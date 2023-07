Sánchez, Feijóo, Abascal y Díaz también son arquetipos de Jung

En menos de una semana, en las principales calles de nuestras ciudades, lucirán las banderolas con los caretos de candidatas y candidatos. El jueves por la noche ya podremos proclamar oficialmente que estamos, de nuevo, en campaña electoral. Las salas de máquinas de los partidos echan humo y se preparan para hacer todo lo posible de manera que, en las próximas dos semanas, se hable, en su justa medida, de su proyecto.

Quienes asesoran a las candidaturas buscan, por encima de todas las cosas, guiar el debate político según sus intereses estos 15 días y conseguir imponer sus ideas-fuerza. Quienes ejercemos el periodismo político sabemos de lo pesados que son los equipos de campaña de los partidos, especialmente estos días en los que se lo juegan todo. Paciencia, todo pasa (y todo queda).

Vivimos en un gran spot publicitario. Y los publicistas reconocen como una herramienta útil los 12 arquetipos de la personalidad de Jung para clasificar a la audiencia, conocerla y actuar hacia ella. De este modo, pretenden causar más impacto con sus campañas publicitarias y que sus productos sean los más vendidos.

Carl Gustav Jung (1875-1961), que brilló por sus estudios sobre la mente, consideraba que existía un inconsciente individual, pero que este se nutría de un inconsciente colectivo que traía a la mente de cada persona la experiencia del pasado común de la humanidad, de las sociedades. Un pedazo de historia en el inconsciente de cada uno heredado al nacer y que se desarrollará con las vivencias personales que se vayan desarrollando. La idea es, cuanto menos, apasionante.

A partir de esta teorización, el que fuera durante una temporada colaborador de Sigmund Freud describía los arquetipos como modelos de personalidad y comportamiento que se repetían con el paso de las generaciones. Hasta 12 arquetipos, según los manuales (como por ejemplo el de la nada sospechosa de revolucionaria UNIR), diferenció el suizo: el inocente, el amigo, el héroe, el protector, el amante, el bufón, el explorador, el rebelde, el creador, el sabio, el mago y el gobernante.

Aprovechamos los arquetipos de Jung para analizar los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar).

Cierto es que Sánchez tiene algo del arquetipo de ‘amigo’, por su "capacidad de socializar", aunque no tanto por "crear vínculos duraderos", que pregunten si no a José Luis Ábalos, Carmen Calvo o Iván Redondo. Le otorgan a este arquetipo la cualidad del cinismo, en fin, ustedes juzgarán, yo no me quiero meter en este lío.

La peripecia política de Sánchez es digna de héroe (otro arquetipo): su trágica salida del Comité Federal del 1 de octubre de 2016 y su remontada, primero en el partido, luego fuera de él, hasta llegar, vía moción de censura, al Gobierno. El culmen de esto sería que lograra seguir gobernando tras el 23J, rompiendo los moldes de la inmensa mayoría de las encuestas. Según la teoría de Jung, "una de las mayores virtudes del héroe es el valor o el coraje, mientras que su mayor debilidad suele presentarse en forma de arrogancia", así lo explica la UNIR.

En el caso de Feijóo, lo metería dentro del arquetipo de ‘gobernante’. No solo porque las encuestas le sitúan como el próximo "inquilino de la Moncloa", sino porque "el principal objetivo del gobernante tiende a ser crear una comunidad, grupo o familia próspera"... Eso sí, "encabezada por sí mismo".

Los gobernantes de Jung tienen pánico a "la pérdida de control y al caos", lo cual se puede observar estos días en los que Feijóo no se atreve a salir de su madriguera y tan solo pisa plató amigo; estos tiempos en los que el principal aspirante a presidir el Gobierno no se osa a contrastar, debatir y convencer con sus adversarios y amenaza con dejar su atril vacío en RTVE. "Su principal debilidad es que puede ser percibido como autoritario y como alguien incapaz de delegar en otras personas"...

El candidato ultra podría ser el arquetipo de ‘mago’. Abascal "aspira a comprender el funcionamiento del mundo", pero solo logra "percibirlo de una forma diferente al resto, por lo que es capaz de ofrecer una visión del mundo completamente distinta a lo establecido". Y es que solo ve su mundo, y aspira a prohibir o aniquilar aquellos otros mundos que dejen en evidencia que la vida es mucho más bella de lo que este mago es capaz de imaginar. En pleno mes del Orgullo LGTBI+, está siendo habitual ver a concejales de Vox arrancando banderas arcoíris de los consistorios.

"Su mayor miedo consiste en no ser capaz de prever consecuencias negativas derivadas de sus acciones". Esta afirmación de la conservadora universidad online no solo sería un miedo para él, par el mago Abascal, sino que se convierte en un peligro social. Un partido que podría estar en el Gobierno del Estado en semanas y que no fuera capaz de medir las consecuencias de sus acciones... "Su mayor debilidad es que puede llegar a convertirse en una persona manipuladora y egoísta"... Ejem.

Por último, Yolanda Díaz podría combinar ser la ‘inocente’ con la ‘rebelde’. Yolanda Díaz: la inocente rebelde, o la rebelde inocente. Del arquetipo ‘inocente’ tiene una "actitud positiva y despreocupada". De rebelde, su búsqueda para "cambiar las cosas que considera injustas o que no funcionan" y su pasión por "abandonar las antiguas tradiciones o costumbres, para sustituirlas por otras nuevas" (ese empeño en crear un nuevo partido para unir a las izquierdas ya existentes).

La candidata de Sumar también tiene algo de ‘amante’. No piensen mal me refiero en el sentido de que "su mayor talento suele ser su capacidad diplomática y de mediación", ya sea entre partidos de izquierdas o entre patronal y sindicatos. Por cierto, como debilidad de este arquetipo psicológico advierten los especialistas: "Perder su propia personalidad con el objetivo de satisfacer al resto". ¡Peligro!

Que conste que el mayor miedo de los amantes de Jung es el de "no sentirse queridas o deseadas por el grupo de personas que tienen alrededor". Entonces, no solo Díaz, es amante. También son amantes Sánchez, Feijóo y Abascal. Espero que esto no cause demasiada confusión.