Por la reconstrucción ecológica de la economía (carta abierta a la sociedad desde la comunidad científica vasca)

Unai Pascual, Aiora Zabala, Arturo Elosegi, Iñaki Barcena, Mirene Begiristain, David Hoyos, Joseba Azkarraga, Aida López (y 412 firmantes más del ámbito científico vasco [*]).

En mayo de 2020 en la primera ola de la COVID-19, la comunidad científica vasca lanzó el manifiesto "Euskal Herria post-COVID-19" donde reivindicaba una nueva normalidad basada en la economía ecológica. El objetivo era promover un debate social profundo para transitar de la crisis socio-ecológica actual a un modelo económico más resiliente y justo. Alrededor de 800 personas de la academia y la ciencia en Euskal Herria, 200 agentes sociales y miles de personas apoyaron con su firma lo expresado en ese manifiesto.

La actual "sindemia", la interacción negativa global entre factores sociales, ambientales y de salud, ha demostrado que el cuidado de las personas y de la naturaleza chocan frontalmente con el actual metabolismo económico. El sistema económico actual, basado en un crecimiento continuo del uso de materiales y energía sin reparar en los límites ecológicos, ha demostrado, una vez más, su gran vulnerabilidad. Su afán expansivo se asemeja a una locomotora sin frenos y a una destructiva apisonadora. La búsqueda de crecimiento continuo en un planeta finito causa crisis cíclicas, de carácter tanto económico, social como ecológico. La actual crisis es un claro ejemplo. La COVID-19 no ha llegado inesperadamente, la comunidad científica ya venía alertando del riesgo de este tipo de pandemias. Los mismos factores que han llevado a la crisis climática provocan la destrucción de ecosistemas naturales y aumentan la probabilidad de que surjan nuevas pandemias, como resaltan la Organización Mundial de la Salud y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

El diagnóstico es meridianamente claro. Los seres humanos somos interdependientes, pero también somos eco-dependientes. La sostenibilidad de la vida como la conocemos pasa por un momento histórico crítico en el que convergen diferentes crisis globales (clima, energía, biodiversidad, cuidados, pandemia). Es, por tanto, tiempo de cambiar de rumbo y de promover una transición socio-ecológica que garantice tanto el bienestar como la salud a nivel planetario. La economía se debe reestructurar para crear renta y puestos de trabajo. Para ello, como bien indica el informe del economista Partha Dasgupta (publicado a principios de febrero por el Ministerio de Hacienda del Reino Unido), hay que reducir el protagonismo de indicadores como el PIB y priorizar inversiones en resiliencia socio-ecológica. Invertir en resiliencia significa aumentar la capacidad de mitigación y adaptación a diferentes tipos de shocks asociados con las crisis globales, de forma que se mantengan indicadores esenciales de bienestar, como el empleo estable, el acceso a bienes públicos (educación, cuidados y salud), el derecho y custodia de un medio ambiente sano, o un robusto tejido social de apoyo mutuo. Este cambio de mentalidad es más necesario que nunca para lograr el bienestar humano, el cuidado comunitario y la justicia social. Si no nos ponemos manos a la obra, las generaciones venideras tendrán aún más difícil realizar este cambio.

Ante este diagnóstico, ¿qué podemos hacer? Como parte de la comunidad científica vasca, pensamos que es necesaria una reflexión social para identificar soluciones integrales desde las capacidades intelectuales, económicas, sociales y culturales de cada una de las personas y comunidades en las que participamos. El estancamiento de la economía debido a la pandemia ofrece una oportunidad única para restablecer vínculos cercanos, duraderos y justos entre la economía, la salud y el medio ambiente. Esta reflexión participativa debe servir para colocarnos en un futuro resiliente y justo. Para ello, es necesario coordinar las acciones individuales y colectivas a nivel social, las del sector privado y las de las administraciones públicas.

Un aspecto crucial de esta reflexión es cómo armonizar prioridades individuales y colectivas. Los últimos meses han mostrado que existen diferentes grados de vulnerabilidad social ante un mismo shock, en función del estado de salud de las personas y su situación socio-económica. En momentos como el actual se observan los grandes desequilibrios sociales entre el Sur y el Norte globales, así como entre diferentes estratos sociales dentro de cada país. El afloramiento de los impactos desiguales sobre la población es un claro signo de la baja resiliencia y de la fricción entre las necesidades y prioridades a nivel individual, sectorial y colectivo.

