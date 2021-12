La represión contra los trabajadores en los años 70: en la fábrica y en las escuelas

Por Benito Laiz Castro, activista de La Comuna

Aunque voy a referirme a hechos concretos vividos en los años 70, estos reflejan la envergadura de los métodos represivos utilizados en la dictadura y sus consecuencias para los trabajadores.

Es este substrato de medidas represivas más silenciosas el que alimentaba el miedo de la población a rebelarse contra la situación de opresión que además tenía otras manifestaciones mucho más descaradas en los heridos y muertos que la dictadura llevaba a sus espaldas.

CASO 1

El Fuero de los Españoles era una ley con la que el régimen franquista aparentaba, a modo de constitución, respetar los derechos individuales de los españoles; su artículo 18 afirmaba que "en el plazo de 72 horas cualquier detenido sería puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial". El 14 de diciembre de 1970 el Consejo de Ministros a propuesta del de Gobernación –Tomás Garicano Goñi– deja en suspenso dicho artículo por un periodo de seis meses. Su entrada en vigor es desde ese mismo día, según reza el Decreto Ley, y ese mismo día los sabuesos de la Brigada Político-Social se lanzan a las puertas de los despachos de los abogados que defendían a los trabajadores a detener a los "rojos" que iban a hacer consultas. Sin más justificación.

La dictadura se veía cuestionada en esos momentos por fuertes movilizaciones contra el proceso de Burgos en el que eran juzgados, en Consejo de Guerra, 16 miembros de ETA a los que se les pedía la pena de muerte.

Uno de los despachos a donde acudieron los esbirros de la Policía fue el de Francisca Sauquillo, situado en la antigua calle Lista – hoy Ortega y Gasset–. Desde ahí, fui conducido a la comisaría de la calle Lista y después a la Dirección General de Seguridad (DGS) en la Puerta del Sol. Tiempo de permanencia en la DGS: 26 días sometido a los tratos habituales de la Policía de aquella época. Finalmente, tras ser puesto en libertad, en el juicio el Fiscal retira las acusaciones.

Resultante de todo ello: el despido de la fábrica donde trabajaba por ausencia al trabajo. Y esta fue la dinámica para cientos o miles de trabajadores, tanto los que detuvieron aquel día a la puerta de ese despacho como para otros muchos que sufrieron los mismos desmanes.

Quizá se pueda pensar que luego llegó la Amnistía con la ley de 1977, pues no. Dicha ley que sacó de la cárcel en aquel momento a compañeros y que está siendo utilizada para amnistiar de hecho todos los crímenes que cometió la dictadura, tampoco sirvió para la readmisión en sus puestos de trabajo de los trabajadores que habíamos sido despedidos por detenciones o similares como la que he referido; sólo en un primer momento fueron readmitidos algunos dirigentes sindicales pero inmediatamente, y en el caso de Standard Eléctrica donde había muchos despedidos, el Tribunal Supremo dictó una Sentencia de aplicación general, por la que no había derecho a la amnistía si había habido algún acuerdo económico en Magistratura del Trabajo. Un truco como cualquier otro para dejar en la calle a los trabajadores y afianzar la represión ejercida.

Ni las distintas peticiones dirigidas a las autoridades ni la firmas de más de 100 trabajadores dirigidas a la empresa sirvieron para la readmisión.

Resumen: de patitas en la calle por haber ido a hacer una consulta laboral.



CASO 2

Corrían los primeros años de la década de 1970 y por entonces algunas columnas vertebrales de la dictadura se distanciaban, hasta cierto punto, de sus prácticas más cerriles. La postura del presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Tarancón, tenía su importancia.

En otros ámbitos religiosos el general de los jesuitas Padre Arrupe representaba una posición avanzada. Sirvan estos encuadres para situar la represión ejercida también contra los trabajadores, en este caso en las Escuelas de Formación Profesional regentadas por los jesuitas que, en su avance pedagógico y didáctico, eran punta de lanza en aspectos como los departamentos de orientación y la necesidad de sicólogos para la atención de los alumnos. Pero, ¿qué ocurrió? La desaparición en la práctica del General de los Jesuitas –Arrupe– por enfermedad, trajo consigo el nombramiento de nuevos responsables en la jerarquía de los jesuitas y retrocesos decididos en las posturas más reaccionarias y represivas.

Consecuencias:

1) La Escuela de Formación Profesional de Riotinto (Huelva) fue CERRADA por el entonces presidente de Riotinto (luego presidente del Gobierno): Leopoldo Calvo Sotelo (Marqués de la Ría de Ribadeo). Aquí no bastaba con despedir a profesores. Los "rojos" eran los curas.



2) En la Escuela de Formación Profesional Padre Piquer en Madrid, de la Obra Social de la Caja de Ahorros y regentada por los jesuitas, se despidió a un profesor y se sancionó a otros dos. Las faltas aducidas eran "gravísimas": retrasarse en la hora de entrada o cosas similares. El profesor despedido, a cuyo juicio asistieron decenas de alumnos, y que ganó, se quedó de nuevo de "patitas en la calle". La Escuela trucó el libro de matrícula para que no llegara a 50 el número de trabajadores lo que les hubiese obligado a la readmisión.



3) En el Colegio de La Coruña fueron también despedidos varios profesores.



Ahora que dicen que se quiere hacer algo de justicia y reparar los crímenes del franquismo sería también muy sencillo readmitir e indemnizar a todos los trabajadores despedidos por la represión franquista durante la dictadura; la readmisión sería seguramente simbólica, la indemnización no, pues siempre tendrán allegados o descendientes.

¿Se hará?

¡VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN!

Imagen 1: Patio interior de la Dirección General de Seguridad, sede de la policía política franquista. En la actualidad es la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid y no se ha colocado todavía ninguna placa que explique que allí se detenía y torturaba a quienes lucharon contra la dictadura.



Imagen 2: Antigua Escuela de Formación Profesional de Riotinto.