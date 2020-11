Trump tira del manual del autócrata al declararse ganador sin esperar el resultado

En los meses previos a la jornada electoral en Estados Unidos, se predijo que Donald Trump no aceptaría los resultados si perdía, pondría en duda la legitimidad de la votación por correo y trataría de declarar su victoria antes de que se contaran todos los votos. Hasta ahora, ha hecho dos de esas tres cosas.

Estas predicciones no fueron difíciles de hacer: bastaba con tomarse en serio la palabras de Trump, que ha asegurado, sin pruebas, que las papeletas para el voto por correo se enviarían intencionadamente a los demócratas y no a los republicanos. Pasó meses deslegitimando el sistema de voto por correo, incluso tratando de quitar la financiación al Servicio Postal de los Estados Unidos en un esfuerzo por hacer descarrilar a los demócratas, habitualmente más propensos a votar por correo.

Al día siguiente de las elecciones, en una rueda de prensa desde la Casa Blanca, Trump ya ha anunciado que piensa acudir a la Corte Suprema para detener el recuento de votos. Igualmente preocupante es su temprana y falsa declaración de victoria, y su afirmación incorrecta de haber ganado en estados como Georgia y Pensilvania, en los que no había finalizado el recuento.

"This is a fraud on the American public... we were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election"

Trump claims election victory, but with millions of uncounted votes it is too early to credibly make that claim#Election2020 https://t.co/fVQ13KG8wT pic.twitter.com/144C0V4VTz

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 4, 2020