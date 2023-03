¿Cómo se puede violar a una niña de 11 años?

La semana, cuando publiqué en mis redes una reflexión sobre la niña de 11 años violada en Badalona por menores, llegaron muchos comentarios con: "¿Pero cómo es posible?", "¿Cómo se llega a esa barbaridad?", "No son menores, son monstruos"... El tema es que en el vídeo yo ya explicaba algunas razones, tras llevar años hablando con especialistas en este tema. Pero, aún así, o no se escuchaba o bien no servía. No es la primera vez que pasa.

Y todo esto me demuestra dos cosas. Una, el marcar distancia porque no queremos asumir intento que eso no puede ocurrir en nuestro entorno. Y dos, nuestro análisis vale menos porque no queremos asumir que la razón primera es el machismo. No queremos asumir que el machismo supone tal grado de violencia e incluso de muerte. Y sin aceptarlo, así es complicado avanzar.

Fiscalía y multitud de especialistas ya han dicho el motivo que parece estar detrás de violaciones cada vez más tempranas. Y no tiene que ver con que los jóvenes nacen violadores. Como tampoco nacen machistas. No nacen, se hacen. ¿Quién? La propia sociedad. ¿Cómo se llega a violar a una niña de 11 años?

- Porque aprenden de lo que ven, de lo que se aplaude, de lo que quieren imitar como hazaña o triunfo. Y en las redes, lo refuerzan.

- Porque la violación ha pasado para muchos jóvenes varones de ser vista como algo oscuro a algo normal en un contexto de ocio o como un grado más de diversión.

- Porque violar forma parte de su cultura masculina para reforzar su identidad, el ser "auténticos hombres".

- Porque, aunque hubo pena de cárcel al final, durante un buen tiempo vieron a los miembros de La Manada ser aplaudidos, defendidos por su entorno y con hasta club de fans en Facebook

- Porque ven porno. Sí, aunque pienses que no, el porno está accesible a tus hijos e hijas y gratis y sin registro. Hace pocos días me saltó un vídeo de Nacho Vidal que incluso decía que el porno que hoy se hace es para "enfermos" y que es una locura. A las feministas por decirlo nos callan, pero podéis imaginar a qué tipo de porno gratis pueden acceder tus hijos para que lo diga él mismo.

- Porque en el porno hay categorías como "sexo con tu abuela", "sexo con tu hija" o "sexo con tu hermanastra". Y claro, para ellos no hay persona. Para ellos no hay niña de once años, ni hermanastra ni nada. Solo un cuerpo, un objeto con orificios que penetrar por todos lados. Y ya se sabe que los objetos se pueden golpear y violentar, como si no sintieran.

-Porque solo la hipersexualización es la que en esos vídeos (y en medios y redes) tiene reconocimiento, aplauso y éxito.

-Porque en el porno también tienen la categoría "Gangbang" y se creen, como en su momento decía La Manada en sus whatsapp, que el deseo y sueño de una mujer es ser rodeada por unos tíos y ser violada mientras gritas NO.

- Porque en el porno también tienen una demostración "hard", porno duro, donde unos tipos vienen con un cuchillo o con violencia y te violan salvajemente...

- Porque la cultura putera les hace ver desde muy jóvenes que las mujeres se compran, como si te compras una camiseta. Otra vez, no somos personas sino objetos.

- Porque la sociedad ha legitimado una cultura de violación hasta el punto que solo de pronunciar el concepto se desata el escándalo.

- Porque no es que las feministas sean unas moralinas y puritanas aguafiestas frente al porno. Sino que como la sociedad sigue siendo muy puritana al hablar de sexo y ni se les explica, lo único que los jóvenes ven (si su entorno no hace un trabajo en sentido contrario) y con lo que se educan es con ese porno.

Así que, lo mismo, va a ser lo que ocurre siempre. Que desde los 70 el feminismo lo había advertido. Que hace cinco años, con La Manada, lo advertimos. Que los informes lo corroboraban. Pero no nos escuchan o no quieren. Y quizás si cualquier otra medida ha fallado, a lo mejor van a tener la razón esas feministas. Pero cuando la sociedad reacciona y nos cree ya suele ser tarde. Y sí. Hasta que no se reconozca que el machismo mata, viola y maltrata no daremos el paso hacia la solución. Y así nos va. Que violan a una niña de 11 años y seguimos preguntando qué pasa. Dejemos ya de mirar el dedo y veamos la luna.