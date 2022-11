La ONU suspende a Marruecos en Derechos Humanos y se cruza de brazos

El pasado martes fue un mal día para Marruecos. En cuestión de pocas horas, quedó retratado como lo que es: un régimen autoritario que vulnera sistemáticamente los Derechos Humanos (DDHH) tanto de su población civil como del pueblo saharaui y toda aquella persona migrante que cruce sus fronteras. Un país, además, que utilizó Pegasus para espiar a otros gobiernos como el francés o el español y que, pese a ello, sigue actuando impunemente.

Durante esta semana se reúne el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (Universal Periodic Review (UPR) de la ONU que, básicamente, se dedica a examinar el respeto de los DDHH por parte de diversos países. Ayer fue el turno de Marruecos y el repaso que recibió fue de órdago por parte de la mayor parte de los países intervinientes, con contadas excepciones, como la lamentable intervención española que ni siquiera mencionó la cuestión del Sáhara Occidental o el modo en que se instrumentaliza a las personas migrantes en la frontera sur. No sorprende la decepcionante intervención del Gobierno de España considerando el modo en que sus manos se han teñido de sangre con masacres como la de Melilla y Nador y la manera en que, pese a existir respaldo documental que ya ofreció este medio en junio, continúa negándolo.

Más allá de que España debería ser incluida en la revisión del UPR en su próxima edición, el examen a Marruecos retrató a un régimen absolutamente abominable. Se trataba de la cuarta vez que el UPR lo evaluaba (ya lo hizo en 2008, 2012 y 2017) y defraudó, pues desde la última vez el respeto por los DDHH no ha mejorado sustancialmente. De hecho, el reino alauita continúa sin ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, ni el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ni el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La lista de violaciones de derechos fundamentales a menores, mujeres, minorías étnicas, migrantes, colectivo LGTBi, etc. son innumerables, así como la vulneración de libertades civiles como la libertad de expresión, el derecho a manifestación o de reunión, entre otros. La propia relatora especial de la ONU sobre defensores de DDHH, Mary Lawlor, tuiteaba ayer recordando que desde el último examen del UPR, el mandato de defensores de DDHH había advertido a Marruecos hasta en 18 ocasiones por sus constantes violaciones.

(1/2)Morocco's #UPR is taking place today.

The HRD mandate has led / joined 18 communications to Morocco since May 2017. One third of these concern the targeting of HRDs in #WesternSahara (WS). 4 HRDs from WS were included in my 2021 UNGA report on long-term imprisonment of HRDs pic.twitter.com/FWucTSI79j

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) November 8, 2022