Videoclips que son miniobras de arte

Después de estas semanas de confinamiento recomendándote series, pelis, documentales, libros, ensayos y música feminista, hoy te traigo videoclips de todas las épocas donde la historia que se narra cuenta y, además, las escenografía o animaciones brillan por sí solas.

1. Natalia Doco - Respira

Este clip de Natalia Doco es sensibilidad pura, muy de la mano de sus letras. Con Respira se te bajan las pulsaciones, y un corazón más lento es de agradecer en cuarentena.

2. TLC - Unpretty

Este videoclip de TLC es de 1992 pero sigue en la memoria de quienes por entonces éramos sólo unas niñas. La amenaza de patada de Chilli al tipo que la presiona para que cambie su físico se quedó para siempre en nuestras retinas. Si cada una de nosotras está formada por miles de momentos que otras mujeres han creado, muchas somos en parte esta canción y, sobre todo, esa patada voladora.

3. Jane Bordeaux - Ma'agalim

Este videoclip es una maravilla, pero hay que saber qué dice su letra (en hebreo) para apreciarlo aún más. La banda canta No soy yo quien se mueve hacia delante, es el tiempo, que se escapa... es otro tren, que pasa sin más" mientras la protagonista, una muñeca de madera, ha quedado atrapada en tiempo y forma dentro de un mundo que sigue girando a su alrededor.

4. Ariadna Grande - God is a woman

Si se va a gastar una cantidad ingente de dinero en un contenido audiovisual, al menos que sea como este. No siempre se tienen las ideas (o no se buscan) y solemos acabar viendo clips que son superproducciones pero que no te retendrían ni dos segundos de no ser porque quieres seguir oyendo la canción en cuestión. No es el caso de God is a woman, que además de una maravilla a nivel visual, tiene escondidas decenas de sutiles (y no tanto) vulvas. También hay camufladas representaciones de famosas obras de arte.

5. Francisco, el hombre - Triste, Louca ou Má

No terminas de decidir si te gusta más la canción que el clip o viceversa, y es que creo que juntándolos es como surge la magia. Se agradecen contenidos libres de cánones de belleza, de patrones patriarcales y de bailes cortados siempre por el mismo patrón.

6. AURORA - The Seed

AURORA te gusta siempre. AURORA te enamora en el primer vídeo suyo que veas, da igual cuál. Si no la conoces, escúchala y mírala bailar en The Seed. Su obra -corta porque tiene 23 años- gira en torno a lucha contra el cambio climático.

7. María Rodés, Santi Balmes y Joan Dausà - Otra forma de vivir

Este vídeo es hipnótico, no sólo es que la canción acompañe tremendamente bien a las imágenes, es que la danza apneica de Claire Friesen te deja fuerísima de juego.

8. Billie Eilish - All the good girls go to hell

Otro ejemplo de producción cara que no te hace llorar es Todas las chicas buenas van a la infierno, de Billie Eilish. Esta mujer nació en 2001. Poco más que añadir porque, con sus 18 años, ya te lo cuenta ella todo.

9. Ual·la! - Tengo mi estilo

Y, para acabar en alto, te traigo al grupo catalán Ual·la! que es capaz -en una sola toma- de hacer esta maravilla, sincronizada y pegadiza. No soy capaz de imaginar lo que harían con el presupuesto de Ariadna Grande.

