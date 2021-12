Qué diferencias hay en los síntomas y transmisión entre la variante ómicron y la covid original

La variante ómicron sigue creciendo exponencialmente en muchas partes del mundo. El futuro de la pandemia pasa por cómo seamos capaces de luchar contra esta nueva variante del virus.

¿En qué se diferencia ómicron de otras variantes?

La variante ómicron presenta 60 mutaciones respecto al virus original. Lo que más preocupa a los científicos es que de esas 60 mutaciones, 32 se encuentran en la zona que codifica la 'espina' del virus.

En el siguiente gráfico tenéis una representación de estas 32 mutaciones en la zona de la espina:

¿Por qué preocupa que haya mutaciones en la 'espina' del virus?

Hay dos razones fundamentales para preocuparse:

1) Si las espinas de la variante ómicron son muy diferentes al virus original, podría ser que el virus haya encontrado una manera más 'eficiente' de contagiar nuestras células.

Las 'espinas' que tiene el virus en su superficie son las herramientas que utiliza para engancharse a nuestras células y meterse dentro de ellas.

2) Si las espinas de la variante ómicron son muy diferentes al virus original, quizás el sistema inmunitario entrenado frente al virus original no reconozca el virus de variante ómicron.

Esto se debe a que nuestro sistema inmunitario reconoce al coronavirus por la espina.

¿Haciéndome una 'PCR' puedo saber si tengo la ómicron?

No. Una prueba PCR (o un test de antígenos) te dice si estás contagiado o no por el virus. Pero estas pruebas no distinguen entre variantes.

Para saber cuál es la variante de la que estás contagiado es necesario hacer otra prueba mucho más compleja que se conoce como 'secuenciación'.

¿Cuáles son las 3 preguntas fundamentales frente a una nueva variante?

Con ómicron, al igual que con cualquier otra variante, debemos responder a 3 preguntas fundamentales:

1) ¿Se trasmite con más rapidez que otras variantes? ¿Es más fácil contagiarse?

2) ¿Provoca una covid más grave, más leve, o la enfermedad es igual? ¿Tiene los mismos síntomas?

3) ¿Las personas vacunadas están protegidas? ¿Y las personas que ya pasaron la enfermedad con otras variantes?

La variante ómicron se detectó a finales de noviembre de 2021: las respuestas a estas preguntas son todavía muy preliminares.

Ómicron se transmite más rápido que otras variantes

El aumento de casos en Sudáfrica y Reino Unido parecen confirmar que ómicron es bastante más transmisible que las variantes anteriores.

Los datos del Reino Unido son muy relevantes, pues es el país que más casos secuencia y por lo tanto permiten seguir la evolución de cada variante por separado.

No está claro si provoca una enfermedad más grave o más leve

Sobre la gravedad de la covid provocada por ómicron, los primeros datos sugerirían que podría ser algo más leve.

Los resultados del estudio más grande hasta la fecha (realizado por Discovery Health, una de las aseguradores sanitarias más grandes en Sudáfrica), señala que la probabilidad de hospitalización con ómicron sería un 29% menor que con el virus original.

Las vacunas protegerían poco frente a la infección, pero protegerían mucho frente a la enfermedad grave

Según el mismo estudio, la vacuna de Pfizer sólo protegería un 30% frente a contraer la infección, pero ese porcentaje se dispara al 70% respecto a la probabilidad de evitar la hospitacización.