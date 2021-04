Recomendación Semanal: "Nos merecemos el cuento de hadas"

Hoy vengo a hablaros de una serie muy entretenida, a la que hay que hacerle un par de concesiones para disfrutarla.

Se trata de The One, cuya premisa, que tienes que tragarte para meterte de verdad en la serie, es que el verdadero amor está relacionado con la genética. El nombre de la serie es también el nombre de la compañía que encuentra a tu pareja perfecta a través de una prueba de ADN. Si aceptamos esta premisa completamente errónea en pos del entretenimiento, la serie merece la pena.

El mundo entero convulsiona en muy poco tiempo debido a The One y al impulso de su CEO -que tiene su propia trama en la serie- con su frase "Nos merecemos el cuento de hadas". Divorcios en masa, partidos políticos a favor, partidos en contra, noticias constantes, gente maravillada y agradecida y personas abandonas muy enfadadas. Y es que conocer a tu match te cambia la vida, la atracción es inmediata y la sensación de conocerse de siempre te hace difícil volver a tu vida anterior.

Esta premisa y comienzo podrían haber dado muchísimo juego por sí misma, por eso estorba un poco la trama policiaca que se mete como si fuera vital darle más emoción y tensión a la serie, que de ninguna manera la necesitaba.

Y aquí vienen spoilers.

A pesar de que es un argumento que parece que puede darle fuelle al mito del amor romántico, ya que las personas emparejadas sienten una atracción en principio superior a ellas mismas, lo cierto es que capítulo a capítulo, en las diferentes tramas que nos presentan, nos damos cuenta de que la ambición, el egoísmo, el amor construido con el tiempo y el conocimiento pleno de la otra persona, pueden hacer aguas esas relaciones "genéticamente perfectas", y por tanto, al mito del amor romántico. A lo que la compañía The One te vende como la solución a tu vida, a tu soledad no deseada, a tu amargura en pareja, etc. empiezan a vérsele las costuras cuando el tiempo comienza a transcurrir para esas nuevas relaciones.

No te cambiará la vida (o sí, yo ya no estoy tan segura cuando digo esto), pero te enganchará y te sorprenderás a ti misma pensando qué harías tú si esta opción fuera real. Si lo harías por curiosidad, si no lo harías por miedo, si lo harías por necesidad emocional, o si no lo harías porque te va bien como estás y no quieres jaleos. Tantas respuestas como espectadoras.

