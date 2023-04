Una campaña publicitaria despreciable, humillante y rastrera de la Iglesia Católica

Como todos los años la Iglesia católica en España se gasta millones de euros en una campaña publicitaria para que los contribuyentes del IRPF pongan la famosa X de la Iglesia Católica. La campaña es eficaz ya que, aunque los contribuyentes no han dejado de bajar desde que se implantó en el año 1987, todavía la famosa cruz alcanza al 32% de los contribuyentes y recaudan más de 300 millones de euros cada año. Esa campaña publicitaria inunda las televisiones, las radios, los diarios, las redes sociales y las vallas de los transportes públicos y algunos carteles publicitarios y se denomina "X tantos". Este año exponen a una mujer maltratada, a un drogadicto, a una refugiada ucraniana o a una persona discapacitada con síndrome de Down como reclamo de su publicidad; pero el grueso de esos 300 millones que recauda la Iglesia católica no va para las maltratadas ni para los drogadictos ni para los refugiados ni para los discapacitados: va para pagar el salario de los sacerdotes y los obispos y para el mantenimiento de la televisión de la conferencia episcopal y los gastos de administración de la iglesia católica, como muy bien ha demostrado la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Solo el 3% va para CARITAS. Es claramente una campaña de publicidad engañosa ya que da entender que si se marca la X católica se está ayudando a las maltratadas, a los drogadictos o a los refugiados. Todo es mentira. ¿Por qué no se interviene esta campaña publicitaria rastrera y engañosa de la Iglesia Católica? ¿Por qué la pobreza se utiliza como reclamo para pagar los salarios de los curas? Es triste que el erario público tenga que pagar, a estas alturas, el salario de los sacerdotes y obispos en un Estado que se proclama aconfesional, pero es más bochornoso aún que se utilice el reclamo de la pobreza o el maltrato de mujeres para seguir pagando a los curas y obispos de este país. ¿Hasta cuándo se va a consentir todo esto? ¿No va a intervenir el Ministerio de Consumo ante esta publicidad engañosa? ¿No va a intervenir el Ministerio de Igualdad ante el uso rastrero del maltrato de mujeres por parte de la iglesia católica?, y lo más importante ¿no va a intervenir la Agencia Tributaria y el defensor del contribuyente ante esta inaceptable publicidad engañosa para con los contribuyentes?