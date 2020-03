Carta de un soldado a Pablo Iglesias: el dinero público es de todos, y no de unos cuantos, es hora de hacer justicia

Estimado Sr. Vicepresidente del Gobierno:

Durante dos años le hemos felicitado y dado las gracias día si y día también por su cercanía a nuestro colectivo, por sus palabras en los mítines, por el programa electoral que su partido mantiene desde el año 2015, y por acordarse de la problemática de los soldados en cada programa de televisión, pero ahora…

¿Qué hay de lo mío?

La decepción absoluta que hemos sufrido al no dedicarnos una mísera línea en el acuerdo de coalición con el PSOE nos hace temer de nuevo por nuestro futuro, futuro que afecta a 67.000 familias a día de hoy, y del cual ahora también es responsable usted junto a sus socios de gobierno.

Permíteme que te tutee después de la presentación, Pablo, pedías tú mismo que fueran los colectivos los que tendrían que empujar para que, mediante la presión social no se os olvidara que estamos aquí, ¿Cómo pretendes que empujemos cuando nos damos de bruces con una Justicia Militar totalmente arbitraria y corporativista que hace que nuestro colectivo tenga más miedo que vergüenza, y que no reivindique sus derechos, a pesar de poder hacerlo, por temor a represalias? Espero que estés a la altura de las circunstancias en este asunto, y que la proposición de Ley presentada por Esquerra Republicana salga adelante.

El artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público de Boletín Oficial del Estado nº 261 de 31 de Octubre de 2015 en su punto 2 dice:

En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.

Ahora, habiendo respetado los 100 días de rigor te hago conocedor de:

Este año serán enviados a engrosar las listas del paro 1.500 Soldados, junto a los más de 2.000 que ya se encuentran en esta situación, cifras que no creo que hagan mucha gracia a la Ministra de Empleo y Economía Social Dña. Yolanda Díaz. Mientras, el Ministerio de Defensa firma en menos de 15 días contratos por valor de más de 5 millones de euros para el mantenimiento de las torres de los Leopard y de los RG31 –ambos vehículos militares-, cuando dispone de 489 soldados de las especialidades de Electrónica de Armamento y de Mecánica de armamento, que deberían de estar desempeñando esas funciones y obviamente no lo están, esos 5 millones de dinero público no serán destinados, por poner un ejemplo, a 1.666 ayudas para contratación indefinida, que casualidad que 15 días después de la licitación pidan empleados mediante Sapromil, llámame mal pensado, pero el asunto huele un poquito.

no serán destinados, por poner un ejemplo, a 1.666 ayudas para contratación indefinida, que casualidad que 15 días después de la licitación pidan empleados mediante Sapromil, llámame mal pensado, pero el asunto huele un poquito. Hace pocos días el Ministerio de Defensa externaliza servicios de chapa y pintura para la Maestranza Aérea de Albacete por valor de 1.979.500 de dinero público. Y mientras a estos profesionales se les quitan competencias y terminan en la cola del paro, esos casi dos millones de dinero público podrían haberse invertido en 294 columpios adaptados para sillas de ruedas para niños con discapacidad.

Y mientras a estos profesionales se les quitan competencias y terminan en la cola del paro, esos casi dos millones de podrían haberse invertido en 294 columpios adaptados para sillas de ruedas para niños con discapacidad. Después de invertir 1.100 millones de dinero público en externalizar cantinas y comedores de las unidades militares, se envían al paro a los trabajadores/as de Dulcinea, empresa de la familia Franco contratada por el Ministerio de Defensa, empresa que termina por no pagar ni a sus empleados ni a la seguridad social. De aquí al 2028, 43.204 soldados serán expulsados de las Fuerzas Armadas, 2.161 de esos 43.204 tienen la especialidad de Hostelería y Alimentación, manda huevos, pero no contentos con semejante aberración, resulta que se ha decidido volver a sacar la licitación extinta de los Franco para Octubre de este año. Manteniendo en filas a los soldados, con esos 100 millones de dinero público se podrían haber comprar 367.000 sillas de ruedas con batería, de calidad algo inferior a la del diputado Echenique, para que personas con una discapacidad como mi padre por ejemplo, después de haber cotizado 40 años a la Seguridad Social no tengan que esperar dos años y medio como ha sido su caso, a que se les conceda algo que les pertenece por derecho.