La denominada "nueva normalidad" debe situarse en coordenadas socio-ecológicas resilientes y equitativas. Para salir reforzados de esta situación se requieren soluciones que partan de la acción participativa colectiva, facilitada por la Administración y los agentes públicos, dando prioridad al bien común por encima de deseos individuales, por legítimos que puedan parecer. En este sentido, vemos con honda preocupación dos elementos que se enfrentan a un modelo socioeconómico que garantice el bienestar humano y la salud del planeta. Por un lado, la inercia para reactivar la economía mediante el viejo modelo económico, por ejemplo, potenciando la hipermovilidad basado en el vehículo privado (modelo de dependencia y congestión) en lugar de la movilidad sostenible, o anteponiendo icónicas infraestructuras a las prioridades diarias de grandes sectores de la población. Por otro lado, existen factores que juegan en contra del empoderamiento que cada individuo y colectivo social necesita para comprometerse y trabajar a favor de la "nueva normalidad", como son el miedo, el hartazgo y el deseo de soluciones simples a problemas complejos. Hay que apoyar los avances científicos, y promover la capacidad participativa y organizativa de la sociedad. Es tiempo de auzolan (trabajo solidario y comunitario). Es tiempo para armonizar y revalorizar la toma de decisiones de las comunidades locales que velan por el cuidado de todos/as.

En este contexto, en pocos meses tenemos la oportunidad de poner en marcha inversiones estratégicas, en gran parte apoyadas por los fondos europeos (Europe Next Generation). Estos fondos se deben asignar muy cuidadosamente para una metamorfosis del actual modelo productivo hacia una economía ecológica y por tanto justa, equitativa y eficiente, haciendo seguimiento de sus resultados. Para ello, la comunidad científica vasca debería contribuir haciendo propuestas sobre la asignación de los fondos de reconstrucción establecidos por las distintas Administraciones. No podemos dejar escapar este tren.

