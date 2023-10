El pueblo palestino, silenciado por la desinformación

El pasado 7 de octubre Hamás perpetró el ataque más planificado de su historia contra Israel y a todas se nos encogió el corazón viendo las terroríficas imágenes de las víctimas y capturados. Desde ese momento, y utilizando torticeramente el dolor que sentía toda la ciudadanía española, se activó en la derecha política y mediática una ofensiva contra las formaciones progresistas en un intento de tener un nuevo ariete con el que golpear en la disputa política nacional. Una ofensiva según la cual cualquier persona que no defendiera a Israel, en su trayectoria de los últimos años y en el genocidio que se disponía a perpetrar en la Franja de Gaza, estaba automáticamente con Hamás.

Yo misma he sido víctima de esa caza mediática, siendo una diputada novel, de origen saharaui y seguidora de la lucha del pueblo palestino desde mi infancia. Mi mensaje en X, anteriormente Twitter, desató una gran polémica generada y aupada por esta derecha. Decía así: "Con los pueblos y su derecho a la libre determinación. Hoy y siempre con Palestina. Habrá mucha manipulación mediática, tweets de 24h, pero muchas sabemos que las y los palestinos son asesinados día y noche y NADIE condena eso". Este tuit se extendió como la pólvora y llegó a más de cuatro millones de personas en pocas horas, lo que provocó un goteo incesante de llamadas durante todo el fin de semana. Los ataques fueron muchos y muy crueles; y yo no comprendía muy bien por qué mis palabras habían sido malinterpretadas y cómo podía ser que varios medios, supuestamente serios, me acusaran, nada menos que en sus titulares, de apoyar a Hamás.

Pero hoy sé que hice lo correcto y que no hace falta esperar a que haya más víctimas palestinas sobre la mesa para condenar lo que ya sabemos de Israel y su gobierno ultraderechista. Tampoco hacen falta más víctimas para saber qué posición adoptarán las derechas de este país, que han demostrado ser capaces de utilizar cualquier tragedia, sin escrúpulos, para atacar a las formaciones progresistas.

Si lo que importase fuese el número o tipo de víctimas, la humanidad debería llevar décadas horrorizada y sin dejar de condenar las atrocidades con las que tristemente parece que a veces nos acostumbramos a ver por televisión. Porque ahora es este genocidio, pero antes fueron los crímenes de la invasión estadounidense de Irak o Afganistán. O, en nuestro país, estaríamos liderando medidas para descolonizar el Sahara Occidental. Pero el mundo no funciona así. Ahora, más que nunca, cuando estamos viviendo una reorganización del orden mundial nos queda cada vez más claro que el Derecho Internacional sólo se aplica para algunos y que las Naciones Unidas son incapaces de actuar, incluso en un drama humanitario como el que se vive en Gaza en estos momentos, contra los países que ostentan el poder. Occidente ha construido sobre papel mojado el Derecho Internacional para mantener sometidos a muchos pueblos y, así, poder señalarlos desde la mirada supremacista y colonial cuando no actúan según sus intereses.

En esta línea, seguimos viendo cómo muchos países europeos continúan haciendo un seguidismo ciego de Estados Unidos y apoyan, sin condiciones, a Israel, aunque para ello se vean justificando un genocidio del pueblo palestino como "legítima defensa propia" ante Hamás. Como si Hamás estuviera al mismo nivel que un Estado armado hasta los dientes como Israel. Y como si Hamás fuera todo el pueblo palestino, el de Gaza y el de Cisjordania. Lo están apoyando siendo conscientes de que este apoyo no representa los grandilocuentes valores de un verdadero demócrata, pero, ¿qué sabrán los pueblos oprimidos de democracia?

Parte de mi post predecía lo que ya ocurrió y sigue sucediendo: el odio, la desinformación y los bulos campan a sus anchas. Probablemente, lo que me más me asustaba el primer día no eran esos titulares o la tergiversación de mis palabras, porque como ingeniera estaba muy acostumbrada a los bots; pero me asustaba más el poder que tienen estas redes sociales para actuar e intimidar a las voces progresistas. Lo que está claro es que, como en cualquier guerra, la víctima siempre es la verdad. Y la falta actual de corresponsales de guerra españoles dificulta a la ciudadanía tener una información contrastada y veraz. Por eso debemos trabajar, desde el periodismo y las instituciones, para construir una sociedad más crítica, una sociedad que cuestione la información que le llega. Es la única manera de tener una democracia sana.

Estos días han participado, en muchas entrevistas, reconocidos periodistas y analistas, pero siempre faltan, en estos debates, voces palestinas sobre el terreno y en la diáspora. Y hemos visto cómo, cuando se les ha dado voz, lo primero que se les ha preguntado es: "¿Condenas a Hamas? ¿Sí o no?" No importa lo que pueda contar acerca de la angustia que están pasando, la respuesta a esa pregunta deja muchas conciencias tranquilas y, entonces, dan por finalizado su trabajo.

Recuerdo vivir esto mismo a finales de 2020, cuando se reabrió el conflicto armado entre mi pueblo y Marruecos. Muy pocos medios nos daban voz a la población civil. Es triste ver cómo, desde el propio periodismo, se replica -de manera consciente o inconsciente- la supremacía de Occidente sobre los pueblos oprimidos: nunca se legitimará su derecho de defensa -recogido en el derecho internacional.

Aunque el escenario es desesperanzador, el pueblo palestino no está solo. Las marchas alrededor del mundo alzan la voz y dicen "basta". Miles de judíos estadounidenses dicen que no quieren que este genocidio se cometa en su nombre. Los pueblos siempre una lección de humildad. Porque aunque muchos lo utilicen de forma electoralista el pueblo palestino seguirá luchando por su legítimo derecho a vivir en su país soberano y en paz.

Ahora tenemos que estar a la altura y saber que esto no se trata de nosotras; que la propaganda y las promesas electorales solo despistan del objetivo real de las víctimas, porque, ahora mismo, a quien tenemos que escuchar es al pueblo palestino. Tenemos que comprender que, como políticas y políticos, solo somos el nexo entre la institución y la ciudadanía.

¡Pongámonos a ello!