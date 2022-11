Con Irene Montero y contra la violencia que recibe

Este lunes un diputado del PP ha llamado "inútil" a la ministra de Igualdad Irene Montero. He oído la palabra inútil y he sentido un vértigo, como una náusea antigua y repetida. Conmigo, millones de mujeres saben de qué se trata, conocen esa sensación. "Eres una inútil", "No sirves para nada", "No sabes hacer nada bien"... De primero de violencia machista.

Ese "inútil" que le lanzaron desde el PP a la ministra es una agresión machista en toda regla, una agresión machista en el Congreso de los diputados, un maltrato directo y sin reparos. Tengo la sensación de que no se da la suficiente importancia a la gravedad de tal paso.

Otro diputado, también del PP, también como forma de atacar a Irene Montero, aseguraba ayer mismo que la Ley del Solo sí es sí provocará "un efecto llamada". Los efectos llamadas los provocan lugares donde se vive mejor, donde mejoran las condiciones de vida etc. El diputado del PP opinaba que cada vez se viola más y que, con la nueva Ley, serán cada vez más quienes acudan a la maravillosa tierra de la violación, cabe suponer, donde las violaditas cuelgan de los árboles como frutos recién abiertos.

Dos diputados, dos, cuyos nombres no son relevantes en tanto en cuanto representan a todo un partido. Pero, ojo, en el Congreso representan también a los millones de ciudadanos y ciudadanas que les han votado. Dos diputados. Uno de ellos llamando "inútil" a la ministra en ese tono en el que los machos violentos llaman inútil a sus mujeres, sus madres, sus hijas, sus subordinadas. El otro, refiriéndose a las violaciones como si se tratara de algo tan deseable que fuera capaz de provocar "un efecto llamada". No sé, como si hubiera miles y miles de hombres esperando aa la aprobación de la Ley para lanzarse a violar como fieras.

Y todo lo anterior para dañar, herir, maltratar, vejar a la ministra de Igualdad Irene Montero. Llevo tiempo diciendo que lo que se está haciendo con esta mujer en los círculos políticos y mediáticos no los habíamos visto antes en toda esta democracia española, tal saña, semejante brutalidad y, sobre todo, una cada vez más insoportable y abierta violencia machista.

Espero que todas, estemos más o menos de acuerdo con sus ideas, cerremos filas en apoyo a esta mujer. Yo, la primera.