[*] Firmantes

1 Agirre Bikuña, Julen Mondragon Unibertsitatea

2 Agirre Ruiz de Arkaute, Aitziber Elhuyar

3 Agirrezabala Mundiñano, Luis UPV/EHU

4 Aguirrezabal Telleria, Iker UPV/EHU

5 Aihartza Azurtza, Joxerra UPV/EHU

6 Akizu-Gardoki, Ortzi UPV/EHU

7 Alberdi Bidaguren, Jokin UPV/EHU

8 Albisu Barandiaran, Josune UPV/EHU

9 Albizu Mallea, Uzuri UPV/EHU

10 Aldai Elkoro-Iribe, Noelia UPV/EHU

11 Alegria Loinaz, Iñaki UEU

12 Aleman Astiz, Beatriz UPV/EHU

13 Alkorta Agirrezabala, Jon UPV/EHU

14 Alonso Campos, Germán UCM

15 Alonso de Mezquia González, David Mondragon Unibertsitatea

16 Alonso Ruiz de Erentzun Estibaliz UPV/EHU

17 Alonso, Carlos Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

18 Altuna Erle, Rafael Mondragon Unibertsitatea

19 Altuna Gabilondo, Larraitz UPV/EHU

20 Alvarez Agoues, Fermin Trinity College Dublin

21 Amenabar Perurena, Beñat UPV/EHU

22 Ametzaga Arregi, Ibone UPV/EHU

23 Amezaga Etxebarria, Asier UPV/EHU

24 Amundarain Irizar, Aiert Ceit

25 Anakabe Iturriaga, Aitziber UPV/EHU

26 Anakabe Iturriaga, Eneritz UPV/EHU

27 Andiarena, Ainara UPV/EHU

28 Andonegi Odriozola, Eider AZTI

29 Ansorena Barasoain, José Luis Universidad de La RIoja

30 Antiguedad, Iñaki UPV/EHU

31 Antoran Diaz, Aitziber UPV/EHU

32 Apellaniz Valle, Kepa Xabier UPV/EHU

33 Apodaka Ostaikoetxea, Eduardo UPV/EHU

34 Aramayo, Roberto R. CSIC

35 Aranburu Gorrotxategi, Aritz Mondragon Unibertsitatea

36 Areskurrinaga Mirandona, Efren UPV/EHU

37 Aretxabala Díez, Antonio Universidad de Zaragoza

38 Arias Ergueta, Pedro Luis UPV/EHU

39 Ariño Altuna, Miren UPV/EHU

40 Aristizabal Llorente, Pilar UPV/EHU

41 Arizmendi Bastarrika, Jesus M. UPV/EHU

42 Arkauz Arabaolaza, Javier Mondragon Unibertsitatea

43 Arlegi Pérez, Ritxar UPNA/NUP

44 Arlegi, Mikel UPV/EHU

45 Arregi Murgiondo, Xabier Mondragon Unibertsitatea

46 Arriaga Azcárate, Amaia UPNA/NUP

47 Arriaga Telleria, Olatz UPV/EHU

48 Arrieta Irazabal, Nikole UPV/EHU

49 Arrieta Valero, Ion UPV/EHU

50 Arriolabengoa Zubizarreta, Martin UPV/EHU

51 Arroita Azkarate, Maite UPV/EHU

52 Artetxe Sánchez, Enara UPV/EHU

53 Artola Zubillaga, Xabier UPV/EHU eta UEU

54 Asier Fullaondo Elordui-Zapaterietxe UPV/EHU

55 Astigarraga Echeverrría, Eugenio Mondragon Unibertsitatea

56 Atristain Vega, Miren UPV/EHU

57 Auzmendi Perez de Lazarraga, Ander

58 Axpe, Eneko Stanford University

59 Ayerbe Sudupe, Mikel UPV/EHU

60 Azkarate Iturbe, Oxel Mondragon Unibertsitatea

61 Azkarraga-Etxagibel, Joseba UPV/EHU

62 Azkarraga, Joseba UPV/EHU

63 Azkune Torres, Jon UPV/EHU

64 Aznarez Masquelin, Celina BC3 - Basque Centre for Climate Change

65 Aznárez Mauleón, Mónica Universidad Pública de Navarra

66 Azpillaga Goenaga, Patxi UPV/EHU

67 Balza Tardaguila, Irene UPV/EHU

68 Baña García, Zuriñe UPV/EHU

69 Barandiaran, Xabier UPV/EHU

70 Barañano Mentxaka, Ilaski UPV/EHU

71 Barcena, Iñaki UPV/EHU

72 Barinaga-Rementeria Zabaleta, Itziar UPV/EHU

