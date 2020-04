La carga mental es un trabajo que realizan las mujeres que conviven con sus familias (de nuevo sin remunerar) 24 horas al día, siete días a la semana. Muchas, muchísimas, han ido adaptándolo a sus vidas tan paulatinamente que ni siquiera son conscientes de que ese arqueo que duele está provocado por dicha carga. Muchas otras sí saben de dónde viene la asfixia que les provoca ese sentir que no llegan a todo, que no les da el tiempo ni el espacio, pero... ¿qué puede hacerse si no seguir hacia adelante?

Esta semana una compañera nos contaba algo que nos suena a todas: pareja súperaliado feminista, muy por los derechos de las mujeres y [inserte aquí su eslogan favorito]. Sin embargo, es ella quien lleva la carga mental. Y es que sí, incluso en las parejas más igualitarias, la carga mental es cosa nuestra.

Planear las comidas para la semana para una misma, para la pareja y para las criaturas, de haberlas. Echemos un cálculo: 7 días a la semana, un mínimo de 14 comidas, sumemos desayunos y meriendas. Para esas comidas: ¿qué hay que comprar? ¿qué se ha acabado? ¿qué queda todavía y no es necesario volver a comprar? ¿dónde comprar qué? ¿cuál es el horario de esos establecimientos? ¿en qué franja horaria es compatible mi tiempo "libre" con esos comercios? En parejas "igualitarias" se puede delegar el hacer la compra. Guau. A este estrés mental y agotador, súmale otra presión también relacionada con nuestro sexo: nuestro cuerpo. ¿Estamos engordando? ¿Ha salido una cana? ¿Esta arruga la tenía yo ya o es nueva?

Pero volviendo al tema, ¿quién no pagaría dinero por darle la vuelta a la carga mental doméstica? ¿Quién no pagaría por ser a la que mandan a comprar esto o aquello y olvidarse de que si se acaba o no el pimentón o el dentífrico porque sabes que aparecerá de forma mágica de nuevo en su lugar?

Como cuando éramos niñas, y siempre había papel higiénico. Era como si tuviéramos una pequeña fábrica de cosas bajo la casa y duendes que renovaban lo gastado por lo nuevo. O cuando te llamaban para comer y tu sólo tenías que preocuparte de si la comida de ese día la ibas a disfrutar o te iba a sacar un mohín. O como cuando en mitad de tus hobbies o de tus estudios, te pedían que bajaras a por laurel, y ahí acababa tu carga mental.

Los hombres, en ese sentido, nunca dejan de ser los niños que fueron y no aprenden de qué va esta carga mental. No voy a entrar en el Not all men, ni a justificar mis palabras, ni a decir "¡claro que hay hombres que se cocinan!". Generalizo porque se puede generalizar, y en este tema más que en ninguno. Como decía la compañera Nuria Coronado, "me sirvo de los datos que son verdades como puños". Y en ese mismo link, tienen ustedes los datos de por qué no voy a entrar en el Not All Men.

El CIS vuelca que sólo un 24% de los hombres se "reparten" con nosotras la limpieza de la casa. Y no sino pensar que repartir las tareas de casa no significa que se repartan al 50% porque, ¿quién ve cómo se acumula el polvo?, ¿quién parece tener poderes especiales para saber cuánto hay que limpiar?, ¿quién dice cuándo y cómo?, ¿quién repasa a veces el trabajo del otro?, ¿quién ha estado pendiente de que estén los productos de limpieza necesarios?, ¿quién lo hace mejor y más rápido, de hecho?, ¿quién tiene más experiencia?

Si metemos en la ecuación a las criaturas la carga mental se multiplica a la enésima potencia, dependiendo del número de niñas/os y de sus necesidades particulares. Y se convierte en carga porque no venimos desocupadas a encargarnos de ellas, sino con mil anotaciones más en las listas de Cosas que Hacer y Cosas que Recordar.

Podríamos hacer el ejercicio de que sean ellos quienes se "ocupen" -con todo lo que conlleva esa palabra- de todo lo que ahora ocupa a las mujeres. Las fechas importantes, la comida, la limpieza, el cuidado de los animales, la crianza de las criaturas, el cuidado de otros familiares cuando lo necesiten, la lista mental de la compra, el papel higiénico, el dentífrico. Que estén pendientes de cuándo cambiar su esponja del baño (las esponjas hay que cambiarlas, jaja, no os esperabais eso, chavales), pendientes de echar a lavar las toallas porque ¡sorpresa! aunque no tengan manchas cogen olor. Hay que acercarse más la ropa a la nariz, no sólo de la ropa que vamos a sacar a la calle, también del pijama, de las toallas, de las sábanas. ¿Cada cuánto cambiaría las sábanas ese 24% de hombres que dice que "reparte" las tareas si no tuvieran con quién repartírselas? ¿Cuántos hombres de ese 24% se arrodillan motu proprio para limpiar la bañera o el plato de ducha?

Los hombres son tan capaces como las mujeres de llevar esta carga mental. Y si se reparte al 50% mucho más capaces. Sólo hace falta enterrarlos en notas, recordatorios e instrucciones durante unas semanas, y luego olvidarse. Porque claro, enseñarlos a llevar la carga mental también es una carga mental y un trabajo, pero al menos sería una inversión: una vez aprendido, la carga estaría repartida para siempre.

Pero no es tan simple, claro. La pregunta que hay que hacerse es: ¿están dispuestos a cargar sobre sus hombros con este trabajo para liberarte a ti de un reparto injusto? Y no sólo dispuesto de boquilla. En la respuesta a esta pregunta está el verdadero CIS.

