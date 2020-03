Recomendaciones feministas para sobrellevar el aislamiento

Debido a la situación del coronavirus, sustituimos la agenda de eventos feministas por recomendaciones de pelis y series, para que sobrelleves el aislamiento lo mejor posible.

Aquí va una selección de series y películas que o bien tocan de lleno el feminismo o simplemente son buenas pero, además, tienen perspectiva feminista. ¡Que os sea leve!

Películas

Much loved. No hagas caso a las puntuaciones de IMDb o Filmaffinity, que ni rozan el 7. Much loved es una peli que hay que ver, por tratar un tema que pocas veces tenemos la posibilidad de ver en plataformas digitales o grandes cines. El film fue prohibido en Marruecos, precisamente donde se desarrolla la historia, por su supuesto "desprecio por los valores morales de las mujeres de Marruecos". La explicación: retrata la prostitución en Marrakech de la mano de tres prostitutas, cada una de ella con una situación personal diferente.

Paradise Hills. El mundo se divide entre lowers y uppers: muy pobres y muy ricos. La prota es una upper que despierta en un lugar bucólico, precioso, pero al que no ha llegado voluntariamente. Se trata de Paradise Hills, una isla en mitad del océano acondicionada con todo tipo de lujos para aquellas familias de uppers que quieren realizar una terapia radical sobre sus hijas y convertirlas en mujeres bellas, delgadas y sumisas.

Bar Bahar. De nuevo tres mujeres que conviven juntas con vidas y problemas muy diferentes. Esta película está ambientada en Tel Aviv, y es una denuncia a los prejuicios de la sociedad judía. De nuevo, no hagáis caso de la puntuación en Internet porque tampoco llega al 7. Es juntarse tres mujeres para hablar de los problemas que las acosan y bajar en picado las valoraciones.

Tomates verdes fritos. Y vosotras me diréis: Barbi, ya la hemos visto. Y yo os diré: por si acaso. Es una película que me marcó cuando la vi, y en cada revisionado me enseña algo nuevo. Tomates verdes fritos es de esas pocas películas que marcó a una generación y que, además, envejece con una dignidad nada común. Tiene un gran pero, del que me enteré años después, y es que en la adaptación del libro que hicieron para la película, no mostraron la relación entre las protagonistas tal y como es. Hubiera envejecido muchísimo mejor si lo hubieran hecho.

La bicicleta verde (Wadjda). Otra mujer árabe que se pone tras la cámara para retratar el machismo. La saudí Haifaa al-Mansour es la primera directora de cine de su país y con su ópera prima, La bicicleta verde, obtuvo un merecido reconocimiento internacional. Las bicicletas son para el verano, que decía aquel, pero no para las mujeres.

Y respiren normalmente. Una mujer islandesa pobre, madre de un niño, y una migrante de Guinea-Bissau que pide asilo en Islandia son las protas de esta película que habla de la pobreza, la persecución del lesbianismo y la sororidad. Imprescindible verla subtitulada, ya entenderéis por qué.

Nappily Ever After (Desmelenada). Disfrazada de comedia, esta peli es una reflexión sobre el racismo y el machismo que se divide en varias fases: las que atraviesa su protagonista en la relación que tiene con su pelo afro.

Series

Crazy Ex-Girlfriend. Si hubiera sido por el título creo que jamás la hubiera visto. No os dejéis engañar por las apariencias, esta serie es todo lo que estáis buscando. Y al principio diréis: ¿segura? Y yo os diré: cuatro temporadas entre pecho y espalda me he metido en tiempo récord. Todas hemos sido Rebeca Bunch de una otra forma: la enganchada al mito del amor romántico, la feminista wannabe con miles de dudas, la que necesita que la vida le pase por encima para parar, la que acaba yendo a terapia porque, eh! esto ya no es normal.

The Letdown. Esta serie australiana me hizo empatizar con todas las madres... mejor matizo: con todas las madres blancas sin demasiados apuros económicos. Si necesitas reírte y, de paso, noquear la presión social que te grita que seas madre, esta es tu serie.

Derry Girls. Debí haber puesto esta la primera, pero es que seguro que muchas ya la habéis visto. ¿Nos ha dado 2019 algo mejor que Derry Girls? Lo dudo. Resumen: un grupo de amigas en un pueblo irlandés en la década de los 90, con un IRA convulsionando sus -ya de por sí- complicadas adolescencias. Muchas risas, mejor música.

El Bazar de la Caridad. Basada en hechos reales, y ambientada a finales del siglo XIX en París, esta serie recuerda el incendio que se produjo en un mercadillo con todo tipo de objetos que mujeres ricas compraban para recaudar dinero para los más pobres. Murieron 126 personas, casi todas mujeres (ricas y pobres, ya que iban a acompañadas de sus criadas). También había hombres, pero en su mayoría se salvaron. Es fácil adivinar cómo, pero no os hago spoilers.

Fleabag. Damos gracias por la existencia de Phoebe Waller-Bridge, guionista y protagonista de esta serie que ha trascendido allende los mares porque no podía ser de otra manera. Cualquier cosa que diga sobre Fleabag la empequeñecerá, porque es indescriptible, así que me callo.

Dietland. Cancelada tras su primera y única temporada. Las fans de Dietland no dejamos de preguntarnos cómo es posible que una serie con tan buena acogida se haya cancelado. También nos contestamos a nosotras mismas: demasiado violentita para el patriarcado.

Si queréis más recomendaciones, en Radiojaputa ya hemos hecho dos programas especiales de contenido feminista, no sólo pelis y series, sino también libros, cómics, monólogos y documentales. Aquí el primero, y aquí el segundo.