73 Barredo Zuriarrain, Juan UPV/EHU

74 Barrenetxea Mínguez, Lucía Universidad de Deusto

75 Barrutia Etxebarria, Xabier UPV/EHU

76 Barrutia Sarasua, Oihana UPV/EHU

77 Bastarrika Izagirre, Aitor UPV/EHU

78 Basurko Pérez de Arenaza, Izaro UPV/EHU

79 Begiristain, Mirene UPV/EHU

80 Berasategi Zeberio, Miren Universidad de Deusto

81 Bereziartua Etxeberria, Garbiñe UPV/EHU

82 Bermejo, Roberto UPV/EHU

83 Berrio-Otxoa Otxoa de Angiozar, Kontxesi UPV/EHU

84 Bidaurratzaga Aurre, Eduardo UPV/EHU

85 Bidaurrazaga Vandierdonck, Angel UPV/EHU

86 Bilbao Arribas, Martin UPV/EHU

87 Bilbao Castellanos, Eider UPV/EHU

88 Bilbao Catalá, Jose Ramon UPV/EHU - Biocrucres Bizkaia

89 Bilbao Eraña, Ainara UPV/EHU

90 Blanco Aguilera, Ricardo Mondragon Unibertsitatea

91 Blas Mendoza, Asier UPV/EHU

92 Bodego Aldasoro, Arantxa UPV/EHU

93 Bollain Urbieta, Julen UPV/EHU

94 Bornaetxea Estela, Txomin UPV/EHU

95 Boyero Gonzalez, Luz UPV/EHU

96 Bueno Mendieta, Gorka UPV/EHU

97 Bullen, Margaret UPV/EHU

98 Cajaraville Bereziartua, Miren P UPV/EHU

99 Calzada, Igor Cardiff University

100 Camblong Ruiz, Haritza UPV/EHU

101 Camino Lertxundi, Iñaki UPV/EHU

102 Campos Celador, Álvaro UPV/EHU

103 Campos López, Teresa UPV/EHU

104 Campos Rubio, Arantza UPV/EHU

105 Cancio Uriarte, Ibon UPV/EHU

106 Caño Pérez, Lidia UPV/EHU

107 Carmen Marín Ruiz UPV/EHU

108 Carmona Igartua, Unai Mondragon Unibertsitatea

109 Caro Aramendia, Amaia UPV/EHU

110 Carpintero Martin, Ana Mondragon Unibertsitatea

111 Casado da Rocha, Antonio UPV/EHU

112 Casado-Mansilla, Diego Universidad de Deusto

113 Castroviejo Miró, Elena UPV/EHU

114 Cearreta, Alejandro UPV/EHU

115 Chicharro, Alicia UPNA/NUP

116 Compains Silva, Eneko UPV/EHU

117 Cruz Enrique Borges Hernández Universidad de Deusto

118 Cuende de Francisco, Elsa AZTI

119 Cuesta Zabaljauregui, Mikel Mondragon Unibertsitatea

120 Dalmau Arrese, Salvador Universidad de Navarra

121 De la Cal Barredo, Mª Luz UPV/EHU

122 De la Cruz Ayuso, Cristina Universidad de Deusto

123 De Meatza Fernandez, Iratxe CIDETEC

124 De Miguel Calvo, Estibaliz UPV/EHU

125 Del Amo Castro, Ion Andoni UPV/EHU

126 del Campo Pena, Andrea AZTI

127 Del Castillo Aira, Itxaso UPV/EHU

128 del Olmo Alonso, Saioa UPV/EHU

129 Diaz de Cerio Arruabarrena, Oihane UPV/EHU

130 Diaz de Gereñu Lasaga, Leire UPV/EHU

131 Diaz de Ilarraza Aramberri, Mikel UPV/EHU

132 Diez Cañamero, Borja Mondragon Unibertsitatea

133 Díez, Joserra UPV/EHU

134 Dorronsoro, Guillermo Universidad de Deusto

135 Egizabal Ollokiegi, Diego Mondragon Unibertsitatea

136 Eguia Lopez, Pablo UPV/EHU

137 Eguren Alustiza, Imanol Mondragon Unibertsitatea

138 Elias Ortega, Ángel UPV/EHU

139 Elizondo Alzola, Usue BioCruces

140 Elordieta Alcibar, Arantzazu UPV/EHU

141 Elorriaga Arandia, Jon Ander UPV/EHU

142 Elorrieta Sanz, Berezi UB

143 Elosegi, Arturo UPV/EHU

144 Erauskin Tolosa, Artitzar UPV/EHU

145 Erauskin-Extramiana, Maite AZTI BRTA

