Descartes propuso hace 400 años el problema resuelto ahora por los premios Nobel de Medicina

¿Por qué sentimos?

Esta es una de las preguntas fundamentales en la historia de la Filosofía y la Ciencia. René Descartes fue seguramente el pensador occidental que mejor introdujo el problema: ¿qué son las sensaciones? ¿qué conexión tienen con la razón? ¿Hay diferencia entre cuerpo mente?

"La naturaleza también me enseña, por las sensaciones de dolor, de hambre o de sed, que no estoy simplemente presente en mi cuerpo como un capitán en su barco, sino que estoy muy unido y, por así decirlo, entremezclado con él. Yo y el cuerpo formamos una unidad.

Si esto no fuera así, yo, que no soy más que una cosa pensante, no sentiría dolor cuando el cuerpo fuera herido, sino que percibiría el daño puramente por el intelecto, tal como un marinero percibe con la vista si algo en su barco está roto".

(René Descartes, Meditaciones, 1641)

David Julius y Ardem Patapoutian, los científicos galardonados hoy con el Premio Nobel de Medicina, descubrieron los mecanismos biológicos que gobiernan la sensación de calor y el tacto.

Todo comenzó con las guindillas

Los pimientos picantes nos hacen sudar: esta fue la primera pista en las investigaciones de Julius. Desde el siglo XIX se sabe que las guindillas contienen una sustancia llamada 'capsaicina' que provoca picor.

Pero, ¿cómo hace nuestro cuerpo para detectar la 'capsaicina' y mandar la señal al cerebro de que 'hace calor'?

Para resolver esa cuestión, Julius desarrolló una librería con millones fragmentos del ADN de los genes de las neuronas sensoriales. Entre todos ellos, uno debía producir la sensación de calor.

Utilizando células de laboratorio para expresar uno a uno esos genes, Julius y su equipo encontraron el gen específico que reaccionaba a la 'capsaicina' de las guindillas. Ese gen expresaba una proteína que forma un canal de iones que se abre o cierra según varía la temperatura.

Bautizado como 'TRPV1', cuando ese canal se abre, sentimos calor.

La sensación de 'estar apretujado'

El Metro de Madrid está repleto los días laborales a primera hora. Al entrar al vagón nos sentimos 'apretujados'. Esa sensación también la tienen algunas células si las juntas demasiado en el laboratorio.

Ardem Patapoutian, el segundo galardonado con el Nobel, descubrió que esas células producían una pequeña corriente eléctrica cuando las aplastaba con una micropipeta. Algo había en ellas que las hacía 'sentir presión'.

Después de una ardua búsqueda, Patapoutian encontró el gen específico que codificaba un canal de iones al que bautizó como 'Piezo-1'. Cuando 'Piezo-1' se abre, se produce la sensación de 'presión' en nuestra piel.

Así sentimos los abrazos de mamá.