en externalizar cantinas y comedores de las unidades militares, se envían al paro a los trabajadores/as de Dulcinea, empresa de la familia Franco contratada por el Ministerio de Defensa, empresa que termina por no pagar ni a sus empleados ni a la seguridad social. De aquí al 2028, 43.204 soldados serán expulsados de las Fuerzas Armadas, 2.161 de esos 43.204 tienen la especialidad de Hostelería y Alimentación, manda huevos, pero no contentos con semejante aberración, resulta que se ha decidido volver a sacar la licitación extinta de los Franco para Octubre de este año. Manteniendo en filas a los soldados, con esos 100 millones de se podrían haber comprar 367.000 sillas de ruedas con batería, de calidad algo inferior a la del diputado Echenique, para que personas con una discapacidad como mi padre por ejemplo, después de haber cotizado 40 años a la Seguridad Social no tengan que esperar dos años y medio como ha sido su caso, a que se les conceda algo que les pertenece por derecho. El Ministerio de Defensa este año ha contratado servicios de seguridad privada, cuando podía haber creado Unidades de Policía Militar con Soldados en régimen de segunda actividad, esta genial idea ha costado 39,9 millones de euros de dinero público, que tenemos que sumar a los 250 millones de dinero publico invertidos anteriormente en el mismo sector, recordando que empresas como Seguridad Integral Canaria dejaron de pagar a sus empleados y a la Seguridad Social, empresa de un delincuente condenado Miguel Ángel Ramírez, íntimo amigo y cómplice del exministro José Manuel Soria. Con esos 300 millones de dinero público se podrían haber comprado 2.941 vacunas de la meningitis para que padres como tú y como yo, no tuviéramos que pagarlas de nuestros bolsillos, ya que esta vacuna como bien sabes, no está incluida en el régimen de la Seguridad Social, ni en ninguna de las mutualidades privadas.

que tenemos que sumar a los 250 millones de invertidos anteriormente en el mismo sector, recordando que empresas como Seguridad Integral Canaria dejaron de pagar a sus empleados y a la Seguridad Social, empresa de un delincuente condenado Miguel Ángel Ramírez, íntimo amigo y cómplice del exministro José Manuel Soria. Con esos 300 millones de se podrían haber comprado 2.941 vacunas de la meningitis para que padres como tú y como yo, no tuviéramos que pagarlas de nuestros bolsillos, ya que esta vacuna como bien sabes, no está incluida en el régimen de la Seguridad Social, ni en ninguna de las mutualidades privadas. Sapromil, el invento del verano -como si del Cola Cao se tratase-, lleva 10 millones de euros de dinero público , digámoslo claramente, tirados al cubo de la basura o al bolsillo de alguien, todo esto sin haber colocado ni a un solo Reservista de Especial Disponibilidad desde su creación hasta el día de hoy en ninguna empresa de esas que tantos convenios firman con la Directora de Reclutamiento Dña. Amparo Valcarce. Con esos 10 millones de euros de dinero público se podrían haber concedido 19.320 becas de comedor para familias en riesgo de exclusión que no pueden pagar el comedor de sus hijos en centros educativos.

, digámoslo claramente, tirados al cubo de la basura o al bolsillo de alguien, todo esto sin haber colocado ni a un solo Reservista de Especial Disponibilidad desde su creación hasta el día de hoy en ninguna empresa de esas que tantos convenios firman con la Directora de Reclutamiento Dña. Amparo Valcarce. Con esos 10 millones de euros de se podrían haber concedido 19.320 becas de comedor para familias en riesgo de exclusión que no pueden pagar el comedor de sus hijos en centros educativos. Con los despidos de los 1.500 Soldados que solo este año tienen que abandonar forzosamente las Fuerzas Armadas, a una media de 1200 € por Soldado en prestación de desempleo, más los 643 € de asignación mensual de Reservista de Especial Disponibilidad, suman 33.174.000€ de dinero público con los que se podrían cubrir 9.215 ayudas a la dependencia.