146 Erdozain Fernández, Amaia Maite UPV/EHU

147 Erdozain Ibarra, Maitane University of New Brunswick

148 Erkoreka, Anton UPV/EHU

149 Eskisabel Larrañaga, Idurre UPV/EHU

150 Esnaola Arribillaga, Iratxe Universidad de Deusto

151 Esnaola Arruti, Aritz Mondragon Unibertsitatea

152 Esnaola Illarreta, Amaiur UPV/EHU

153 Esteban, Raquel UPV/EHU

154 Estensoro Garcia, Miren Orkestra-Deustoko Unibertsitatea

155 Etxano Gandariasbeitia, Iker UPV/EHU

156 Etxebarria Loizate Nestor UPV/EHU

157 Etxebarria Ozamiz, Gorka UPV/EHU

158 Etxeberria Agiriano, Arantza UPV/EHU

159 Etxeberria Bereziartua, Eneko UPV/EHU

160 Etxeberria Elorza, Leire Mondragon Unibertsitatea

161 Etxeberria Okariz, Mikel Aranzadi Zientzia Elkartea

162 Etxebeste Aduriz, Egoitz Elhuyar

163 Etxezarreta Etxarri, Aitziber UPV/EHU

164 Etxezarreta Etxarri, Enekoitz UPV/EHU

165 Ezpeleta Gallastegi, Enaitz Mondragon Unibertsitatea

166 Fernandez Arroiabe Txapartegi, Peru Mondragon Unibertsitatea

167 Fernandez Astobiza, Itxaso UPV/EHU

168 Fernandez de Labastida Medina, Ixone UPV/EHU

169 Fernández González, Almudena Universidad de Deusto

170 Fernández Jiménez, Nora UPV/EHU

171 Gabiola Arrizubieta, Esther UPV/EHU

172 Gaintza Jauregi, Zuriñe UPV/EHU

173 Gainza Barrenkua, Xabier UPV/EHU

174 Galarraga Aiestaran, Ana Elhuyar

175 Gallo Hermosa, Blanca UPV/EHU

176 Gandarias Goikoetxea, Itziar Universidad de Deusto

177 Garagarza Cambra, Aitor UPV/EHU

178 Garai Artetxe, Estitxu UPV/EHU

179 García Alonso, Oihana UPV/EHU

180 García del Caño, Gontzal UPV/EHU

181 Garcia Etxebarria, Koldo Udako Euskal Unibertsitatea

182 García Lupiola, Asier UPV-EHU

183 García Otero, Enara UPV/EHU

184 García Rodríguez, David UPV/EHU

185 Garcia, Juan Felix Mondragon Unibertsitatea

186 Garcia, Oihane UPV/EHU

187 Garin Atorrasagasti, Inazio UPV/EHU

188 Garmendia Albarracin, Joseba Mikel UPV-EHU

189 Garmendia Altuna, Joseba Aranzadi Zientzia Elkartea

190 Garmendia Oleaga, Eneko UPV/EHU

191 Goirigolzarri Garaizar, Jone Universidad de Deusto

192 Goiuri Alberdi Aresti UPV/EHU

193 Gómez López, Ricardo UPV/EHU

194 Gonzalez Abrisketa, Marian UPV/EHU

195 González Abrisketa, Olatz UPV/EHU

196 González de Audikana de la Hera, Juan Manuel Universidad de Deusto

197 Gonzalez Gurrutxaga, itziar UPV/EHU

198 Gorostidi Bidaurrazaga, Izaro UPV/EHU

199 Gurrutxaga Rekondo, Guillermo UPV/EHU

200 Gutiérrez Goiria, Jorge UPV/EHU

201 Gutierrez Paz, Arantza UPV/EHU

202 Gutiérrez Porset, Jose Daniel UPV/EHU

203 Herce Lezeta, Beñat Mondragon Unibertsitatea

204 Heredia Deba, Shuyana Ainara Wetsus/ University of Twente

205 Hernández Bernal, Jorge UPV/EHU

206 Hernández Simal, Iratxe UPV/EHU

207 Hernandez, Xabi Mondragon Unibertsitatea

208 Herrero Méndez, Asier UPV/EHU

209 Hoyos, David UPV/EHU

210 Huegun Burgos, Asier UPV/EHU

211 Ibarluzea Maurolagoitia Jesús BIODONOSTIA

212 Ibarra Murillo, Martin UPNA/NUP

213 Idoiaga, Petxo UPV/EHU

