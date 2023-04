Dejad de comparar el derecho al aborto con la gestación subrogada

El machismo se apropia de lemas feministas sin saber su historia solo para desprestigiar. En los debates de gestación subrogada se ha puesto de moda, incluso por parte de mujeres, decir que "las feministas se enfadaban porque las ricas abortaban en Londres y ahora no dejan que los ricos tengan hijos" o el famoso, "para qué decían ‘en mi cuerpo mando yo’ si ahora no dan libertad a las mujeres". Y ahí es cuando descubres que no saben nada de la historia de la vindicación de los derechos de las mujeres. Aquí algunos de los errores que contribuyen a desinformar:

1. No se puede comparar derechos con deseos. Ya expliqué que la sentencia del Tribunal Supremo del año 2022 subraya la cantidad de derechos fundamentales vulnerados en las mujeres gestantes: el derecho a la integridad física y psicológica, contra la libertad de decisión, contra la libertad de movimientos, contra los derechos derivados de su maternidad, contra la confidencialidad médica... Al otro lado, por parte de los padres comitentes, no hay nunca ni un solo derecho vulnerado. ¿Por qué? Porque no es un derecho, es un deseo. La única verdad es que disfrazan de derecho un deseo que solo detrás pretende legitimar el derecho mercantil de compra y de venta (artículo 2a del Protocolo facultativo) con el cuerpo de las mujeres, que es lo que se quiere amparar con la nueva regulación.

2. El aborto es legal y la gestación subrogada es ilegal en España. La gestación subrogada está prohibida por ley en España (14/2006) y es reconocida violencia contra las mujeres (1/2023). El aborto es un derecho reconocido por Naciones Unidas, por ley en España y respaldado por el Tribunal Constitucional. Es una gran diferencia que uno sea ley y el otro prohibido por ley. ¿Que en Miami es legal? Sí, ¿y? En Estados Unidos también hay venta de armas, pena de muerte o estados que amparan los matrimonios forzosos de niñas con adultos. Y no por eso tenemos que traer toda su legislación aquí.

3. La mujer en el aborto manda en su cuerpo, no en el de otra mujer. Repito: la mujer en el aborto manda sobre su cuerpo, sobre su posible gestación o no, pero no en la de otra mujer. Ninguna de nosotras podemos abortar por otra mujer. Tampoco la mujer que quiere abortar manda sobre un bebé ya nacido, porque el feto o "el ‘nasciturus’ no es titular del derecho a la vida" (art. 15 de la Constitución), según reconoce el propio Tribunal Constitucional. En el aborto la mujer sí decide sobre sí misma y no impone nada sobre otras personas. En la gestación subrogada la mujer no es libre porque tiene un contrato que, como dice el Tribunal Supremo, somete sus derechos incluso antes de la propia concepción.

4. Un derecho a vivir o morir, frente a querer comprar. El derecho al aborto existe porque en 1983 el aborto era la primera causa de mortalidad entre las mujeres en edad fértil, así lo reflejaban los datos de Fiscalía. Se calcula que morían unas 3000 mujeres. Eso sí, morían las pobres (no las ricas que iban a Londres), porque las pobres no tenían opciones y recurrían a remedios desesperados y de forma clandestina. Es ahí cuando, como ya había ocurrido en otros países, se reivindica el derecho a abortar con seguridad, como respalda Naciones Unidas. Es bien diferente necesitar un derecho para no morir, a reclamar un deseo donde quien contrata no pone en riesgo su vida. De hecho, lo que se pone en riesgo es la vida de la mujer gestante. De lo que sí hay que hablar es de cómo la libertad del derecho al aborto se anula en las mujeres gestantes, porque quien paga se lo puede prohibir, porque ella queda en segundo lugar cuando lo básico está en que el bebé gestado, por el que han pagado, se obtenga.

5. España, cada vez más restrictiva frente a la libertad de Estados Unidos. Hay que dejar de decir que EEUU representa la libertad de las mujeres. Ni tiene ratificada la Convención de los derechos del Niño ni tiene ratificada la CEDAW (la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las mujeres). Y, sobre todo, lo más importante. Recuerdo que el Tribunal Supremo derogó el aborto en Estados Unidos. ¿Qué ejemplo es ese de libertad para las mujeres? ¿Por qué, por ejemplo, en Arkansas no puedes abortar ni en caso de incesto o violación pero sí puedes gestar un hijo para otros? Porque ven en las mujeres unas máquinas de generar dinero para esa industria. No hay más. Y dejad de hablar de Estados Unidos como un paraíso de la gestación subrogada porque no todos los estados lo permiten. De la misma manera que en los 27 países de la Unión Europea ni uno permite la gestación subrogada comercial de Ana Obregón y los casos altruistas de Portugal o Reino Unido solo han provocado un aumento de la gestación comercial. España se mantiene, pues, en los términos de libertad y respeto a los derechos humanos de la mayoría de los países.

No vale ir al feminismo para legitimar vuestras posiciones. Lo que vale son los argumentos. Y no hay ni uno solo en favor de la gestación subrogada. Tal vez, lo que molesta del feminismo es que es el único que mira por la libertad auténtica de las mujeres. Pero la libertad de verdad, no la que publicita y vende la mercantilización depredadora, la que se vale de un derecho consagrado para vaciarlo y usarlo de etiqueta. Porque eso no es libertad, eso es explotar a las mujeres.