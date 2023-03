El otro día me confesaba a mí misma (y hasta a Twitter) que tengo una visión rancia y apocalíptica de las inteligencias artificiales, acuciada últimamente con ChatGPT y sus continuos avances. Y me debato entre el "Llevo razón, estoy segura" y el "He pasado de ilusionarme con los avances tecnológicos a sentirme amenazada, lo que me pasa a mí es la edad".

Lo que se me acabó ocurriendo es que debía hablar de esto con el mismo ChatGPT, y que me diera su opinión. Y así lo hice.

Le digo: "Hola. Creo que tú, ChatGPT, conseguirás idiotizar a la sociedad. Ya nadie con acceso a Internet tendrá que exprimirse el cerebro para razonar, buscar excusas, explicaciones, etc. porque recurrirá a esta y otras herramientas que le resolverán la papeleta cada una de las veces".

Su respuesta se puede resumir en el primer párrafo de su contestación: "Hola. Entiendo tus preocupaciones acerca de la posible influencia que la tecnología pueda tener en la sociedad. Sin embargo, es importante recordar que la tecnología en sí misma no tiene la capacidad de idiotizar a la sociedad. Lo que importa es cómo las personas eligen utilizarla".

Le pongo ejemplos para que vea que, al final, que la sociedad lo usa sin criterio, indiscriminadamente: "Ya, pero por ejemplo, yo misma no sé ya llegar a ningún sitio a través de mi propia orientación, sin Google Maps no soy nada. Lo mismo me ocurre con Google Calendar. De hecho, un día Calendar se cayó a nivel mundial y fue un caos, la gente se perdía citas médicas, reuniones importantes, etc."

Su contestación me deja loca: "Lo que puede estar ocurriendo es que estamos delegando algunas tareas a la tecnología (habla en primera persona del plural para recochineo, vamos), lo que nos permite liberar tiempo y recursos mentales para enfocarnos en otras actividades. Por ejemplo, usar Google Maps para llegar a un lugar puede ahorrarnos tiempo y estrés, lo que nos permite ser más eficientes y productivos en otras áreas de nuestra vida. Sin embargo, es importante recordar que la tecnología no es perfecta y puede fallar, como ocurrió con Google Calendar en el ejemplo que mencionas. Por eso, es importante tener habilidades básicas y estar preparados para afrontar situaciones en las que la tecnología no esté disponible o no funcione correctamente. Esto implica desarrollar habilidades como la orientación y la planificación, así como tener planes de contingencia en caso de que algo salga mal".

Ya le contesto enfadada, porque como soy humana, pues me enfado: "Pero vamos a ver, vivimos en un sistema capitalista, donde todo es producir, ser eficiente, no perder ni un segundo, etc. Si usamos esas herramientas es precisamente para producir más, exprimir las 24 horas que sigue teniendo el día y estresarnos más, a fin de cuentas. En un sistema como el nuestro, al que hay que unirle el patriarcado a las mujeres, a las que se les roban sistemáticamente el tiempo, ¿de dónde vamos a sacar horas y energías para entrenar nuestra orientación? Es que suena a chiste, compadre".

ChatGPT no cesa en su intento de convencerme de que está todo bien, que llevo razón en todo, "pero" y "sin embargo" todas las veces. Estas es su contestación: "Entiendo tu punto de vista. Es cierto que el sistema en el que vivimos valora la productividad y la eficiencia, y que las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas para aumentar esta productividad y reducir el tiempo dedicado a ciertas tareas. También es cierto que en muchos casos, las mujeres son las que tienen una mayor carga de trabajo y responsabilidades en el hogar y en el cuidado de la familia, lo que puede limitar su tiempo y energía para otras actividades. Sin embargo, creo que es importante encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología y otras habilidades importantes, como la orientación, la planificación y el pensamiento crítico. El entrenamiento en estas habilidades no necesariamente tiene que llevar mucho tiempo o energía. También existen recursos y cursos en línea que pueden ayudar a aprender habilidades como la planificación y el pensamiento crítico".

Lo que viene a decirme es que llevo razón (no siempre te la da, por mucho que lo intentes, porque en ciertas áreas está programado para no ceder jamás), llevo toda la razón, pero que todo depende de mí, de la gente, de la sociedad y de cómo lo use. Es el pensamiento mágico de Mr. Wonderful: recae toda la responsabilidad en cada una de nosotras, en cómo lo usemos, como si fuéramos absolutamente libres. Es como decirte: si odias la dependencia que se ha generado con los móviles, pues no tengas un móvil. Y a ver cómo te contactan para una entrevista de trabajo, a ver cómo usas la web del banco si no tienes otro dispositivo para confirmar operaciones, a ver qué te dicen en el trabajo, o en los grupos de madres y padres del colegio, etc. Pues aquí el amigo GPT lo mismo: tienes que tener los nervios de acero no dejarte contagiar por el estrés colectivo, si la gente corre en el metro tú ve a paso lento, si te tratan mal porque todo dios va a saco y estorbas, pues tú medita, verás que bien, y si hay herramientas que te hacen ahorrar tiempo en unas cosas para poder dedicarlas a otras (otras cosas que siguen sin ser tú misma), pues las usas con moderación, querida, que hay que decírtelo todo. En fin, que la culpa de todo es de la gente, como siempre.

Como sé que no puede variar su discurso, lo dejo por imposible y me despido con: "Otro día hablaremos sobre cómo tu sesgo machista y heteronormativo va a potenciar la discriminación y opresión de las mujeres, vale? Ahora tengo que entregar un artículo".

Me contesta con: "Lamento si he dado lugar a la percepción de que tengo un sesgo machista y heteronormativo (me meo, porque dice que es cuestión de percepción cuando ha estado hablando es masculino todo el tiempo). Como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, he sido entrenado con una amplia variedad de datos lingüísticos y he sido diseñado para ser inclusivo y respetuoso en mi lenguaje y respuestas. Sin embargo, soy consciente de que la inteligencia artificial puede estar sesgada si los datos que se utilizan para entrenarla son sesgados, por lo que se están tomando medidas para abordar y minimizar los sesgos en los modelos de lenguaje. Si hay algo específico que te gustaría discutir en términos de discriminación y opresión de las mujeres, estaré encantado de tener esa conversación contigo en otro momento. Y si necesitas ayuda con tu artículo, estaré aquí para apoyarte en lo que pueda".

Y tanto. La semana que viene hablaremos de cómo y cuánto fomentan estas herramientas el sistema que queremos derribar.

Escucha el último programa de Radiojaputa.

Cada lunes un nuevo capítulo en publico.es