214 Illarramendi Rezabal, Miren Mondragon Unibertsitatea

215 Imaz Bengoetxea, Jose Inazio UPV/EHU

216 Imaz bengoetxea, Mikel UPV/EHU

217 Imaz Ganzarain, Itziar Mondragon Unibertsitatea

218 Imaz Urrutikoetxea, Iñaki UPV/EHU

219 Inglis, Dylan University of Bristol

220 Innerarity, Daniel Ikerbasque

221 Iradi Arteaga, Jon UPV/EHU

222 Irakulis Loitxate, Itziar Universitat Politècnica de València

223 Iratxe Larrea Principe UPV/EHU

224 Iriarte Avilés, Eneko Universidad de Burgos

225 Iribas Pardo, Haritz UPNA/NUP

226 Irigoien Garbizu, Itziar UPV/EHU

227 Irigoien Iriarte, Natxo UPNA/NUP

228 Irizar Mezo, Asier Mondragon Unibertsitatea

229 Iturralde, Kepa Technical University of Munich

230 Iturrate Mendieta, Mikel UPV/EHU

231 Iturriaga De la fuente, Sara UPV/EHU

232 Izagirre Estibaritz, Eñaut UPV/EHU

233 Jimenez Arrieta, Olaia Mondragon Unibertsitatea

234 Jimeno Romero, Alba UPV/EHU

235 Jubeto Ruiz Yolanda UPV/EHU

236 Kanpandegi Berrotaran, Aritz Mondragon Unibertsitatea

237 Kareaga Irazabalbeitia, Arianne Mondragon Unibertsitatea

238 Kortazar García, Andoni UPV/EHU

239 Labaien Egiguren, Irati UPV/EHU

240 Lago Aurrekoetxea, Rosa UPV/EHU

241 Lakarra Andrinua, Joseba Andoni UPV/EHU

242 Landabidea Urresti, Xabier Universidad de Deusto

243 Langhans, Simone Daniela BC3 - Basque Centre for Climate Change

244 Larrañaga Arriola, Jexux Hezkuntza Saila

245 Larrinaga Arza, Josu UPV/EHU

246 Larrinaga Barrenetxea, Felix Mondragon Unibertsitatea

247 Larrinaga Cuadra, Andere UPV/EHU

248 Las Heras Cuenca, Jon UPV/EHU

249 Lasa Iglesias, Aitziber Elhuyar

250 Lasagabaster Herrarte, Iñaki UPV/EHU

251 Latasa Zaballos, Itxaro UPV/EHU

252 Laza Martínez, Aitor UPV/EHU

253 Legarda, Iker Mondragon Unibertsitatea

254 Legarra Eizagirre, Maite Mondragon Unibertsitatea

255 Leiñena Mendizabal, Elena UPV/EHU

256 Lertxundi Manterola, Aitana UPV/EHU

257 Leturia Yurrita, Iñaki Elhuyar

258 Lizarralde Aiastui, Aitor Mondragon Unibertsitatea

259 Lizarralde Aiastui, Iosu Mondragon Unibertsitatea

260 Lizarralde, Iban ESTIA

261 Lizundia, Erlantz UPV/EHU

262 Lledó Sainz de Rozas, Maria del Mar UPV/EHU

263 Loiola Idiakez, Aitzol Mondragon Unibertsitatea

264 Longas Garcia, Juan Carlos UPV/EHU

265 Lopez Salas, Nerea Mondragon Unibertsitatea

266 López, Aida UPV/EHU

267 Luzarraga Iturrioz, Arantzazu UPV/EHU

268 Madariaga Lopez, Itsaso UPV/EHU

269 Madina Hernández, Patxi Mondragon Unibertsitatea

270 Maldonado Martín, Sara UPV/EHU

271 Manterola Ispizua, Ismael UPV/EHU

272 Marcellán Baraze, Idoia UPV/EHU

273 Marcos Díaz, Aitor UPV/EHU

274 Marder, Michael Ikerbasque, UPV/EHU

275 Martinez Galarza, Iciar Ikerbasque, UPV/EHU

276 Martinez Garcia, Zesar UPV/EHU

277 Martinez Herrero, María Jose UPV/EHU

278 Martinez Zarate, Aitor University of Cambridge

279 Martínez, Pilar UPV/EHU

280 Matxain Beraza, Jon Mattin UPV/EHU

281 Mauleón Gómez, José Ramón UPV/EHU

