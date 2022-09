'I have a plan' (con Yolanda)

Lo bueno, si breve, dos veces bueno. La entrevista muy corta de Xabier Fortes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en TVE, la primera en televisión del curso político 2022-2023, año electoral por excelencia (uno más), no dio grandes novedades. Quizás la sutil reflexión de Sánchez sobre la renovación del Tribunal Constitucional que depende, en parte, de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rebelde, podría hacernos pensar que, si no hay esperanza en que este órgano constitucional respete los plazos, sí la hay con que los magistrados acaben cumpliendo la ley: "Se está negociando", "No dudo de que en unos días, tendremos la propuesta"... El presidente apeló a la responsabilidad del Poder Judicial, sí, para que el gobierno de los jueces cumpla la ley. ¿Un mal chiste? No, España en tiempos de cambio, con sus monstruos togados en el claroscuro.

El jefe del Ejecutivo, que aspira a su reelección en el otoño de 2023, nos dijo que tiene "un plan" original, sin copiapega como el de Feijóo para la energía, y nos dejó claro -sobre todo, a los suyos y suyas-que ese proyecto incluye a su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que está gestando su propia candidatura a la Presidencia del Gobierno, pero que está condenada a entenderse con Sánchez, como Sánchez con ella.

Cuando Fortes preguntó al entrevistado sobre las declaraciones de Díaz apoyando "explícitamente" las movilizaciones sindicales si la CEOE negaba la subida del salario mínimo, el presidente se limitó a recordar que Díaz es la artífice de los grandes pactos sociales, particularmente, durante lo peor de la pandemia. Nada más, y nada menos. "Vamos a llevarnos bien -pareció advertir Sánchez a su equipo y al de la socia-, que nos lo jugamos todo".

A la izquierda le penaliza enormemente la división, repetimos, y aunque el debate en el seno del Gobierno es natural incluso cuando es monocolor, las salidas de tono tipo Luis Planas o Margarita Robles, acusando a la ministra de Trabajo y Economía Social (sic) de cometer ilegalidades o andar de carrera electoral (el que este libre de culpa en este país nuestro que tire la primera piedra), porque una propuesta o su ejecución les parece más o menos acertada son una china en el zapato del apoyo progresista; en un zapato que lleva dentro una calzada romana. Ahí tenemos Madrid en todo su apogeo, con un mercadillo de candidaturas a la izquierda de Vox y PP que nos muestra los saldos de tiempos mejores.

A día de hoy, confirmamos que Pedro Sánchez mantiene su discurso de izquierdas, con sus compromisos de redistribución de la riqueza, de equidad, de justicia social ... A los nostálgicos de la gran coalición, para bien o para mal, decirles que creo que se puede dar por enterrada de momento: el plan del líder del PSOE incluye hoy a Díaz y a sus socios de investidura. Desconocemos el plan de Feijóo más allá de las encuestas y el energético de la Xunta de Galicia ("La Xunta soy yo"), pero la derecha no necesita más. "La inflación tumba gobiernos", recordó Fortes al presidente. Al otro lado no hace falta ni despeinarse.