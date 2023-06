Por qué gritar "¡Todas las violencias importan!" denota que no te importa ninguna

El otro día leí en voz alta los nombres de las 43 bebés, niñas y mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2023. (Da miedo escribir "43 asesinadas" un lunes sabiendo que tu artículo se publica al día siguiente, martes, porque para entonces tal vez ya son 44). Leer los nombres de las mujeres asesinadas en voz alta es un ejercicio que debería hacer todo el mundo. Especialmente aquellos que están en redes sociales para perseguir a las activistas que denunciamos dichos feminicidios.

"Sois gentuza sin escrúpulos", me dijo el último macho (siempre son hombres) a cuenta de este tema, hace unos días. Mi delito: mencionar a las 43 asesinadas. "Sois", así en general... se entiende que yo y todas las feministas. Otro tipo me instaba a preocuparme también por los hombres asesinados. Y, bueno, se fueron alternando unos y otros para soltar la retahíla misógina que ya todas conocemos. Retahíla que repiten y repiten porque, en el mejor de los casos, no quieren entender el porqué de que exista un movimiento específico que denuncia la violencia contra las mujeres y sus consecuentes feminicidios.

Este tipo de hombres, que siempre ha existido, pero que ahora está representado políticamente por Vox, está seguro de que a ti solo te afecta la violencia si la víctima es una mujer. Y es más: como mala mujer que eres, ignoras o incluso disfrutas cuando es un hombre el que sufre o es asesinado. En realidad, solo están proyectando: son ellos quienes son absolutamente indiferentes hacia cualquier tipo de violencia, especialmente la machista. Para empezar, porque la niegan, como hace Vox (este partido no deja de ser un lugar lleno de hombres con estos razonamientos pobres y deliberadamente irreflexivos). Y para terminar porque actúan directamente contras las únicas personas que ponen el grito en el cielo cuando esa violencia tiene lugar: las mujeres feministas.

No quieren entender, porque les viene fatal, que los feminicidios ocurren por un claro motivo social y cultural, y no por algo fortuito o casual como pueda ser una reyerta, un ajuste de cuentas, un tiroteo o una pelea por las lindes. Y, todo sea dicho, no quieren tampoco reconocer que la inmensa mayoría de la violencia que sucede en el mundo es provocada por hombres y dirigida hacia hombres. Digamos que es duro reconocer que los hombres se matan entre ellos por un sinfín de motivos, y muchos más aceptar que detrás de esos motivos está siempre el que denunciamos precisamente las feministas: la masculinidad.

La masculinidad es una lacra para cualquier sociedad, pero cuando hablas de masculinidad este tipo de hombres interpreta que estás hablando de su pene (esto lo piensan constantemente, en realidad, cualquier cosa está relacionado con sus penes). Da igual cuánta literatura tengan a su alcance para aprender de una vez de qué hablamos cuando tratamos la "masculinidad", porque en realidad no quieren saberlo. Y es que la masculinidad también es frágil, y tienen muchísimo miedo a que te la cargues simplemente tuiteando desde tu casa. Prefieren atacar, liberar toda la violencia que las políticas de las redes sociales les permiten, y fantaseando con que te están dejando super jodida y dándole vueltas al insulto o la amenaza que soltaron. Tiene sentido, no tienen acceso a ti para partirte la cara, tienen que aviarse con la conexión a internet. La impotencia que deben sentir al ser ignorados luego le estallará a otra mujer a la que sí tengan acceso. Poco hablamos de eso.

Solo te importa la violencia contra las mujeres

Esto es lo que se ha instalado en sus cabezas, legitimados de nuevo por Vox, un partido que ha visto en este triste pedacito del electorado a un votante volátil, poco dado a profundizar o a razonar y lleno de ira, como buen macho ("parecía dominarlo todo menos la niebla, y aun así estaba furioso", que nos decía Woolf). Y tú, que hace años que te empollaste ya los motivos de la violencia y que denuncias la masculinidad como denominador común de muchas de ellas, eres la que les tiene que dar explicaciones (en el mejor de los casos) a ellos, que en realidad te desprecian por motivos mucho más planos e irracionales que los que intentan contarte: eres mujer, de izquierdas y feminista. Porque no hay más ahí detrás de todos esos argumentos y esa rabia de la que hacen gala, en su violencia contra ti lo que reside es una profunda y densa misoginia. Así que tú, que sí sabes la diferencia entre matar a alguien por su sexo o, por ejemplo, porque se ha resistido cuando le han ido a robar la cartera, tú eres un problema para la sociedad por salir a la calle por las primeras y no por las segundas. Aunque, en realidad, estás saliendo por todas precisamente porque te peleas contra la masculinidad. Pero ahí ya no llegan, no los esperes. Si llegan ahí, el trabajo a realizar recae sobre ellos, y ellos no quieren ni trabajarse nada. este es el motivo por el que las mujeres somos mayoría en las consultas de psicología: estamos dispuestas a que nos señales dónde la estamos cagando.