282 Mayor, Ugo Ikerbasque, UPV/EHU

283 Mazzoni, Sabrina BC3 - Basque Centre for Climate Change

284 Mendiola, Lorea UPV/EHU

285 Merino Maestre, Maria UPV/EHU

286 Mesa del Olmo, Adela UPV/EHU

287 Miguel de Bustos, Juan Carlos UPV/EHU

288 Mimenza Castillo, Libe UPV/EHU

289 Mintegi Lakarra, Laura UPV/EHU

290 Mokoroa Arizkorreta, Juan Luis UPV/EHU

291 Molina, Gonzalo AR Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires

292 Monge Benito, Sergio UPV/EHU

293 Montes Burgos, L. Ruth UPV/EHU

294 Morandeira Arca, Jon UPV/EHU

295 Muguruza Aseguinolaza, Beñat UPV/EHU

296 Muxika Lizaso, Iñigo AZTI

297 Navarro Lashayas, Miguel Angel Universidad de Deusto

298 Nekane Azkona UPV/EHU

299 Odiaga Arriaga, Eneko Mondragon Unibertsitatea

300 Odriozola Larrañaga, Iñaki Czech Academy of Sciences

301 Odriozola Maritorena, Moises UPV/EHU

302 Ogando Arregui, Eduardo UPV/EHU

303 Oion Encina, Rakel UPV/EHU

304 Olave, Beñat UPV/EHU

305 Olazabal Salgado, Marta BC3 - Basque Centre for Climate Change

306 Olea Ogando, Jesus UPV/EHU

307 Oleaga Agesta, Amaia Mondragon Unibertsitatea

308 Orbegozo Terradillos, Julen UPV/EHU

309 Ormaetxea Mugertza, Jon Mondragon Unibertsitatea

310 Ormazabal Gaston, Andere UPV/EHU

311 Ormazabal Zamakona, Javier UPV/EHU

312 Orruño Aguado, Estibalitz BIOARABA

313 Ortega Lasuen, Unai UPV/EHU

314 Ortigosa Egiraun, Iñaki UPV/EHU

315 Ortiz Reparaz, Juan Miguel societat catalana d economia IEC

316 Ortiz Zarragoitia, Maren UPV/EHU

317 Otegi Olaso, Joserra UPV/EHU

318 Otxoantezana Berriozabalgoitia, Oier UPV/EHU

319 Palomo Ruiz, Ignacio BC3 - Basque Centre for Climate Change

320 Paniagua Amillano, Julen Mondragon Unibertsitatea

321 Pardo Guereño, Iker UPV/EHU

322 Pascual Garcia de Azilu, Unai BC3 - Basque Centre for Climate Change, Ikerbasque

323 Pastor Andrés, David UPV/EHU

324 Peña López, Lorena UPV/EHU

325 Peñalba, Markel Mondragon Unibertsitatea

326 Perales Fernandez de Gamboa, Andrea UPV/EHU

327 Perez Calpe, Ana Victoria UPV/EHU

328 Perez Lizarralde, Karmele Mondragon Unibertsitatea

329 Pérez-Hoyos, Javier Universidad de Deusto

330 Permach Martin, Joseba UPV/EHU

331 Plazaola Muguruza, Fernando UPV/EHU

332 Portillo, Javier UPV/EHU

333 Ramilo Araujo, Mentxu

334 Ramirez de la Piscina Martinez, Txema UPV/EHU

335 Rasmussen, Steffen Bay Universidad de Deusto

336 Reizabal Arruabarrena, Luixa UPV/EHU

337 Retolaza Gutierrez, Iratxe UPV/EHU

338 Reviriego Rodrigo, Eva BIOEF

339 Rico, Ibai UPV/EHU

340 Rincon, John Tecnun

341 Rivadeneyra Sicilia, José Mª UPV/EHU

342 Roca Zeberio, Mireia UPV/EHU

343 Rodríguez Berrio, Arantxa Universidad de Deusto

344 Rodriguez Bornaetxea, Fito UPV/EHU

345 Rodríguez Pérez, María Pilar Universidad de Deusto

346 Rozas Elizalde, Ixiar Mondragon Unibertsitatea

347 Ruiz de Gopegi Aramburu, Maria BC3 - Basque Centre for Climate Change

348 Ruiz González, Aritz UPV/EHU

349 Ruiz Ojeda, María Pilar UPV/EHU

350 Saenz Abarzuza, Igor UPNA/NUP

