada, otro éxito de taquilla apto para menores de 7 añitos. Niñas de 7 años que un día consumen la Bella y la Bestia y el finde lo pasan viendo Passengers en el cine. Bella y Aurora como referentes femeninos para ellas. Bestia y Jim para ellos. Y así es como vamos aprendiendo nosotras que la violencia no solo hay que sufrirla sino perdonarla. Y así se les dice a ellos que no solo pueden ser violentos, sino que han de ser perdonados.

Escucha el último programa de Radiojaputa.

Cada lunes un nuevo capítulo en publico.es