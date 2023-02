"Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo". Con este arranque de soliloquio empieza La familia de Pascual Duarte (Camilo José Cela, 1942). En este momento que nos toca vivir, yo empezaría al revés: "Yo, señora, no soy buena".

Y más, continuaría como sigue:

Yo, señora, no soy buena y no crea que lo lamento, que ya pasó ese tiempo. Yo, señora, no soy buena, y desengañese, usted tampoco.

Ya comprendo que con la que nos está viniendo encima deberíamos todas parecer intachables, y que si la sororidad. Pero mire, señora, que no está la pureza entre los dones que le han sido dados a la naturaleza humana. Así que todas –sí, también usted– tenemos nuestras mezquindades, los rincones con borra, vicios, roñas, egoísmos varios, todas cortamos cardos de interés propio y beneficios privados por la senda común.

A mí, señora, no ser buena me parece normal, y lo contrario una mentira digna de conventos con aroma a bacalao. En esa normalidad de no ser buena, doy gracias mil a la edad, he acabado por sentirme cómoda dentro de mi propia piel. Demasiadas "bondades" me he cruzado para saber que no responden sino a una egolatría paleta, falsa y deficiente. Demasiadas veces veo cómo se nos exige, en nombre de un feminismo que rechazo, cumplir a rajatabla los principios de una supuesta generosidad, la humildad más estricta, la entrega, el sacrificio. Pero no está el alma humana hecha de una pieza, ni es pura, ni estoy a estas alturas para catecumenadas.

Nosotras, señora, trabajamos como buenamente podemos para que la vida no nos duela tanto, ni a nosotras ni a las que nos suceden. Esto no es una carrera a ver quién comete menos errores, menos faltas, quién es mejor -mejor de qué- en este esfuerzo común. Porque, efectivamente, el esfuerzo está, y es común. Pero en lo íntimo cada una boquea en su charquita para no tragar barro, o tragar poco, porque barro hay, se lo juro.

Así que yo, señora, no soy buena, y no crea que lo lamento. Yo soy, lo que ya es suficiente.