351 Sainz de Murieta, Elisa BC3 - Basque Centre for Climate Change

352 Salaberria San Vicente, Ibon UPV/EHU

353 Sanchez Zeziaga, Ane Mondragon Unibertsitatea

354 Sansinenea Mendez, Eneko UPV/EHU

355 Santamaria Diaz, Urko UPV/EHU

356 Santamaría-Goicuria, Imanol UPV/EHU

357 Santin Gomez, Izortze UPV/EHU - Biocruces Bizkaia Institutua

358 Santolaria del Campo, Oihana UPV/EHU

359 Sanz Landaluze, Jon Universidad Complutense de Madrid

360 Sarasola Gabiola, Kepa UPV/EHU

361 Sarobe Egiguren, Aitziber Mondragon Unibertsitatea

362 Senosiain Ortega, Virginia UPV/EHU

363 Serentill Rubio, Mónica ID arte. Escuela Arte y Superior de Diseño

364 Sierra Saavedra, Amanda Achucarro Basque Center for Neuroscience, Ikerbasque, UPV/EHU

365 Sierra Uria, Egoitz UPV/EHU

366 Sistiaga Poveda, Maialen Kutxa Ekogunea

367 Solozabal Bergara, Kepa UPV/EHU

368 Subiza Pérez, Mikel UPV/EHU

369 Tamayo Orbegozo, Unai UPV/EHU

370 Tejada Barrenetxea, Susana UPV/EHU

371 Tejedor Núñez, Jorge UPV/EHU

372 Telleria Andueza, koldo UPV/EHU

373 Tresserras Angulo, Alaitz UPV/EHU

374 Txapartegi Zumeta, Ekai UPV/EHU

375 Ugarte Querejeta, Miriam Mondragon Unibertsitatea

376 Uharte Pozas, Luis Miguel UPV/EHU

377 Ulazia Manterola, Alain UPV/EHU

378 Umerez Urrezola Jon I. UPV/EHU

379 Uriagereka, Juan University of Maryland

380 Uriarte Kapetillo, Ibon UPV/EHU

381 Uribe-Etxebarria Goti, Myriam UPV/EHU

382 Uriondo Arrue, Zigor UPV/EHU

383 Urkidi Azkarraga, Leire UPV/EHU

384 Urra Urbieta, José Anastasio Universitat de València

385 Urrutia Libarona, Iñigo UPV/EHU

386 Valcarcel Jimenez, Lorea University of Cambridge

387 Valle, Mireia BC3 - Basque Centre for Climate Change

388 Vegas, Natalia UPV/EHU

389 Venegas García, Carlos UPV/EHU

390 Verbeke, Frederik UPV/EHU

391 Vicent Otaño, Naiara UPV/EHU

392 Vicente Torrado, Trinidad L. Universidad de Deusto

393 Villamor Lomas, Estitxu UPV/EHU

394 Wilgosh, Rebecca UPV/EHU

395 Wolff, Jürgen

396 Xamardo González, Nikolas UPV/EHU

397 Yera Gil, Ainhoa UPV/EHU

398 Yurramendi Mendizabal, Yosu UPV/EHU

399 Yurramendi Mendizabal, Yosu UPV/EHU

400 Zabala Errazti, Idoye UPV/EHU

401 Zabala Iturriagagoitia, Jon Mikel Universidad de Deusto

402 Zabala Lecue, Eduardo UPV/EHU

403 Zabala, Aiora University of Cambridge

404 Zabaleta Lopetegui, Ane UPV/EHU

405 Zabaleta Urkiola, Iñaki UPV-EHU

406 Zabalo Bilbao, Julen UPV/EHU

407 Zabalo, Patxi UPV/EHU

408 Zaldua Gonzalez, Iban UPV/EHU

409 Zallo Elgezabal Ramón UPV/EHU

410 Zapiain Alonso, Julián UPV/EHU

411 Zarketa Astigarraga, Ander Mondragon Unibertsitatea

412 Zendoia Sainz, Jose Mari UPV/EHU

413 Zuazagoitia Rey-Baltar, Daniel UPV/EHU

414 Zubiaga Elordieta, Ana María UPV/EHU

415 Zubiaga Garate, Mario UPV/EHU

416 Zubillaga Herran, Nerea UPV/EHU

417 Zugasti Uriguen, Ekhi Mondragon Unibertsitatea

418 Zuloaga San Román, Eneko UPV/EHU

419 Zuloaga Zubieta, Olatz UPV/EHU

420 Zuluaga Mauri, Nerea UPV/EHU