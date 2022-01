Has desertado de lo público y lo sabes

Ya, claro, claro, me dices que lo que pasa es que la Sanidad pública está fatal en Madrid y, total, la mutua es súper barata al mes, que es lo que valen cuatro cañas, y te atienden mejor, y no tardan en responderte, y te sientes más segura, y no hay listas de espera y que si tal. Y tú me dices que la Educación pública está fatal en Madrid y, total, la concertada en realidad no es privada y que cuando hay bajas por COVID las reponen inmediatamente, y que los contenidos son mejores, y que las ratios y que si tal.

Pues sabed una cosa. Lo público se usa y si no, desaparece. Se usa, esa es la base. No sirve de un pimiento salir a defender lo público ni criticar a los gobiernos de derechas, ni manifestarse junto a los sanitarios y sanitarias, el personal docente, ni elaborar grandes discursos… si no se usa lo público. Las mutuas matan la Sanidad pública. Los centros educativos concertados son privados, privados, privados, que pagamos entre todas y todos.

La base de los servicios públicos consiste en hacer uso de ellos, porque de lo contrario, bluf, desaparecen y no te das ni cuenta. Desaparecen porque cada vez tienen menos usuarias, usuarios, y si eso sucede, ¿por qué no cerrarlos? Total, ya están las mutuas y las concertadas. Es como ese banco cagado del parque.

En cada parque hay un banco cagado. Es un banco retirado, a la sombra, que ha ido ensuciándose y, como está sucio, la gente deja de sentarse en él. Como la gente deja de sentarse en él, nuestro banco va deteriorándose. Hasta tal punto, que los servicios municipales dejan de atender a ese banco, total…, hasta tal punto que ya ni quienes no tienen techo lo eligen para su cartonaje. Aunque siga ahí, nuestro banco, perdido un listón de madera, en realidad ya no existe. Cuando un solo banco en un solo parque desaparece, aunque esté, es cuestión de tiempo que a otro banco le pase lo mismo, y luego al siguiente y así hasta que el parque ya no parece limpio ni seguro para los niños y las niñas, y las gentes del lugar se trasladan a otro parque. Así que cuando un parque desaparece, aunque siga ahí, desaparecerá el siguiente, porque es sabido que los asuntos de desatención y dejadez pública se repiten cuando nadie protesta. Y total, mira qué suerte, han abierto un centro comercial.

En el último año, alrededor de medio millón de personas contrataron un seguro privado en Madrid. Medio millón, en una comunidad autónoma con 6 millones y medio de habitantes es una barbaridad. Ahora, en los chats de padres se habla ya de las matriculaciones en centros concertados para el año que viene. Lo que sucede en Madrid se va multiplicando y ocupará el Gobierno de España. Al tiempo. Más nos vale estar alerta.

Yo trato con muy pocas personas conservadoras, partidarias a ultranza de lo privado. Más allá de que las cifras lo demuestran, vivo en una Comunidad autónoma, la de Madrid, donde cunden los comentarios sobre las ventajas de los seguros privados y los centros concertados entre las gentes en teoría de izquierdas. Cada uno, cada una sabrá cuál es su opción, pero desde aquí quiero gritar con toda mi alma que nos ha costado mucho levantar el sistema público de Salud y la Educación pública como para que ahora quienes levantan la bandera por ellos se vayan pasando al sector privado. Es una cuestión de uso.

Lo público primero hay que construirlo; después hay que dotarlo de medios; y luego defenderlo con uñas y dientes. Olé todo lo anterior. Pero si no lo usamos, nos lo quitarán y dejarán que languidezca como el triste banco del parque. Que sepáis que el parque entero va detrás, y en su agujero brotará un puñetero centro comercial.