¿Qué hay de los hombres que son asesinados por mujeres?

Este es otro mantra que, la verdad, ya no se usa tantísimo como hace 7 u 8 años, por suerte. Siempre ha estado clarísimo que es a los hombres que gritan esto a quienes realmente no les importan en absoluto los hombres asesinados por mujeres. Para empezar porque no conocen a ningún hombre maltratado, cuya vida esté en riesgo o que necesiten su ayuda para algo. Mucho menos conocen o han oído hablar de un hombre al que su mujer se haya cargado. Pero aunque así fuera, la parte de que una mujer no mata a un hombre por el hecho de que sea hombre, que es el quid de la cuestión, no quieren ni escucharlo. No quieren admitirlo, más bien.

De importarles todos esos hombres maltratados, toda esa violencia de mujeres hacia hombres, etc., ya se habrían puesto a estudiar por qué ocurre, para solucionarlo. Como efectivamente hemos hecho ya nosotras, vaya. Si se pusieran a leer, estudiar o informarse habrían ya entendido por fin qué es la masculinidad, cómo opera el género y cómo y a quién afecta el sesgo machista y el androcentrismo en todos los países del mundo. Algunos se hubieran dado cuenta y actuarían en consecuencia. Otros se darían cuenta y seguirían negándolo. A nadie le debe de gustar perder privilegios por el simple hecho de haber nacido con el sexo correcto, con un cuerpo que es el modelo de todas las cosas, y bajo el paraguas de la protección social ante cualquier cosa que hagan. Nacer de una manera en la que no necesitan ser buenos padres para ser considerados buenos padres, ni buenas personas para llevar siempre la placa de "buen hombre".

Estos que siguen año tras año atacando a mujeres, ya eligieron bando de forma consciente: prefieren seguir fingiendo que les importan las causas nobles, como "todas las violencias", por ejemplo, y echarnos la culpa de todos sus males, como de hecho hace Vox. Porque al final de eso va también la masculinidad: señalar a las mujeres de todo lo que está mal ("Como la aguja de una brújula apunta siempre al norte, así el dedo acusador de un hombre encuentra siempre a una mujer", escribió K.Hosseini). Además de acusar a las demás por todo lo que va mal, les encanta vanagloriarse de lo que vaya bien. De esta forma, nuestro activismo es un problema pero, por suerte, han llegado ellos a hacer de balanza. Su activismo contra las mujeres feministas es una cosa buena, necesaria, y casi deberían subvencionarlos por traer un poco de orden a las cosas.

No hay honestidad ni en los argumentos que ofrecen ni en el diálogo interno que mantienen con ellos mismos. Por supuesto me refiero también a Vox. En el fondo saben perfectamente que detrás de los tuits y artículos de sus votantes y los mítines de ellos, no hay interés alguno en que "todas las violencias sean tenidas en cuenta", por ejemplo. Lo que quieren es que las violencias motivadas por factores culturales no gocen de especial vigilancia. Y es que no dejan de ser hombres y blancos quienes ejercen dichas violencias: como el político y el votante medio de Vox.

Precisamente porque no les interesa igualar violencia sino simplemente quitarle atención a las que no les interesan, no se manifiestan por el "resto de violencias", ni hacen campañas o forman organizaciones. Si te montan algo solo sería por interés propio, como esas asociaciones de "víctimas" de la ley de violencia machista. No buscan una igualdad entre un algo y otro algo, solo quieren que dejen de perseguirse argumentativamente a la violencia masculina. Quieren someternos y que dejemos el tema estar, que olvidemos que la masculinidad es un problema en cualquier sociedad. Que demos pasos atrás, que nos callemos. No quieren ser el centro de la cuestión, no quieren ser señalados como categoría problemática, ni que les cortemos las alas, con lo bien que han vivido toda la vida haciendo y deshaciendo a su gusto. Y mucho menos quieren que toda esta atención esté propiciada por nosotras.

Y para ello usan y usarán insultos, amenazas, argumentos tramposos y, sobre todo, no te escucharán en la vida offline ni te leerán en la online. Es solo otro rasgo de la masculinidad: quieren hablar, quieren opinar, pero sin formarse una opinión sólida al respecto y, por supuesto, sin escuchar lo que tú tengas que decir, aunque seas la mayor experta del mundo. ¿Qué es una experta al lado de un tipo que acaba de llegar? La nada, amiga. La nada más absoluta. No necesitan formarse o informarse, son hombres. Y no quieren convencerte, quieren someterte.

