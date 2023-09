Los hombres tienen que saber que las mujeres no somos meros cuerpos a los que acceder. Que no tienen derecho a descargar su alegría o su ira o su frustración sobre el cuerpo de las mujeres. Al igual que las mujeres no podemos hacerlo sobre ellos.

Los hombres tienen que saber que cuando tocan o besan a una mujer de improvisto, o al asalto, o con violencia, o abusando de una situación de superioridad por parte de ellos, o de vulnerabilidad por parte de ella, o estando ella sin sentido o con la voluntad anulada, están vulnerando su derecho a decidir si quiere o no ese contacto. Tienen que saber que cuando dan un beso en la boca sin consentimiento a una mujer o la tocan sin consentimiento están cometiendo un delito en gran parte del mundo, al igual que si se lo hicieran a un hombre.

Los hombres tienen que saber que la táctica de insistir y presionar a las mujeres para mantener relaciones sexuales, es una vulneración de derechos, causa malestar en las mujeres, y conlleva una sanción penal. Que amedrentar por la calle a las mujeres o decirles palabras obscenas, cosificarlas con sus expresiones o gestos sexistas o sexuales, o exhibir ante ellas sus penes, es una vulneración de sus derechos y aquí está sancionado penalmente.

Los hombres tienen que saber que las relaciones sexuales necesitan capacidad de comprensión y de asimilación, un mínimo de edad, y reciprocidad, y que como adultos no deben involucrar a menores de 16 años en conductas sexuales porque puede tener graves consecuencias psicológicas y físicas para esas o esos menores, y graves consecuencias penales para ellos.

Tienen que saber que proponer a niñas y adolescentes en persona o a través de redes sociales que se prostituyan, perturba su desarrollo, es una vulneración de sus derechos y conlleva una sanción penal. Tienen que saber que inducir a menores a través de las redes sociales para que abandonen sus domicilios, o para que les envíen imágenes de sus cuerpos desnudos, o para que mantengan cualquier tipo de relación sexual, causa un grave daño en esas y esos menores, y está penado.

Los hombres tienen que saber que enviar o reenviar imágenes íntimas de mujeres sin el consentimiento de estas, causa un daño irreparable y está penado.

Tienen que saber que sus madres, hermanas, parejas femeninas, compañeras de trabajo, y amigas , sufren a lo largo de su vida diversos ataques machistas, a los que se han ido adaptando en mayor o menor medida. O se han ido revelando en mayor o menor medida, pero que en todo caso han sido un peso en su día a día. Tienen que saber que muy probablemente han pasado miedo por culpa de algunos hombres.

Los hombres tienen que saber que no es casual que la mayoría de las personas prostituidas sean mujeres y niñas, y que la mayoría de los puteros sean hombres y niños. Tienen que saber que la represión de sus verdaderas emociones por parte de la mujer prostituida, incluso con frecuencia la disociación que tienen que desarrollar para normalizar la situación, tiene terribles consecuencias psicológicas. Tienen que saber que la mayoría de las mujeres y niñas prostituidas son o han sido víctima de trata de seres humanos, y que en buena parte han sufrido una violencia sexual previa a la trata y a la prostitución.

Los hombres tienen que saber que las mujeres también podemos salir en grupo y humillarlos cuando estén solos con nuestras palabras y gestos. Que podríamos recurrir a la química para violarlos. Que podríamos demandar la prostitución de hombres. Pero no lo hacemos porque afortunadamente no hemos interiorizado una cultura que cosifique al hombre y que justifique una sexualidad femenina sin el deseo y el consentimiento de la otra persona.

Los hombres tienen que saber que hay muchas corrientes dentro del feminismo pero que en general el feminismo no pretende que las mujeres alcancemos los privilegios masculinos ni que seamos injustas con ellos. Pretendemos cambiar la estructura jerárquica patriarcal por otra igualitaria, en la que todas las personas sean tratadas con dignidad e igualdad real de derechos. Con independencia de su sexo, identidad de género, orientación sexual, raza, clase social, lugar de nacimiento o en el que viva, capacidad o discapacidad, y cualquier otra característica o circunstancia,

Los hombres tienen que saber que la conducta machista y la ideología patriarcal causa mucho daño en las mujeres y también causa daño en ellos mismos. Que la causa de falta de convivencia pacífica entre hombres y mujeres no es el feminismo sino el machismo y la ideología patriarcal que lo sustenta.

Los hombres tienen que saber que el feminismo es para todas las personas, no solo para las mujeres, y que el machismo los convierte a no pocos de ellos en monstruos depredadores.

Los hombres tienen que saber que cuando prefieren actuar de manera machista, obviando todo lo que ya saben, ellos, o sus hermanos, o sus amigos, pueden ser denunciados e incluso terminar en prisión.

Los hombres tienen que saber que en común podemos crear un mundo igualitario.

Tienen que saber todo esto y mucho más.