con los que se podrían cubrir 9.215 ayudas a la dependencia. 500 millones de € de dinero publico firmados en más de 7000 contratos del Ministerio de Defensa con distintas empresas privadas podrían haberse destinado a 16.600 proyectos de investigación contra el cáncer con duración para tres años cada uno.

firmados en más de 7000 contratos del Ministerio de Defensa con distintas empresas privadas podrían haberse destinado a 16.600 proyectos de investigación contra el cáncer con duración para tres años cada uno. En el año 2007 se creó la Agrupación de Hospital de Campaña, con la adquisición de un hospital de Campaña –casi único en el mundo- por un valor de 30 millones de euros. Podía albergar a 96 pacientes hospitalizados, asistir hasta 80 bajas sanitarias al día, disponía de 3 quirófanos o camas de UCI, medicina preventiva y hematología,, laboratorios de análisis clínicos o microbiología por poner dos ejemplos, lavandería, cocinas, morgue, farmacia, veterinaria, odontología, psicología, cirugía general y digestivo, traumatología, anestesia y reanimación, neurocirugía, cirugía torácica, angiología y cirugía vascular, ginecología y obstetricia, otorrinolaringología y cirugía maxilofacial ente otros. Esos 30 millones de € de dinero publico equivalen nada más y nada menos que a la friolera de 200.000 becas para guarderías a razón de 150€ la beca. Seguramente una diputada, de cuyo nombre no quiero acordarme y asesorada por "expertos" te diga que el hospital era necesario para las Fuerzas Armadas, pero es que 10 años después la unidad ha sido disuelta sin haber realizado ni una sola atención medica real, pudiendo haber reducido las esperas en listas hospitalarias a nivel nacional, ni una práctica real con heridos reales, y lo más sangrante, ni una sola misión internacional, a pesar de que desde su comienzo la guerra de Siria haya dejado más de 370000 muertos, entre ellos 21000 menores, según datos ofrecidos por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

equivalen nada más y nada menos que a la friolera de 200.000 becas para guarderías a razón de 150€ la beca. Seguramente una diputada, de cuyo nombre no quiero acordarme y asesorada por "expertos" te diga que el hospital era necesario para las Fuerzas Armadas, pero es que 10 años después la unidad ha sido disuelta sin haber realizado ni una sola atención medica real, pudiendo haber reducido las esperas en listas hospitalarias a nivel nacional, ni una práctica real con heridos reales, y lo más sangrante, ni una sola misión internacional, a pesar de que desde su comienzo la guerra de Siria haya dejado más de 370000 muertos, entre ellos 21000 menores, según datos ofrecidos por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. En la famosa Subcomisión de Defensa, que tendría que haber durado 3 meses y duró 18, las medidas que propusiera, "descafeinadas" como dijera por aquel entonces tu compañero y ex-Diputado Juan Antonio Delgado Ramos, son prácticamente calcadas de los artículos de una Ley de Tropa y Marinería, injusta, inconstitucional, y por supuesto no dejemos de decir, incumplida en los 14 años que lleva desde que fuese promulgada como así se ha reconocido públicamente por todos los grupos parlamentarios. Las medidas propuestas en esa subcomisión no tienen plazo de cumplimiento, porque ni hay manera de que se cumplan, y porque nadie tiene el más mínimo interés de que se cumplan, tan solo hay que tirar de hemeroteca 14 años atrás.

En los Presupuestos Generales del Estado, existen partidas específicas de dinero público para la obtención del título de Formación Profesional de grado medio para Tropa y Marinería, como así marca por ejemplo el Boletín Oficial del Estado número 309 de fecha jueves 26 de diciembre de 2013, en este caso en concreto por valor de 387.211,59 €, no sabemos dónde estará el dinero que tenía que haberse dedicado a la formación, pero los títulos no existen tal y como el Ministerio de Defensa y firmado por la anteriormente citada Dña. Amparo Valcarce me reconocen por escrito.

