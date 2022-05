Películas alternativas a Eurovisión (si las ves acompañada de niñas, ¡mejor!)

Si este finde te niegas a dar audiencia a Eurovisión tras la desvergüenza de Rigoberta y Tanxugueiras, tengo muchas alternativas que recomendarte y cosas que contarte.

Si me preguntaran por películas que marcaron mi infancia tengo multitud de respuestas y razonamientos. Y de eso vengo a hablarte hoy, aunque nadie me haya preguntado. Quizás ya te suenen, quizás ya hayas visto algo o quizás seas una fan desde pequeña, como yo. Vengo a contarte las virtudes de Studio Ghibli, con Miyazaki a la cabeza pero no solo él.

Studio Ghibli es uno de los estudios de animación del mundo (si no el mejor). La fábrica japonesa de heroínas que nos enseñó múltiples modelos de niñas y mujeres libres, guerreras e independientes... bueno, nos enseñó a las que sí teníamos acceso en nuestros barrios -entre los 80 y pico y 90 y pico- a aquella cosa mágica llamada vídeo comunitario, que tantas alegrías nos dio en la vida.

El vídeo comunitario de mi barrio, que era una maravilla, me permitió descubrir al Studio Ghibli y a todas sus heroínas. Gracias a Internet, este estudio y su director, Hazao Miyazaki, se hicieron increíblemente populares en todo el mundo y desde 1984 no han dejado de crear maravillas, además con una amplia mayoría de protagonistas femeninas.

Como os decía, Miyazaki no estaba solo. Una de sus animadoras más relevantes fue Makiko Futaki, que nos dejó en 2016. Makiko, además de ser una ilustradora vital en Akira estuvo detrás de las películas de Ghibli (más oculta de lo que a muchas nos hubiera gustado). Películas que sin ella no hubieran sido posible y que no solo consiguieron saltar a occidente sino devorar las taquillas, como por ejemplo "El viaje de Chihiro" o "Mi Vecino Totoro", entre otras. También fue vital para crear "La Princesa Mononoke" (que significa "espíritu vengador"), y que retrata la lucha descarnada entre guardianes del bosque y humanos, estos últimos siempre dispuestos a cargarse todo lo mínimamente verde, especialmente los hombres, cosa que se refleja con claridad.

Y es que esa es otra, mientras Disney ha destilado misoginia desde sus inicios al representar a sus (muchísimas, demasiadas) villanas, con esa dicotomía patriarcal eterna de mujer buenísima y mujer malísima, ángel o demonio... Ghibli siempre ha optado por romper estereotipos, y hasta sus villanas y villanos tienen corazón y motivos que los hacen personajes complejos a los que acabar queriendo. Nada es blanco o negro, nada es plano ni previsible en Ghibli.

Las niñas, adolescentes y mujeres creadas por este estudio de animación no están adormecidas o manipuladas por el mito del amor romántico. Sus intereses más fuertes siempre son otros (cosa que, la niña que fui, nunca le agradecerá lo suficiente). Una de las preocupaciones que comparten muchas de sus protagonistas (como la propia Mononoke o como Nausicaä) es la conservación de la naturaleza y la lucha por proteger sus recursos. El ecologismo ha estado presente desde la propia creación de Ghibli en los años 80, así como la defensa de las personas y colectivos más vulnerables. También la amistad y la lealtad. En "El recuerdo de Marnie" (del que tendría que escribir otro artículo por varios motivos y no todos buenos) la historia parece ir más allá de la amistad, y aunque no se llega a explicitar el lesbianismo, en ocasiones parece incluso poder tocarse un sí para luego toparse con un triste no (también decir que es un film de 2014 y hablamos de Japón, un país que aún hoy no permite las uniones entre personas del mismo sexo). Aun así es una historia bellísima, increíblemente cuidada, sobre la soledad y sobre la adolescencia vista como un abismo que saltar sin caer al vacío en el intento.

Si aún no has visto nada de Studio Ghibli o si has visto poco, te animo fuertemente a sumergirte, y si te acompaña tu hija, tu nieta o tu sobrina o prima pequeña, mejor que mejor. Además, desde 2020 muchas de ellas se pueden ver en Netflix. De las que están, te recomendaría ver -además de las mencionadas- "El Castillo Ambulante", "El Castillo en el Cielo", "El viento se levanta"... bueno, todas, te las estoy diciendo todas. Tienes Ghibli para evitar Eurovisión durante muchos años.

Escucha el último programa de Radiojaputa.

Cada lunes un nuevo capítulo en publico.es