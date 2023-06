Imposible no emocionarse con lo que viene

Estoy emocionadísima con nuestro futuro inmediato. Me explico. Soy una mujer tolerante y abierta, incluso con aquellos que niegan la necesidad de, por decir algo al azar, el feminismo. Disfruto intercambiando opiniones durante horas con quienes consideran que existen ciudadanos de primera y de segunda o que los derechos hay que ganarlos, que no nos vienen dados por el mero hecho de existir. Por supuesto que una persona puede ser racista o machista y debemos atender a sus argumentos, basados en sus muy válidas experiencias. Qué pasa. No cuela, ¿no? Vaya. Empezaré el artículo de otra manera. Intentaré no ponerme violenta —soy contraria a la pena de muerte— pero ojalá a todos esos les partiese un rayo o se atragantasen con un trozo de carne tuberculosa y jamás volviésemos a saber de ellos. En ausencia de tales eventualidades, me limitaré a desear que algún día cambien de opinión.

Entre tanto, esos personajes se han arrejuntado al abrigo de partidos políticos liderados por lo mejorcito de su cueva, digo, de su cantera. Ahí está Feijóo, un hombre que se enfurruñó en las pasadas elecciones porque el presidente del gobierno viaja en Falcon mientras que a él, que es amigo de un narco, le toca desplazarse en preferente y con los gastos pagados por el partido. Qué desfachatez. La desfachatez es algo que irrita muchísimo a los políticos del estilo de Feijóo porque es como que les quitan lo facha. Pido perdón a quienes han pillado el juego de palabras.

Este señor es el que se lamenta porque es más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carnet de conducir, alegato al que solo puedes responder dándote golpes en la pechera con el abanico al tiempo que asientes y dices que sí, y que a Dios gracias. También está montado en el carro de los okupas. Cómo iba un figura como él a dejar escapar ese caramelito. ¿El inquilino que no paga? Okupa. ¿La que sí paga pero de pronto su casa pertenece a un fondo buitre que quiere mandarla a la calle? Okupa. ¿El compañero de piso al que quieres echar por guarro pero no se va y sigue abonando las mensualidades? Okupa. ¿La familia a la que alquilaste un piso sin contrato y ahora no aceptan que les dobles la mensualidad? Okupas. ¿El presidente del gobierno elegido democráticamente? Okupa.

Vivimos en un país de okupas y a Feijóo le sienta tan mal eso como todo lo demás, como lo de ETA (que no existe), como lo del paro (que se encuentra en su cifra más baja desde 2008) o como lo del crecimiento económico (que en España supera el triple de la media de los países de la Unión Europea). Con este panorama, no es extraño que el bueno de Alberto esté deseando encararse a Sánchez y cantarle las verdades a la cara. Ahí va, que eso tampoco, que le ofrecieron un debate semanal con Sánchez y dijo que nanay, y otro para tratar asuntos económicos con Calviño y dijo que tu tía. Se ve que aparecer en sus pantallas amigas (que son todas) para que le doren la píldora, vale, pero lo de que le rebatan con datos es demasiada democracia.

Lo mejor del PP es que no se presentan solos. Van en tándem con el partido promotor del incumplimiento de las leyes que nos protegen de la tuberculosis bovina. No sé si valoramos la suerte que supuso que no estuvieran estos al mando del país durante la pandemia. Si alguien no lo remedia —y por "alguien" me refiero a las chorrocientas mil formaciones de izquierda a las que no criticaré por pura supervivencia— esta gente formará un gobierno en España como lo acaban de formar en la Comunitat Valenciana. Teniendo en cuenta cómo se reparten las consejerías, nadie podrá extrañarse cuando ilegalicen el aborto, igual que en Polonia, donde ya han muerto varias mujeres; cuando prohíban la eutanasia, con Ayuso a la cabeza, que parece convencida de que las personas con discapacidad no merecen una muerte digna. Del ministerio de igualdad mejor ni hablamos. Y espérense a que metan mano a la reforma laboral y a las pensiones. Para que se hagan una idea, Cuca Gamarra afirma que no pasa nada por trabajar hasta los 70 años. Por aclarar, no habla de sí misma. Se refiere a ustedes y a mí.

Y, sin duda, continuarán usando el terrorismo etarra para su propio beneficio mientras ignoran la amenaza real de tipos como el que cumple condena por planificar el asesinato de Pedro Sánchez. Claro que este individuo muestra un ideario afín a PP y Vox. Un ideario fascista. Y esto es lo que tenemos encima. Adiós a la alternancia PSOE-PP, que ya era de por sí bastante indigerible. En pocas semanas haremos oficial la vuelta del fascismo a nivel nacional. ¿Entienden ahora por qué estoy tan emocionada?