para la obtención del título de Formación Profesional de grado medio para Tropa y Marinería, como así marca por ejemplo el Boletín Oficial del Estado número 309 de fecha jueves 26 de diciembre de 2013, en este caso en concreto por valor de 387.211,59 €, no sabemos dónde estará el dinero que tenía que haberse dedicado a la formación, pero los títulos no existen tal y como el Ministerio de Defensa y firmado por la anteriormente citada Dña. Amparo Valcarce me reconocen por escrito. El Ministerio de Defensa dice "haber invertido" desde el año 2015, la friolera de 29.942400.81 € a la formación de la Tropa y Marinería, teniendo en cuenta que esta formación no se puede acreditar de ningún modo en la vida civil al no estar reconocida como tal, por mi parte mejor hubiese sido invertir esos 29.942.400.81 € de dinero público en, por poner un ejemplo 188.316 test de Corvid-19.

en, por poner un ejemplo 188.316 test de Corvid-19. En el año 2018 eldiario.es publicaba que el Estado gasta 567 millones de euros al año en personal en la reserva, un 64% de los 3500 Generales y Oficiales cobraban ese año el 100% de su sueldo sin tener oficio ni beneficio, podríamos decir que cobraban básicamente por mantenerse vivos, con esos 567 millones de dinero público se podrían haber entregado solo en un día 68.644.067 dispositivos de localización para mujeres afectadas por violencia de género, o 188.065 dispositivos para su uso durante todo el año en curso.

Generales y Oficiales cobraban ese año el 100% de su sueldo sin tener oficio ni beneficio, podríamos decir que cobraban básicamente por mantenerse vivos, con esos 567 millones de se podrían haber entregado solo en un día 68.644.067 dispositivos de localización para mujeres afectadas por violencia de género, o 188.065 dispositivos para su uso durante todo el año en curso. Ejemplos como el del Teniente Candón, 9 años después del trágico "accidente" en el que perdieron la vida compañeros suyos y el quedara con graves secuelas, todavía sigue esperando que se haga justicia. Hemos presentado al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas propuestas para que medicamentos específicos para accidentados en actos de servicio sean incluidos en el listado del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y que estos accidentados no se los tengan que pagar de sus bolsillos, nuestra propuesta no ha sido ni siquiera llevada a debate.

Presuntamente se han cometido negligencias en campos de tiro militares al permitirse disparar a particulares cuando el boletín oficial del estado numero 55 de viernes 5 de marzo 1993 en su articulo 6 dice que esta prohibido su uso, máxime cuando por este tipo de negligencias el 24 de Marzo de 2019 fallecía el legionario Alejandro, los presuntos responsables tanto de un caso como del otro creo que no han recibido sanción alguna.

Yolanda Molinero, madre del Legionario Eduardo fallecido por un accidente de BMR no ha obtenido la justicia que merece. Pero se sigue negociando por unos vehículos 8x8 por valor de 2100 millones de euros, cuando la primera partida –de 89,2 millones de €- tendría que estar destinada a los simuladores, estos simuladores no aparecen, si la negociación termina habremos adquirido unos vehículos sin haberlos probado, recordando que sus antecesores (BMR) costaron la vida a mas de 40 soldados españoles.

El Cabo Marcos Santos Soto ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas por terminar un relato con un "Salud y Republica" mientras Oficiales firman un manifiesto a favor de Franco siguen vistiendo uniforme, y mientras Tenientes Coroneles en activo ceden instalaciones públicas para uso partidista, a este último tan solo se le cambia de destino y podrá seguir vistiendo uniforme.

Cristina Valdearcos será expulsada de las Fuerzas Armadas por pretender mantener su dignidad intacta y no consentir que una superior se vaya de rositas, después de acosarla y de acusarla de la difusión de un video de carácter pornográfico en el que supuestamente ella era la chica del video, algo que se ha demostrado que es mentira, la Oficial en cuestión sigue vistiendo uniforme.

He estado 6 meses sin cobrar por "medidas cautelares", medidas cautelares que no se tomaron con los presuntos narcotraficantes del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano, medidas cautelares que no se tomaron con el violador de la manada, medidas cautelares que no se tomaron con el presunto homicida del Legionario Alejandro y sus presuntos encubridores, todo ello sin siquiera haber sido juzgado por los hechos que me atribuyen, hechos que desconozco. Puede que todo sea por contar la verdad, por contarte esto, tengo claro que no dejaré de hacerlo por el bien de mis compañeras y compañeros, y porque es hora de que la democracia entre en las Fuerzas Armadas.

A día de hoy solo en España existe en tiempos de paz y en territorio nacional Justicia Militar, Justicia que archiva sistemáticamente todos los casos denunciados tanto por acoso laboral como por acoso sexual, denuncias de Soldados a sus superiores, siendo estos últimos exonerados de toda pena. No son casos aislados, es un problema endémico y estructural existente dentro de las Fuerzas Armadas.

Se señala a Soldados como yo -en mi caso, Cabo-, que tan solo procuran hacer de las Fuerzas Armadas un lugar más demócrata y justo.

¿Cuántos mas tenemos que morir para que alguien haga justicia?

¿Cuántos mas tenemos que ser acosados y acusados para que la Justicia Militar sea erradicada?

¿Cuántos más tenemos que ser señalados, cesados y expulsados por procurar hacer de las Fuerzas Armadas un lugar donde no existan soldados de segunda?

¿Cuánto dinero público tiene que ser presuntamente malversado?

Torear desde la barrera puede que sea más fácil que saltar al ruedo, pero ahora estas en el ruedo. Lo sencillo por tu parte sería decir que no eres culpable de nada de lo que he relatado, y no lo eres, pero desde el día que fuiste nombrado Vicepresidente eres partícipe, y desde hoy conocedor.

Hace un par de meses una, ahora exdiputada, en su despacho en el Congreso de los diputados, me decía que el tremendo error de la izquierda había sido dejar en el olvido al colectivo de los militares durante años, de los errores se aprende, decía mi tío.

Si decías que esto era un Gobierno para la gente, siento decirte que si no haces todo lo posible por revertir estas situaciones abras dejado fuera de "esa gente" a 67.000 Soldados que no dudarían en entregar sus vidas por "esa gente", nuestros ciudadanos, nuestro país, y fuera de "esa gente" a todos los ciudadanos que mediantes sus impuestos contribuyen al mantenimiento de asuntos que no tendrían ni que existir como la privatización de las Fuerzas Armadas, o que ya existiendo tienes la posibilidad de revertir.

Lo que sobran en las instituciones no son los que cuentan las verdades como yo, si no los que las tapan, tú sabrás del lado que te pones, yo tengo la conciencia tranquila de saber de qué lado estoy, estoy del lado de "la gente", del lado de mis compañeros, los Soldados temporales, y del lado de los ciudadanos a los que juré defender.

En el año 2019 se pagaron 4.051.884,16 de € en concepto de sueldos a los denominados "50 altos cargos pertenecientes al Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que bajo mi humilde opinión, no han sido capaces de resolver o gestionar debidamente tanto ninguno de los casos anteriormente nombrados como los muchos existentes que no he mencionado para no alarmar ni aburrir demasiado a los lectores, y al igual que 14 años después de que se promulgara la Ley de Tropa y Marinería 08/2006 ninguno ha sido capaz de poner solución al drama de 67000 familias, por mi parte podemos invertir esos 4.051.884,16 de € de dinero público en 13.506 tratamientos de la hepatitis C –Sovaldi-, y así evitar de nuevo las más de 4000 muertes ocasionadas por la falta de este en el año 2015 por dicha enfermedad, viendo que las funciones que tienen que desempeñar no las desempeñan acorde a las nóminas que se embolsan.

Como último apunte la suma de 4.242.153.500,00 € bien podría haber sido invertida en 212.107 mascarillas tipo FFP2 o FFP3 aptas para combatir el Corvid19, y aprovechando el momento, te recuerdo que a día de hoy dispones de más de 2000 reservistas de especial disponibilidad esperando para ser activados y servir a los ciudadanos en momentos de tan difícil situación.

Bienvenido al maravilloso mundo de las Cloacas de Defensa.

Atentamente Jenner López Escudero, Cabo Temporal expedientado, perseguido, y Presidente de #45SinDespidos.